Startup sustentable: esta emprendedora logró armar un negocio con cosmética vegana

Entre las nuevos hábitos y costumbres que movilizan al mercado están los de la sustentabilidad y alimentación saludable, que se ve también en la cosmética

Desde chica, a Florencia Jinchuk le gustaba hacer experimentos en su escuela de Montevideo. Y a los 18 años, esta futura emprendedora viajó con una beca a Estados Unidos para estudiar Química. Mientras cursaba en el Dickinson College de Pennsylvania, hizo una pasantía de verano en una empresa de aplicaciones químicas y participó en el teteo de un champú para cabellos secos. "Ahí descubrí la cosmética y decidí especializarme en sus formulaciones", comenta Jinchuk.

Cuando regresó a Uruguay, luego de siete años, empezó a escribir un blog que se llamó The Chemist Look, en el que contaba el detrás de escena de la industria, con una mirada desde la ciencia, pero accesible. Poco a poco, se fue generando una comunidad muy activa en que las personas le hacían preguntas y pedían recomendaciones sobre diferentes productos. "Empecé a escucharlas y a tratar de entender lo que necesitaban y entonces me animé a diseñar y ofrecer productos adaptados a lo que pedían", relata la emprendedora.

Así, en 2016, el blog se convirtió en una marca de lociones, geles y cremas para el cuidado de la piel, cuyas formulaciones son únicas y combinan ingredientes de origen natural, sintético y biotecnológico buscando efectividad y sustentabilidad. "Hablamos de cosmética consciente. Todos nuestros productos son aptos para veganos, sin alcohol, libres de fragancias y ninguno es testeado en animales", apunta Jinchuk. "La idea es hacer accesibles al público formulaciones que estaban orientadas a los profesionales", destaca.

La marca cuenta hoy con un portfolio de 20 productos para una completa rutina de cuidado de la piel, incluyendo lociones limpiadoras, una línea de exfoliantes e hidratantes, que se comercializan a través de internet en Uruguay, Argentina, Chile y Brasil.

El camino emprendedor

"Comencé de a poco, con fondos propios. Llevé mis formulaciones a un laboratorio que desarrolló los productos en Uruguay. Al principio, yo era la única persona que estaba detrás de la marca. Escribía en el blog, pensaba los desarrollos de productos, los vendía y repartía yo misma", relata.

"Armar desde cero un emprendimiento y ocuparse de todo requiere de mucho esfuerzo, pero lo interesante es que me dió una visión global del trabajo que con el tiempo, empecé a delegar", sostiene.

Actualmente, trabajan en la compañía unas 25 personas, en las áreas de producción, ventas y asesoramiento. Un equipo de "skin advisors", estudiantes de química y cosmética, responden online las consultas de los clientes y asesoran sobre el uso de los distintos productos.

Al team se sumaron Sergio Fogel, emprendedor tecnológico y fundador del unicornio uruguayo Dlocal; y Alessandro Carlucci, ex CEO de Natura, como inversores y socios, quienes no solo aportaron fondos, sino también conocimiento del negocio.

Apenas lanzada la marca en Uruguay, Jinchuk se mudó a Buenos Aires para iniciar las operaciones en Argentina, y al año siguiente se trasladó a San Pablo para desembarcar en el mercado brasileño. "Es importante conocer cada mercado, y además este tipo de productos requiere de registros sanitarios y habilitaciones en el lugar", explica la fundadora de The Chemist Look.

Si bien al comienzo el laboratorio de Uruguay producía para el mercado local y los países vecinos, a partir del año pasado la marca sumó un laboratorio en Argentina. "Debido a los problemas para importar, decidimos empezar a fabricar localmente", explica Jinchuk.

Los desafíos de la marca para 2023

Desde su lanzamiento, la startup nunca dejó de crecer, y este 2023 "será clave para consolidar la marca en los mercados donde ya tiene presencia, especialmente Brasil", remarca Jinchuk.

Otro gran desafío, para una marca que nació en el mundo online, será comenzar a vender los productos en tiendas físicas. Para esto, la firma generó acuerdos con cadenas de perfumerías de cada país, indicó iProfesional.

La emprendedora anticipa que en 2023 buscará ampliar la cantidad de productos

"Los clientes buscan cada vez más la omnicanalidad. A lo mejor buscan un producto en internet, y luego van a comprarlo en una tienda; o viceversa; el producto que vieron en una tienda, luego lo compran online", describe.

La idea es también ampliar la cantidad de productos, sin perder de vista la calidad y la sustentabilidad. Para esto, la compañía comenzó a medir la huella de carbono de sus operaciones. "Prestamos atención al envase, y buscamos que sea reciclable y reciclado. Pero el mayor impacto ambiental está en la formulación del producto, en la cantidad de agua y energía que requiere, y allí es donde apuntamos la innovación", destaca.