Conocé qué extensión te sirve para ver si tu amigo o pareja se conectó a WhatsApp

Una herramienta, extensión para Google Chrome, permitirá que los usuarios puedan ver hasta qué hora está conectado su pareja o amigo

En caso de que seas celoso, y que necesites llevar a cabo el control sobre el otro, con este tip podrás ver hasta qué hora sigue chateando tu pareja o amigo en WhatsApp.

La red de mensajería WhatsApp, hace un par de años lanzó una función para saber si un contacto estaba o no en línea.

Sin embargo, para ejercer el derecho a la privacidad, los usuarios podrían decidir si mantener la opción por medio de las configuraciones.

Cómo dice "hecha la ley, hecha la trampa", se podrá espiar hasta que hora permanece online el otro aunque cuente con la verificación desactivada.

Si bien, no podremos encontrar esta función en la app de WhatsApp, habrá que descargar e instalar una extensión para Google Chrome llamada WA Web Plus For WhatsApp.

Una vez instalada, con Google Chrome abierto desde una computadora se tendrá que:

Iniciar sesión en la cuenta de WhatsApp Web.

Hacer click sobre el ícono de la extensión instalada, que aparecerá a la derecha de la barra de búsqueda.

Desde la pestaña "Mejoras" y el apartado "Personalizar" activa el tic en "Resaltar contactos en línea" y "Notificar sobre contactos en línea".

Una vez logrado esto, se asomará una notificación emergente cada vez que alguno de los contactos aparezca en línea, con un círculo verde en su foto de perfil.

WhatsApp Plus: Las apps canceladas por WhatsApp

De la mano de esta cambio llegó una modificación aún más drástica con respecto a su postura sobre el uso de apps terceras desarrolladas bajo la intención de "complementar" a la aplicación original.

Por mucho tiempo estas alternativas coexistieron con la plataforma y fueron utilizadas indistintamente por los usuarios. No obstante, el sitio FayerWayer publicó una lista de apps que, si son utilizadas cualquier usuario, este correría el riesgo de perder su cuenta de WhatsApp. La lista de aplicaciones:

WhatsApp Plus

GB WhatsApp

Fouad WhatsApp

OBWhatsApp

Cualquier otro modo de WhatsApp.

Si se ingresa a la sección de FAQ de WhatsApp avalada por Meta, se puede leer el párrafo condenatorio en donde se confirma de forma oficial que estas APKs no son seguras y pueden poner en riesgo a la cuenta del usuario, ya que podría ser suspendida o cancelada

"Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de transferir tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro son versiones alteradas de la aplicación WhatsApp", dice el texto dentro de la plataforma

"Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros e infringen nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad", finalizó.