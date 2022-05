Día de Internet: TikTok y Twitch, las grandes ganadoras de 2021 en la Argentina

Un trabajo de Telecom explica cómo creció el uso de los datos en los 12 meses. Fundación Telefónica Movistar, en tanto, busca un histórico reconocimiento

TikTok y Twitch fueron las dos plataformas en las que más datos se utilizaron en la Argentina en el transcurso del último año, según un informe elaborado por la compañía Telecom Argentina denominado "Día de Internet, ¿Cómo usamos internet en el último año?"

TikTok, la red social que basa su estrategia de negocios en el alto nivel de viralización de sus contenidos, creció 170% durante los últimos doce meses en el país.

Por otro lado, Twitch, la plataforma de streaming de videos que se destaca por la forma en que transmite y monetiza su contenido, saltó 80% desde 2021 a la actualidad.

El crecimiento de las plataformas de OTT y el avance del video

El trabajo también resaltó que 2021 fue el año de las plataformas OTTs, y recordó que hubo cuatro lanzamientos: Paramount+; HBO Max; Star+; y Universal.

En el relevamiento, Telecom también destacó que la categoría video mantiene su participación del 60% del tráfico total, compuesta por streaming OTT y sociales.

Asimismo, el tráfico de video se incrementó 24% en el transcurso del último año, mientras que el podio de plataformas en el país, está integrado por Netflix, YouTube, y Flow.

En tanto, el podio de plataformas OTT está integrado por: Netflix, Flow, Disney+, Prime Video, y Star+, según el trabajo.

El informe también mencionó qué pasó con las redes sociales

Según el informe de Telecom Argentina, las plataformas sociales "desarrollaron nuevos servicios que consolidaron la categoría en un crecimiento del 72% respecto al año anterior".

Las redes sociales crecieron un 76%, lideradas por Instagram, Facebook, Tencent QQ, y Twitter.

En el caso de las aplicaciones de mensajería, que avanzaron 64%, el podio estuvo integrado por WhatsApp, Telegram, Skype y Google Meet.

El avance del Gaming y los podcast

El trabajo puntualiza que Valve es el líder mundial gracias a su juego Half-Life y Counter Strike, continúa con sus éxitos con Half-Life: Alyx (juego de realidad virtual).

Valve cuenta con el 24% del tráfico de datos; Discord (mensajería gaming) 19%, Roblox, 19%, PlayStation (13%), y Otros (25%).

Por otro lado, Telecom resaltó que la categoría Música y podcast creció 120% en el último año.

"Spotify lidera la lista con el 75% del tráfico de datos, seguido de Triton 10%, y Amazon Music (4%)", resalta el trabajo.

El ingreso remoto y un líder indiscutido

La categoría se compone por el tráfico de oficina, estudio, y clases virtuales. "Aunque Zoom sigue siendo el líder (56%) reparte más su participación con otros jugadores.

Según el trabajo, Microsoft Teams posee un 20% y Google Meet, un 19%. El restante 5% queda en manos de "otros" competidores.

La iniciativa de Fundación Telefónica Movistar Argentina

Por su parte, en el denominado #DíaDeInternet, Fundación Telefónica Movistar Argentina lanzó la iniciativa para conseguir que el primer sitio web de la historia, creado por Berners-Lee, sea también el primer sitio web declarado Patrimonio de la Humanidad.

"Al igual que los demás 1154 sitios geográficos del mundo, #ElSitio1155 también es nuestra herencia cultural", remarcó la entidad en un comunicado.

"¿Sabías que hay 1154 sitios que forman parte de la herencia cultural de la UNESCO? Pero hasta ahora, en este mundo altamente conectado, ninguno de ellos pertenece al ámbito virtual", remarcó el trabajo.

"Parte de nuestra herencia cultural también está en él y, por este motivo, en el marco del 17 de mayo, Día Internacional de Internet y de las Telecomunicaciones, Fundación Telefónica Movistar lanzó la iniciativa #ElSitio1155, que pretende convertir el primer sitio web de la historia, info.cern.ch, en el primer sitio web en ser declarado Patrimonio de la Humanidad", agrega el comunicado.

En busca del reconocimiento

Fundación Telefónica pretende encontrar el reconocimiento mundial para un hito de la historia que marca el origen del mundo virtual tal y como lo conocemos: un espacio online en el que compartir y ampliar nuestros comportamientos, aprender, enseñar, trabajar y conectar con las personas desde cualquier parte del planeta Tierra.

"El proyecto tiene como objetivo movilizar a las personas para lograr el reconocimiento de Berners-Lee, uno de los padres de la World Wide Web; rendirle homenaje y preservar una de las piezas fundamentales de la historia y de la herencia cultural de nuestra sociedad digital", sostuvo el comunicado.

Según la entidad, "la imparable evolución de la tecnología nos ha permitido, hasta en los momentos más duros de la pandemia, estar más conectados que nunca y borrar las distancias físicas para sentirnos cerca de quienes nos importan".

"Este sitio web, info.cern.ch, supuso el primer paso de un imparable desarrollo en el que hemos comprobado que no hay dos mundos, uno virtual y otro real, porque por las redes de telecomunicaciones no circulan solo datos, lo que fluye es la vida de las personas. Básicamente, sin la existencia de http://info.cern.ch el entorno en el que vivimos sería totalmente diferente e inimaginable y los canales con los que nos comunicamos e informarnos seguramente no existirían", resaltó.

"Por eso desde Fundación Telefónica queremos reconocer la importancia del origen de un espacio online en el que podemos compartir y ampliar nuestros comportamientos, aprender, enseñar, trabajar y conectar con las personas desde cualquier parte del mundo", completó la entidad.