PlayStation sorprende a todos y lanza nueva web exclusiva de videojuegos para PC: ¿por qué lo hace?

La marca de videojuegos de la japonesa Sony presentó la nueva propuesta, que incluye juegos como Predator: Hunting Grounds o Helldivers

La multinacional japonesa Sony lanzó una web exclusiva en la que agrupa todos los títulos propios de PlayStation disponibles para PC, además de información especifica de cada videojuego y próximos lanzamientos.

Tal como adelantó hace algunos meses, Sony pretende "realizar lanzamientos de sus juegos a gran escala", aparte de las consolas.

A raíz de su búsqueda por expandirse a otros formatos, se registró un constante crecimiento de su catálogo de juegos propios para ordenadores, entre los que se encuentran Horizon Zero Dawn, God of War o Days Gone.

Sony lanza una nueva web repleta de juegos de PlayStation para PC

La compañía puso así a disposición de los jugadores una nueva página web exclusiva para juegos para PC disponibles a través de Steam o Epic Games Store.

En el portal, los gamers podrán encontrar los títulos que ya se pueden jugar en el ordenador, como Predator: Hunting Grounds o Helldivers, que presentan botones como "Saber más", para ingresar a información adicional, así como accesos directos a las mencionadas tiendas virtuales.

También, incluye información sobre futuros lanzamientos, en los que especifica la temporada o la fecha concreta en la que estarán disponibles para todos los usuarios.

La compañía japonesa creó una web exclusiva de videojuegos para PC.

En esta sección se encuentran la versión remasterizada de Spider-Man, Spider-Man: Miles Morales y Uncharted: Legacy Of Thieves Collection.

Asimismo, en esta página web se incluye un apartado de preguntas frecuentes y sus correspondientes respuestas acerca de los juegos de PlayStation para PC.

Los nuevos servicios qué ofrecerá Sony serán:

PlayStation Plus Essential

Otorga los mismos beneficios que obtienen actualmente los miembros de PlayStation Plus:

Dos juegos mensuales descargables

Descuentos exclusivos

Almacenamiento en la nube para juegos guardados

Acceso al multijugador online

No hay cambios para los miembros actuales de PlayStation Plus en este nivel

Precios en América Latina: similares a los de de PlayStation Plus:

u$s6.99 mensuales

mensuales u$s16.99 trimestrales

trimestrales u$s39.99 anuales

Sony comenzará a ofrecer clásicos de PS1, PS2, PSP y más en sus nuevos servicios

Joystick para PlayStation.

PlayStation Plus Extra

Ofrece todos los beneficios del nivel Essential

Agrega un catálogo de hasta 400* de los juegos más divertidos de PS4 y PS5, incluidos éxitos de taquilla del catálogo de PlayStation Studios y socios externos.

Los juegos del nivel Extra se pueden descargar para jugar.

Precio en América Latina:

u$s 10.49 mensuales

mensuales u$s 27.99 trimestrales

trimestrales u$s 66.99 anuales

PlayStation Plus Premium

Ofrece todos los beneficios de los niveles Essential y Extra

Agrega hasta 340* juegos adicionales, incluido lo siguiente:

Juegos de PS3 disponibles a través de transmisión en la nube

Un catálogo de queridos juegos clásicos, disponibles en las opciones de transmisión y descarga, de las generaciones de la PlayStation original, PS2 y PSP

Brinda acceso a transmisión en la nube para juegos de la PlayStation original, PS2, PSP y PS4 que se ofrecen en los niveles Extra y Premium en los mercados donde PlayStation Now está disponible actualmente. Los usuarios pueden transmitir los juegos mediante consolas PS4, PS5 y en PC

En este nivel, también se ofrecerán versiones de prueba de juego con tiempo limitado, de modo que los usuarios puedan probar juegos seleccionados antes de comprarlos

Precio en Latinoamérica: Plan aún no disponible

PlayStation Plus Deluxe (mercados específicos)

En el caso de los mercados sin servicios de transmisión en la nube, como Latinoamérica, PlayStation Plus Deluxe se ofrecerá a un precio más bajo en comparación con Premium, e incluye un catálogo de queridos juegos clásicos de las generaciones de la PlayStation original, PS2 y PSP para descargar y jugar, junto con versiones de prueba de juegos por tiempo limitado.

También se incluyen beneficios de los niveles Essential y Extra. Los precios locales variarán según el mercado.

