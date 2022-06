Playstation Plus se lanzó en Latinoamérica: qué juegos y servicios incluye y cuánto cuesta

El catálogo del renovado servicio de suscripción de la firma japonesa llega a Latinoamérica e incluye clásicos de Playstation 1, 2 y 3

Sony lanzó de forma oficial el servicio Playstation Plus en Latinoamérica, su renovado servicio de suscripción que ahora posee varios niveles.

Los títulos que llegarán al servicio de suscripción incluyen Assassin 's Creed: Valhalla; la remake de Demon' s Souls; los juegos de Spider-Man de Insomniac; y Red Dead Redemption 2.

Además, incluirá Ghosts of Tsushima y Death Stranding Director 's Cut (ambos lanzados a mediados de 2021).

La compañía adelantó que en los próximos meses habrá muchas más novedades.

Así es el nuevo servicio Playstation Plus

El nivel Essential de precio más bajo sigue siendo el mismo servicio que el PlayStation Plus actual, y ofrece algunos juegos gratuitos de PS4 y PS5 todos los meses junto con acceso a juegos multijugador en línea.

El nivel extra medio obtendrá una biblioteca de éxitos de PS4 y PS5, incluidos los mencionados anteriormente. Otras inclusiones notables de los estudios internos son Bloodborne, God of War, Horizon Zero Dawn, Returnal, The Last of Us Remastered y la serie completa de Uncharted.

Otras ofertas de desarrolladores externos incluyen Control, Final Fantasy 15, Marvel's Guardians of the Galaxy, Hollow Knight, y Outer Wilds.

El catálogo de juegos clásicos disponible para los suscriptores Premium y Deluxe de primer nivel incluirá juegos de PlayStation 1 como Ape Escape, Tekken 2 y Syphon Filter, además de Super Stardust Portable de PSP.

En este nivel también se incluirán varias remasterizaciones de PS4 de juegos de PlayStation 2, como la serie Jak and Daxter, e incluso algunas remasterizaciones de juegos de PS3 como BioShock.

En Deluxe y Extra los usuarios podrán obtener acceso a juegos de PS3 a través de streaming tales como el Demon's Souls original, algunos juegos de Infamous, Ratchet & Clank, Tokyo Jungle y Asura's Wrath.

Un beneficio final de los niveles superiores Premium y Deluxe son las pruebas de tiempo limitado para los lanzamientos más nuevos, incluidos Horizon Forbidden West, Cyberpunk 2077 y Farming Simulator 22. Posteriormente se agregarán nuevos juegos de forma mensual en todos los niveles.

¿Cuánto cuesta el servicio Playstation Plus?

El servicio de Playstation Essential es el más básico y permite disfrutar de todos los beneficios principales de PlayStation Plus: multijugador online, nuevos juegos a tu colección cada mes, y ofertas increíbles de PlayStation Store.

El servicio incluye Colección PS Plus (sólo en PS5), almacenamiento en la nube, Share Play, contenido exclusivo y ayuda en el juego (sólo en PS5).

El costo de suscripción por 1 mes es de u$s 6.99, 3 meses por u$s 16.99 y 12 meses por u$s 39.99

En el caso de Playstation Plus Extra se incluyen todos los beneficios del plan PlayStation Plus Essential, además de acceso al catálogo de juegos que cuenta con cientos de títulos, desde los éxitos que definen el género hasta innovadores juegos independientes, a los que se suman nuevos títulos regularmente.

Este plan incluye juegos mensuales, Colección PS Plus (sólo en PS5), almacenamiento en la nube, multijugador, Share Play, contenido exclusivo, descuentos exclusivos y ayuda en el juego (sólo en PS5). El costo de suscripción por 1 mes es de u$s 10.49, 3 meses por u$s 27.99 y 12 meses por u$s 66.99.

Playstation Plus Deluxe incluye todos los beneficios principales de PlayStation Plus, cientos de juegos del catálogo de Playstation, además de beneficios exclusivos como demos de juegos y el catálogo de clásicos.

Este plan incluye descuentos exclusivos, ayuda en el juego (sólo en PS5), juegos mensuales, colección PS Plus (sólo en PS5), almacenamiento en la nube, multijugador, Share Play y contenido exclusivo. El costo de suscripción por 1 mes es de u$s 11.99, 3 meses por por u$s 31.99 y 12 meses por u$s 76.99.