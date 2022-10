¿Quién es el influencer argentino con más seguidores en TikTok y cómo lo logró?

La red social crece a pasos agigantados en la Argentina y suma cada vez más adeptos y creadores de contenido que se suman al boom. Los detalles

TikTok se posiciona como la red social del momento ya que representa una importante fuente de ingresos para todo aquél creador de contenido que logre triunfar en la misma.

Así, esta novedosa herramienta se erige como una puerta de entrada a la creación de emprendimientos y hasta marcas propias en torno a las mismas personas.

Por eso, y el auge misma de la app a nivel nacional, muchos se preguntan ¿quién es el tiktoker con más seguidores en la Argentina?

TikTok: ¿quién es el influencer argentino con más seguidores?

El tiktoker con más seguidores en Argentina es Diego Omar Suárez, quién crea contenido en la plataforma bajo el alias "Michelo" y cuenta con más de 24.000.000 de seguidores y, aproximadamente, 541.000.000 de ‘Me Gusta’.

Suárez comenzó en la aplicación llevando a cabo la práctica del popping, popularmente conocido como baile del robot, en YouTube.

Se trata de un baile callejero surgido en 1970 en Estados Unidos que consiste en contraer los músculos del cuerpo creando un efecto "robótico", al ritmo de una canción.

Michelo, el tiktoker argentino con más seguidores que es furor por su "baile del robot"

"Pensaba cómo salir de acá, de la calle, y durante la pandemia comencé a hacer videos en TikTok. Ni siquiera estaba de moda, era algo nuevo. Lo probé porque se podían editar y yo quería subirlos a YouTube e Instagram. Publiqué un borrador y tuvo 20.000 reproducciones, para mí fue un montón", reveló Suárez a TN.

"No tuve mucho estímulo artístico. Solo mi abuelo que tocaba la guitarra. Aprendí eso, pero nunca nada relacionado al baile, como me gusta hoy en día. Mi infancia fue estudiar, jugar con mis amigos, no tuve algo que me haga decir ‘quiero ser artista’", agregó.

Michelo: cómo explotó el tiktoker argentino que es furor

Michelo nació en Aguaray, localidad del norte de Salta y, a través de su arte, logró independizarse. Sin embargo, suele volver a la casa de su mamá para generar contenido junto a ella y sus hermanas.

El salteño se dedicó a seguir un terciario de relaciones internacionales y, una vez recibido, aprovechó la oportunidad para renunciar a su trabajo de carnicero.

Con los ahorros que logró acumular durante varios años, Suárez se convenció de seguir su sueño y comenzó a invertir en su arte callejero. Para hacerlo, compró un pequeño parlante y se ubicó en la icónica y concurrida plaza 9 de Julio de la capital provincial.

TikTok: de qué tratan los vídeos de Michelo

Posteriormente, y al notar que cada vez contaba con más notoriedad, se confeccionó un traje luminoso para llamar aún más la atención.

Sin embargo, en el intento de contar con un atuendo propio, fue estafado numerosas veces, un hecho que lo terminó por convencer de que la mejor opción era encontrar un tutorial de YouTube y confeccionarlo él mismo.

"No sabía nada de electrónica, pero lo diseñé adaptándolo al baile", explicó. Lo hizo controlado en base a un pulsador que lleva en su mano izquierda y modifica el color de las luces. Inlcuso, colocó en su boca un protector bucal para prevenir que su saliva humedezca los cables.

Llegando a un promedio de 40.000 nuevos seguidores por día, Michelo logró cumplir sus metas, como comprarse un auto y ayudar económicamente a su familia.

Actualmente en Latinoamérica no se monetiza como en Europa y Estados Unidos, que se gana por visitas. La única forma de monetizar en TikTok en Argentina es por los vivos o por publicidad de otras apps, actividad que actualmente realiza.

Su próximo paso y sueño es incursionar en la música, mientras sigue dedicando a su otra pasión: el baile robótico.