Metaverso: cuáles serán los negocios más interesantes a hacer en 2023

Además de marcar el rumbo de la vanguardia tecnológica, el metaverso es una oportunidad para desarrollar negocios e inversiones

El metaverso es un universo de posibilidades que ya comienza a ser real. En este nuevo mundo, donde se borran los límites entre lo tangible y lo digital, no solo es posible que ocurran juegos, reuniones o negocios, sino también se crean y desarrollan empresas y oportunidades de negocios.

"La innovación en tecnología es el ingrediente clave en las formas en que se presentarán las oportunidades del metaverso a los líderes empresariales. A medida que el metaverso siga evolucionando, las estrategias serán más claras. En un mundo virtual sin límites que permite a los usuarios explorar e interactuar, el metaverso estará impulsado por una economía virtual en la que todas las empresas tienen la capacidad de crear una estrategia rentable", explica Constantin Kogan, GamesPad and BullPerks Co-Founder.

Aunque este espacio de realidad aumentada y virtual suele asociarse al mundo gamer y tiene allí su actual boom, el metaverso permite crear oportunidades de negocios en ámbitos infinitos que incluyen a la moda, la educación, las inversiones inmobiliarias y la industria del turismo, entre otras. Desde GamesPad acaban de lanzar un informe donde analizan las mejores oportunidades de negocio que ofrece este nueva tecnología. A continuación, un desglose con los datos más destacados.

Juegos

Actualmente, existen en el mundo alrededor de 3.000 millones de jugadores online. Esto generó que el volumen de inversión en empresas de juegos tuviera su máximo histórico en 2021, con más de 13.000 millones de dólares invertidos en este ámbito. Asimismo, el gasto de los consumidores estadounidenses en juegos entre 2010 y 2021 pasó de 17.500 millones de dólares a 60.400 millones de dólares.

La experiencia de juego en el metaverso podrá volverse mucho más flexible, tratando el entorno de juego como un espacio similar a una plataforma para otras actividades. Los juegos multijugador, por ejemplo, permitirán que los jugadores inviten a amigos del mundo real, interactúen con otros jugadores y establezcan relaciones.

El metaverso da pie para más juegos, como los basados en NFT

Los desarrolladores del metaverso se están centrando más en los incentivos económicos dentro del juego, ya que el modelo GameFi se está volviendo la característica más importante. "A medida que veamos más proyectos de juegos ampliando las características para ser más inmersivos, también veremos que incorporarán la posibilidad de ganar ingresos del mundo real", apunta Philip Devine, fundador de CryptoBlades Kingdoms.

"El metaverso podría revolucionar por completo la industria de los deportes electrónicos con experiencias digitales inmersivas. El paso a un modelo híbrido inmersivo llevaría el compromiso de los aficionados a los deportes electrónicos a niveles completamente diferentes. En lugar de ser un espectador desde una vista de la pantalla del jugador, las personas podrán estar dentro del propio juego. El metaverso hace posible virtualizar todo un torneo, haciendo que la experiencia sea aún más divertida", sostiene Eran Elhanani, Co-funder de GamesPad and BullPerks.

Moda

El metaverso le está haciendo lugar a una subcultura de la moda, a través de mezclas entre el mundo real y el virtual. Por ejemplo, a través del diseño y modelado digital de ropa del mundo real, la carga de diseños de ropa real y digital en la cadena de bloques para que puedan venderse como NFT y hasta ropa digital renderizada sobre personas reales.

Según Wahid Chammas, Chairman & Co-Founder of Faith Tribe, Co-Owner of Faith Connexion, and Founder & CIO of TyreGate Capital, el futuro de la moda es "phygital" y las marcas comenzarán a adaptar su ADN de marca físico y digital. "Hemos tardado cinco décadas en darnos cuenta de lo destructiva que se ha vuelto la industria de la moda. Creamos una cultura de consumo que ha alimentado sistemáticamente una demanda insaciable de productos físicos y existe un verdadero entusiasmo en torno a la idea de que la tecnología sea vista como un gran contribuyente para otro nivel de creatividad, a la vez de una solución mucho más sostenible", agrega.

Recientemente, grandes cadenas como Saks, Lane Crawford y Selfridges, se asociaron con la empresa Highstreet, cuyo fundador es Travis Wu, para convertir tiendas minoristas físicas en portales del metaverso. Así, por primera vez, se permitió a los compradores de colecciones seleccionadas reclamar activos digitales con su compra, iniciando efectivamente el movimiento Metaverse dentro del comercio minorista convencional.En el mismo sentido, A. Bahadir Yener, fundador de Metawear sostiene: "La moda nunca termina; solo evoluciona. En el metaverso no comemos ni bebemos, pero sí tenemos una autoimagen digital. Necesitamos ropa digital y wearebles. Estamos sembrando talentos de diseño de moda, sastres digitales, animadores, artistas digitales y ese es el aspecto actual y futuro del metaverso".

La moda también tiene un lugar destacado en el metaverso

Inversiones inmobiliarias

Según una encuesta realizada por GamesPad, el 45% de sus seguidores de Telegram afirman que consideran la posibilidad de comprar inmuebles virtuales, mientras que el 14% de los usuarios afirman que ya han comprado algunos. Los empresarios inmobiliarios, por su parte, también avanzan hacia un futuro digital, a través de la compra de terrenos o inmuebles virtuales. Los bienes inmuebles virtuales se están convirtiendo rápidamente en una forma lucrativa de transición a este paisaje metaverso emergente, a la vez que permiten obtener beneficios en el mundo real.

Industria del entretenimiento

Las posibilidades son infinitas para quienes deseen convertir parcelas virtuales en empresas de entretenimiento. "Los actores de la industria del entretenimiento podrían tener las oportunidades más lucrativas en el metaverso. Este espacio virtual emergente está suscitando un inmenso interés entre la población más joven. Por ello, las empresas de juegos, medios de comunicación e incluso de gestión de eventos, se están sumando al metaverso, tratando de crear una réplica virtual de sus servicios en el mundo real para aprovechar la oportunidad y ampliar el alcance de su audiencia", sostiene, Brian Hazan, co-Founder de THE HUSL.

Educación

Otra oportunidad de negocios específica estará en el metaverso para los educadores, los proveedores de cursos online, los institutos e incluso las universidades, permitiendo crear un estilo de aprendizaje más inmersivo. "El Metaverso puede marcar el comienzo de una nueva era para la educación, permitiendo a los estudiantes y a los profesores reunirse en el espacio digital a través de auriculares de realidad virtual, independientemente de su ubicación en la vida real, una funcionalidad que puede conducir a la mejora de la educación", sostiene Petrix Barbosa, Cofundador de MoonBoots 38 TechCrunch.

Los desarrollos inmobiliarios han generado millones en ingresos en el metaverso

Viajes virtuales

Los viajes y tours virtuales a distintos lugares del mundo son intereses a los que muchas personas podrían acceder a través del metaverso. Las limitaciones financieras del mundo real se desdibujan en el metaverso para dar origen a un número ilimitado de oportunidades. Otros de los beneficios que la industria del turismo puede encontrar en el metaverso es usar el espacio como inspiración para concretar esas visitas en el mundo real. Pueden darse, por ejemplo, experiencias donde los potenciales viajeros puedan recorrer ciudades y hoteles y previsualizar las atracciones del destino que quieren visitar antes de trasladarse hasta ahí.

Marketing

El metaverso ofrece a las marcas una gran oportunidad de utilizar la realidad virtual para interactuar con clientes nuevos y también con los ya existentes. El aporte es la posibilidad de crear experiencias inmersivas y, con ello, lograr que el efecto de la publicidad sea aún más potente. Si bien aún resulta asequible, el metaverso podría ser una nueva oportunidad para crear anuncios propios del metaverso, personas influyentes virtuales, la creación de eventos en el metaverso y el comercio propiamente dicho, también dentro del metaverso.

El metaverso no tiene límites para el número de personas que pueden entrar y experimentarlo simultáneamente, lo que permite llegar a audiencias ilimitadas. "El metaverso es la próxima gran ventana del marketing digital. Los vendedores siempre se han esforzado por construir experiencias de marca más inmersivas y emocionantes. Y el metaverso las brinda. ¿No ayudaría acaso al departamento de ventas de Ferrari para atraer a sus clientes de lujo lograr una prueba de conducción de Ferrari en las calles virtuales de cualquier lugar del mundo?", explica Dana Kachan, CMO de GamesPad y BullPerks.

Nuevos talentos y oportunidades de empleo

Otro negocio que puede crecer en 2023 son los viajes virtuales

La última década ha dado paso a la aparición de segmentos económicos totalmente nuevos gracias a la digitalización y, con ello, nuevas formas de generar ingresos. Desde la planificación de eventos digitales hasta la actuación como DJ en eventos virtuales, las oportunidades de monetizar las habilidades de los trabajadores serán abundantes en el metaverso para todos los que quieren participar e innovar.

Mundo laboral tradicional

Los empleados pueden beneficiarse significativamente del metaverso, ya que las empresas pueden utilizar las tecnologías emergentes para habilitar espacios de trabajo virtuales. Además, el metaverso tiene un inmenso potencial para mejorar el compromiso de los empleados, la conexión en un entorno de trabajo remoto e inspirar la colaboración creativa.

Microsoft Mesh es uno de los ejemplos más conocidos de cómo el metaverso puede utilizarse con éxito para modificar el espacio de trabajo. Esta herramienta está evolucionando rápidamente hasta convertirse en una solución de espacio de trabajo virtual que permite a los usuarios acceder virtualmente a todos los servicios de Microsoft desde cualquier lugar del mundo.

Accesibilidad y empoderamiento

Internet ha roto las barreras de la geografía, permitiendo a muchas personas trabajar para empresas de otros países y aumentar así su posición económica. El metaverso podría incrementar aún más esta accesibilidad laboral, para que trabajadores puedan participar de actividades que hasta este momento están fuera de su alcance.

El teletrabajo también se verá potenciado por el metaverso

Este concepto básico de universalidad se traduce en nuevas tecnologías y, a su vez, nuevas oportunidades para las empresas de vanguardia. Una nueva revolución digital se está acercando y multiplicando por millones las posibilidades que hoy en día brinda internet. Capitalizarlo y buscar allí oportunidades de negocio será el gran desafío de los próximos años.