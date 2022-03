¿"Viajar en el tiempo" con Google Maps?: así podés lograrlo

Esta funcionalidad permite a los usuarios de Google Maps comparar cómo se veían ciertas zonas hace 15 años y cómo se ven ahora; incluso, esta herramienta permite analizar cómo ha avanzado la mancha urbana en algunas ciudades.

Así es cómo tenés que hacer:

1.Para disfrutar de esta modalidad basta con seguir los siguientes pasos:

2.Busca una ubicación en Google Maps

3.Activa la modalidad Street Viewer

4.Activa el reloj que se muestra abajo del nombre de la ubicación en la parte superior izquierda

5.Elige uno de los años disponibles (el registro más antiguo es 2007)

We're unveiling a new dimension to Google Earth — time. Launched today with @nasaEarth @EU_Commission @USGS @esa, Timelapse in Google Earth provides a better understanding of Earth’s dynamic changes. Explore our changing planet: https://t.co/xz95CfPlaN pic.twitter.com/qsqWHsZ2at — Google Earth (@googleearth) April 15, 2021