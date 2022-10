¿Querés instalar MODs de WhatsApp?, cuidado, puede ser peligroso

Si por alguna razón querías instalar WhatsApp Plus, GB WhatsApp u otras aplicaciones no autorizadas por la original, pensalo dos veces, puede no convenirte

WhatsApp es una de las plataformas de mensajería más utilizadas del planeta en celulares. Sin embargo mucho optan por instalar versiones no oficiales de la misma, pero eso puede exponer a algunos peligros

¿Qué es un MOD de WhatsApp?

WhatsApp Plus, GBWhatsApp y otros MODS son versiones modificadas de la aplicación original WhatsApp. Se trata de versiones no oficiales que incluyen funciones y características que no están presentes en la plataforma o permiten saltarse los límites de la APK original.

Precisamente, en el caso de WhatsApp Plus, esta no es una actualización oficial; de hecho, esta versión fue creada por un tercero y se encuentra albergada en un servidor que no pertenece a Meta.

¿Por qué no deben instalarse?

Este tipo de aplicaciones no oficiales básicamente son una puerta de acceso para hackers y malware que pueden robar toda tu información personal, ya que los ciberdelincuentes pueden aprovechar la vulnerabilidad que esta plataforma crea al modificar la versión original de WhatsApp desde sus cimientos.

No es recomendable que instales MODs de WhatsApp

También debes saber que WhatsApp Plus no tiene chats cifrados, lo que significa que cualquier persona puede acceder a tus conversaciones o de terceros sin que lo sepas, lo que pone en riesgo tu privacidad e información personal.

Los MOD de WhatsApp tampoco se encuentran disponibles en Play Store o App Store, las tiendas de aplicaciones oficiales de Android y Apple, respectivamente. Para encontrarlas, es necesario visitar páginas de descargas de dudosa procedencia que pueden poner en peligro la información de tu teléfono.

Asimismo, no es recomendable descargar WhatsApp Plus porque tu cuenta podría ser suspendida por Meta, al no ser una plataforma oficial y violar los términos y condiciones de servicio.

¿Y que pasa con WeChat, el "WhatsApp chino"?

Mientras WhatsApp está únicamente pensada para comunicarnos con nuestros amigos y familiares, WeChat tiene funcionalidades de todo tipo, ya que también podemos seguir a famosos, blog, jugar a videojuegos e incluso pagar la factura de luz de nuestra casa. Estas son sus principales funciones:

Servicio de mensajería: comunicación con mensajes de texto, voz, videollamadas, transmisiones en directo, envío de imágenes, vídeos y videojuegos.

Cuentas verificadas: en China, muchas empresas emergentes empiezan su presencia digital por WeChat y solo después lanzan su propia web o aplicación. Este tipo de cuentas permiten enviar notificaciones a todos sus fans o seguidores ofreciéndoles información y servicios exclusivos.

Geolocalización: los usuarios pueden ver a personas cercanas a ellos con un perfil público y añadir contactos cercanos.

Pagos a través del móvil: WeChat Pay es una funcionalidad muy bien diseñada y que goza de gran aceptación entre sus usuarios. Permite hacer transacciones a través de códigos QR y en diferentes monedas.

WeChat moments: al mismo estilo de las historias de Instagram y Facebook, los usuarios de WeChat también pueden compartir imágenes, estados y diversos contenidos para sus contactos seleccionados.

Miniprogramas: WeChat se convierte en una "aplicación de aplicaciones", que los usuarios pueden personalizar añadiendo las funcionalidades que más les interesen.

Antes que un MOD de WhatsApp, es preferible que instales otra plataforma, como Telegram

Cómo ocultarte antes un contacto de ‘no deseado’

Este método de WhatsApp para ocultar la foto de perfil a un contacto en específico, al ser nativo de la plataforma, no necesita de aplicaciones de terceros, solo debes seguir estas instrucciones:

Abre WhatsApp en tu teléfono

Presiona sobre los tres puntos verticales ubicados en la esquina superior derecha y da clic en ‘Ajustes’.

Pulsa en ‘Cuenta’ > ‘Privacidad’ y dirígete hasta ‘Foto de perfil’

En ‘Foto de perfil’, elige la opción ‘Mis contactos excepto…’

Elige el contacto ‘no deseado’ que no quieres que vea tu foto de perfil.

Da clic en el check encerrado en un círculo verde y listo.

De esta manera, evitarás que ciertas personas vean tu foto de perfil en WhatsApp. La aplicación también nos brinda de opción de ocultar nuestra última conexión y la información de nuestra cuenta. El proceso es muy similar al explicado