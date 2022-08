Cómo llenar el álbum Qatar 2022 de Panini: un matemático sale al rescate

El álbum de figuritas del Mundial Qatar 2022 se agota en los kioskos argentinos cada vez que sale, y la gente se desespera por empezar a llenarlo con las imágenes que viene en los paquetes, que salen 150 pesos

Especialistas sostienen que "lograr llenar un álbum no pasa por la cantidad que se compre".

Y así también lo piensa el argentino Federico Tiberti, Candidato doctoral en Ciencias Políticas, con especialización en Métodos Estadísticos, de la Universidad de Princetown.

A la pregunta sobre si es mejor o no comprar mucha cantidad de paquetes para conseguir las figuritas y llenar el álbum, Tiberti comenta le que a Clarín que "No, de ninguna manera. Ni la forma más rápida ni mucho menos la más barata. Un economista me preguntó vía Twitter cuántos paquetes de figuritas serían necesarios para completar el álbum del Mundial y me puse a hacer cuentas a través de simulaciones"

Según Tiberti quien decida coleccionar el álbum de Qatar 2022 por si solo, tendría que comprar 800 paquetes para tener el 10 por ciento de posibilidades de conseguirlo, pero esto supone un gasto económico bastante elevado. Finalmente, Feérico Tiberti señaló que luego de varias horas de razonamiento llegó a una manera de alcanzar el objetivo y la mejor forma es realizar la colección en pareja. De esta manera para tener un 90 por ciento de probabilidad de llenar el álbum, se tendrían que comprar 745 paquetes y de esta manera se podría repartir el gasto y al mismo tiempo intercambian las figuras. Además, entre más sea el grupo que se una al reto más fácil será porque la forma más rápida y eficaz de llenarlo es el intercambio.

"Fui más allá en mi búsqueda y apunté a alcanzar el 90 por ciento de chances de llenar el álbum, teniendo en cuenta que no existe un ciento por ciento dado que no hay certezas de que no te toquen figuritas repetidas. Entonces voy a necesitar comprar 1.170 paquetes (175 mil pesos) para poder llegar al objetivo. Estamos hablando de una inversión demasiado onerosa para una sola persona", asegura el matemático.

La solución: coleccionar de a varios

Según Tiberti, si se va agregando gente, las chances de lograr completar el álbum gastando mucho menos se elevan.

Si son dos "Para acceder al mentado 90 por ciento de posibilidades de completar el álbum, deberías comprar 745 paquetes ($ 111.750), o sea que más de 60 mil pesos menos que juntando solo. De a dos se abre la posibilidad de canjear e intercambiar el material repetido, lo que abre mucho más el juego y alivia el bolsillo".

Si se agrupan 5 personas coleccionando: "el panorama es un oxígeno en todo sentido. "Para ese 90 por ciento –que no deja de ser un porcentaje de referencia arbitrario– sólo basta con comprar 450 paquetes por persona, que significan 67.500 pesos. Y como suele suceder en escuelas primarias y secundarias, hay grupos más grandes que intercambian. Con lo cual si nos extendemos a 10 componentes, bastan 340 paquetes para contar con altísimas chances de pegar todas las figuritas", explica el matemático.

Es de esta manera que Tiberti asegura en una entrevista en Clarín que"la forma más eficaz para alcanzar el norte es el intercambio, acción que hay que empezar a realizar apenas aparecen las figuritas repetidas. Cuando comprás el primer paquete te sirven las cinco, pero cuando comprás el vigésimo ¿cuántas figuritas te son útiles? Hay un quiebre, no se sabe con exactitud cuándo, que hay que dejar de comprar e ir por el intercambio".

Tiberti finalmente comenta que "Como coleccionista, fuera de mi rol profesional –concluye Tiberti–, para mí lo ideal es empezar a cambiar a partir del décimo paquete, que es cuando se va teniendo una noción de dónde está parado. Por otra parte, no soy partidario de comprar en grandes cantidades, cinco, seis paquetes por vez está bien".