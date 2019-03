La Inteligencia Artificial amplifica nuestro potencial y nos hace mejores humanos

La Inteligencia Artificial está en crecimiento constante, y las empresas se maravillan de su potencial y de la capacidad para realizar funciones cognitivas

El entusiasmo por la Inteligencia Artificial está en crecimiento constante. Los CEOs se maravillan de su potencial y de la capacidad para realizar funciones cognitivas como resolución de problemas y razonamiento, que antes solo era realizado por personas.

Pero junto con esto también vemos la posibilidad de que millones de trabajadores sean reemplazados al ya quedar obsoletos. Sin embargo, una nueva investigación nos muestra otra realidad, en la cual la Inteligencia Artificial nos hace mejores seres humanos. Es decir que la IA no destruye el potencial humano, sino que lo amplifica.

¿Cómo logra la Inteligencia Artificial que seamos mejores humanos?

Un ejemplo de esta mirada optimista de la Inteligencia Artificial se da en el ámbito de la investigación médica: actualmente el poder de Internet hace que sea posible para quienes estudian el cáncer en Boston acceder y traducir documentos de investigación de colegas en otras partes del mundo. Ahora, ¿cuántos de estos documentos llenos de datos puede leer un investigador?



Existen plataformas de Inteligencia Artificial con la capacidad de "leer" documentos cien veces más rápido que cualquier humano. Las plataformas pueden luego resumir tendencias, patrones y otros datos vitales que una persona sola sería incapaz de lograr. Esto hace que los investigadores cuenten con un mayor conocimiento y, por lo tanto, sean mejores en sus puestos de trabajo. En otras palabras, no los reemplazan, sino que ¡mejoran su potencial humano!

Consideremos la aplicación de Inteligencia Artificial para lograr retener a los empleados talentosos. La movilidad y reemplazo tradicional de los empleados ha sido un proceso vertical, donde los jefes evalúan a los empleados durante las entrevistas. La IA cambia drásticamente esto beneficiando a los trabajadores individuales. Las plataformas optimizan los datos de una gran variedad de fuentes. Estos datos pueden incluir el desempeño en puestos anteriores, indicadores de tests, Myers-Briggs, proyección de la plataforma y otros datos de las redes sociales.

La plataforma de Inteligencia Artificial ayuda a realizar referencias cruzadas de los perfiles de los empleados para los puestos disponibles en la organización, para poder ver si hay coincidencias. Puede resultar que haya empleados que califiquen mejor para otras posiciones considerando sus habilidades.

De esta manera, la Inteligencia Artificial no depende del jefe para la selección, y brinda mayores oportunidades para los empleados. Una mejora para el potencial humano.

No sorprende que las organizaciones estén empezando a realizar mayores inversiones en Inteligencia Artificial. Un estudio reciente predice que la inversión en esto y sistemas cognitivos crecerá de U$S 19.000 millones a U$S 52.000 millones en tres años. El estudio resume: "Todo sector y todas las organizaciones deben evaluar la Inteligencia Artificial para ver cómo afectará a la eficiencia de sus procesos de negocio y la llegada al mercado".

Buenas noticias para los trabajadores

Un descubrimiento clave en otro estudio de McKinsey, indica que el mayor efecto que puede tener la Inteligencia Artificial sobre el personal se daría en cambios en el trabajo que la gente realiza, es decir, una mayor colaboración entre máquinas y personas, y no necesariamente una reducción de personal.

Específicamente, McKinsey manifiesta: "A pesar de la preocupación de que la Inteligencia Artificial se utilizará para automatizar los trabajos existentes, en general, también se considera que tendrá un efecto menor en la cantidad de personal de las organizaciones en los próximos años".

Es decir, que en lugar de reemplazar empleados y provocar desempleo, la plataforma probablemente "inyecte un mayor orgullo y dignidad al trabajo", conforme a lo que sugiere, el ex presidente de Google China, Kai-Fu-Lee. Pero sin sistemas ni plataformas avanzados a los que los trabajadores puedan acceder y utilizar (no solo los científicos de datos), no podrá concretarse el mayor beneficio de la Inteligencia Artificial, que es precisamente maximizar el potencial humano.

Beneficios de la Inteligencia Artificial

Grimco Canadá es una empresa líder mayorista dentro del sector de manufactura y distribución, con más de 50 sedes en Canadá y Estados Unidos. Grimco es a su vez pionera en el uso de plataformas de IA diseñada para ayudar a los trabajadores a ser más eficientes, disminuyendo así las tareas básicas, y acelerando la llegada de los productos al mercado. Michael Bollinger, Presidente de Grimco Canadá, señala: "En nuestro negocio todo es sobre velocidad y agilidad. Poder contar con los datos y la Inteligencia Artificial nos permite estar por delante del resto".

Haber adoptado la plataforma de Inteligencia Artificial permitió optimizar las búsquedas en los inventarios, donde quiera que estén, y encontrar los productos de forma mucho más rápida, Bollinger dice que esto le da a Grimco la posibilidad de tomar mejores y más rápidas decisiones para sus clientes: "Podemos rápidamente determinar si contamos con un producto en stock en Toronto o si el producto ‘x’ está en Montreal, por ejemplo. Podemos ver esta información rápidamente y acelerar la respuesta a nuestros clientes."

Lograr el potencial humano

La experiencia de las investigaciones y de quienes adoptaron por primera vez esta plataforma, demuestra claramente los beneficios de la misma.

A medida que las plataformas de Inteligencia Artificial avanzan sobre las tareas más mundanas, aburridas y repetitivas, los trabajadores pueden ser capacitados para optimizar el gran poder de la información y del conocimiento según la demanda, para resolver los problemas del trabajo. Se logrará así un mayor potencial humano.





*Rubén Belluomo, Gerente Comercial de Infor para el Cono Sur