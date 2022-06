Microsoft esquiva a la Argentina: en qué consiste el hub de innovación que instalará en Uruguay

Se trata del tercer laboratorio de Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas que Microsoft instalará fuera de EEUU y el primero de Sudamérica

Microsoft anunció que instalará en Uruguay su primer laboratorio de inteligencia artificial de Latinoamérica, un acuerdo que se cerró entre la multinacional y el gobierno del país sudamericano en Los Ángeles, durante la Cumbre de las Américas.

Autoridades uruguayas confirmaron que en esas isntalaciones se desarrollarán soluciones para proyectos a través de tecnologías de inteligencia artificial (IA) e internet de las cosas (IoT), a la vez que remarcaron que estas innovaciones "jugarán un rol clave en ayudar a resolver algunos de los mayores desafíos del mundo, desde la agricultura y la atención médica, hasta el medio ambiente y la educación".

Además, este laboratorio, que se llamará AI and IoT Insider Lab, será el primero de su tipo en la región y el tercero fuera de Estados Unidos, pues la firma cofundada por Bill Gates ya se instaló en Shangái (China) y Múnich (Alemania).

Según un comunicado de prensa, la sede montivedeana se enfocará en la creación de prototipos de soluciones potenciales que permitan "mostrar rápidamente a organizaciones y socios de negocio cómo aprovechar las tecnologías de AI e IoT para visualizar, transformar, innovar y resolver sus desafíos de transformación".

El acuerdo se cerró tras un encuentro del presidente de Microsoft para Latinoamérica, Rodrigo Kede Lima, y el ministro de industria de Uruguay, Omar Paganini, en Los Ángeles, mientras que el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, participó por videoconferencia ya que no visitó la cumbre por padecer coronavirus.

Kede Lima el acuerdo como una muestra de "la gran oportunidad" que tiene la región para "acelerar la transformación digital", a la vez que señaló que el país vecino se convierte en un hub de innovación que desarrolle una red de laboratorios y plataformas para impulsar "las nuevas disrupciones".

¿Qué proyectos tienen otros grandes en Uruguay?

Google es otra bigtech que amplía su presencia en dos países fuera de Brasil: Chile y Uruguay. En este sentido, el gigante de las búsquedas anunció la compra de un predio de 30 hectáreas en este último, más exactamente en el Parque de las Ciencias de Canelones, en el que instalará uno de sus datacenters para toda la región.

Su subsidiaria Eleanor Applications SRL fue la responsable de la operación inmobiliaria. Según El Observador, la firma indicó que están "muy entusiasmados de poder hacer crecer nuestra presencia en Uruguay" y añadió: "La compra del predio es un importante hito en este proceso y refuerza el compromiso de Google con Uruguay y América Latina y el desarrollo del ecosistema tecnológico local".

El medio uruguayo asegura que abonó 818.000 dólares para quedarse con la propiedad, 30% más que el resto de los oferentes que habían propuesto 600.000 dólares. No obstante, las obras no comenzarían de inmediato ya que, de acuerdo con Google, faltan "varias etapas".

La inversión total ascendería a los 100 millones de dólares.

"Sabemos que todavía falta para la decisión final de inversión, pero se dio un avance muy importante con la compra del terreno para terminar de hacer tangible este proyecto", señaló el ministro de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Omar Paganini.

¿Por qué las empresas eligen Uruguay?

Pero no es la única bigtech que posó sus ojos del otro lado del Río de la Plata: las negociaciones entre Amazon y el gobierno uruguayo siguen su curso para generar un plan de inversión a largo plazo. Pero forma parte de la estrategia del país vecino para aumentar las inversiones tecnológicas en su territorio.

Eduardo Carozo, gerente de innovación y desarrollo de negocios en ITC S.A/Antel, señala a iProUP que la iniciativa tiene como antecedente el cable submarino que unió las Américas a través de un proyecto conjunto entre el gigante de las búsquedas, Algar Telecom de Brasil, Angola Cables y Antel, lo que llevó al país a convertirse en proveedor internacional de servicios de telecomunicaciones y valor agregado.

"Ese despliegue, en el que Google apostó millones de dólares y nosotros pusimos un datacenter (Tier III), generó confianza en Uruguay a nivel internacional. Esto, sumado a que la nación tiene además múltiples conectividades de otros operadores, la hace muy atractiva para guardar contenido en la región", señala.

Y agrega: "Además, la legislación uruguaya es muy garantista de la privacidad de la información y eso también es sumamente valorado por las empresas. Esos son los grandes motores detrás de una toma decisión de estas características".

Si bien el ejecutivo prefiere no mencionar el caso Amazon, agrega que en Uruguay las empresas internacionales tienen garantía de cumplimiento de los contratos, a diferencia de otros países de América Latina, en los que el nivel de compromiso es bastante más bajo.

¿Por qué Argentina se queda fuera de estos planes?

Martín Kalos, director de EPyCa Consultores, explica a iProUP que hay "algunas variables que siguen estando mal, si bien no tanto como hace algunos meses". Aclara que el impacto de la cuarentena se hizo sentir más fuerte en abril pasado y, desde entonces, muchos sectores productivos han iniciado una lenta etapa de recuperación.

"El dólar es el gran síntoma de la crisis en Argentina. No es casual que la recesión de abril de 2018 haya empezado junto con una devaluación abrupta. Desde entonces, todo ha ido empeorando, al compás de los vaivenes del mercado cambiario", explica.

Para el economista, más allá del contexto actual, el país no resulta atractivo a ojos de los inversores desde hace mucho tiempo. Más aun, el consenso es que es "de riesgo muy elevado", lo que lleva a que la tasa de retorno exigida para cualquier proyecto tenga que ser mucho mayor y el horizonte de recupero, a muy pocos años.

El cepo, la imposibilidad de las firmas extranjeras de girar ganancias forman parte de la extensa lista de reclamos. Según Kalos, "no es lo mismo pensar un negocio en Uruguay, un país poco afectado en términos relativos por la pandemia, y que mantiene una macroeconomía saludable. Incluso, se perfila mejor que Brasil o Perú, que muestran una situación más complicada".

La pandemia y el "boom" digitalización de las empresas disparó la demanda de datacenters

Dos países, al acecho de inversiones

Condiciones económicas y tributarias más fluidas, apertura comercial y la existencia de convenios de colaboración para la inversión en proyectos a largo plazo ubican a Chile en un lugar de privilegio. El país ya fue elegido por Google para convertirse en una "región cloud", la segunda en América Latina después de la inaugurada en San Pablo en 2017, y una de las 23 que la compañía tiene en todo el mundo.

Además, posee allí un datacenter operativo desde 2012, prometió uno nuevo con una inversión de u$s200 millones y acaba de instalar el cable submarino "Curie" que conecta a California con Valparaíso. No es la única empresa que eligió al país trasandino para instalar allí sus centros de datos: Movistar, Claro, IMB, Intersystem, Sonda, Adexus, GTD son algunas de las que engrosan la lista.

Infraestructura. Google instaló un cable que une Valparaíso (Chile) con California (EEUU)

Pero la nación comandada por Sebastián Piñera no es la única candidata. Colombia también presenta mejores condiciones que Argentina como destino posible para alojar el datacenter de Amazon.

Su Ley de Modernización del sector TIC promueve, entre cosas, la seguridad jurídica e incentivos para atraer capitales privados y facilitar el despliegue de infraestructura de última milla. Además, cuenta con un régimen de zonas francas muy maduro.

Amazon ya anunció allí la creación de una incubadora de empresas de tecnología, HostDime hará una apuesta millonaria para la construcción de un datacenter y Zetta Data Center Complex, del Grupo ZFB, desembarcará este año en Bogotá con el centro de datos más grande del país.