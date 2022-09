Con foco en la seguridad, Android 13 actualiza cómo manejar los permisos en su plataforma

Android 13 implementa la notificación 'Protegido por Android' para las 'apps' que soliciten permisos de acceso a otras funcionalidades del celular

Los usuarios de la última versión del sistema operativo Android 13 podrían comenzar a ver una nueva notificación, 'Protegido por Android', cuando una aplicación instalada en el 'smartphone' les pida permisos para desempeñar alguna de sus funcionalidades.

Como es habitual, Android 13 inició su despliegue primero en los dispositivos Pixel de Google a mediados de agosto, con una particularidad anunciada en el marco de la conferencia para desarrolladores de Google I/0 2022.

Una de sus novedades es el rediseño de la parte destinada a los ajustes de seguridad y privacidad, que los reúne estas características en un único menú llamado 'Seguridad y Privacidad'.

Ahora, tal y como ha adelantado el editor técnico de Esper.io, Mishaal Rahman a través de su cuenta personal de Twitter, el despliegue de este nuevo 'Centro de Seguridad' vendrá acompañado de una nueva notificación reservada a este apartado.

Esta alerta recibe el nombre de 'Protegido por Android' y aparecerá siempre que una 'app', como Google TV, solicite algún permiso al sistema para ejecutar alguna de sus funciones en el dispositivo en el que esté instalada.

En este sentido, conviene recordar que la compañía de Mountain View adelantó el eslogan en un vídeo compartido a mediados de mayo sobre la seguridad y privacidad del sistema operativo, aunque no dío más detalles sobre esta campaña.

Android busca así informar sobre los permisos que solicitan las aplicaciones y cuáles son los accesos que estas tienen permitidos. Finalmente, Rahman ha matizado que el aviso aparecerá, "por ahora", solo en los dispositivos con acceso a los Servicios de Google Móvil (GMS, por sus siglas en inglés), y no en la versión de código abierto de Android (AOSP), indicó Europa Press

Android trabaja para erradicar las notificaciones "molestas"

Para resguardar la privacidad en Android 13, los usuarios deberán aceptar que la aplicación le envíe notificaciones pulsando la opción "Permitir" en una ventana emergente.

Además, deberán conceder permisos de accesos a elementos como la cámara o la ubicación.

Habitualmente, un usuario puede deshacerse de una notificación en Android haciendo click en la opción "Limpiar todo" que se encuentra en la parte inferior derecha del cuadro de control.

No obstante, existen las denominadas notificaciones permanentes o persistentes que no son fáciles de eliminar, debido a que no brindan alternativas para ello.