Mirá quién es la persona real detrás del "recalculando" en Google Maps

Todos hemos escuchado alguna vez el famoso "recalculando" del Google Maps, aunque sin saber quién es la dueña de la reconocida voz

Ahora, ella misma se encargó de revelar el secreto: se llama Nikki García, es española y en Twitter publicó un video en donde todos pueden comprobar que es la mismísima voz que da vida al asistente del Google Maps.

"En la rotonda toma la segunda salida, no te la pases. Esta es la segunda salida, no atropelles a ese chico. Continúa 100 metros", son algunas de las indicaciones que da en el clip que tomó gran repercusión en las redes.

Mis amigos Juan y @anadecastronow me están llevando al hotel y le he dicho que no ponga el GPS, que ya se lo digo yo. pic.twitter.com/AEzyCojpaO — Nikki García (@nikkigarcia_es) March 12, 2022

"Mis amigos Juan y Ana me están llevando al hotel y le he dicho que no ponga el GPS, que ya se lo digo yo", adelantó la locutora de una de las voces más famosas.

Pero Nikki García no solo es la voz detrás del Google Maps; además es cantante y actriz de doblaje.

Participó en formaciones de jazz y góspel y, en 2019, lanzó un disco junto a la banda De La Sierra. Como actriz de doblaje, fue parte del elenco en películas como Aladín y El regreso de Mary Poppins.

Nikki García

Sin embargo, su trabajo más popular al menos es el que hizo para Google Maps. En una entrevista García contó que muchas veces los taxistas se sorprenden por lo bien que imita el GPS, cuando en realidad es ella misma la que da vida a la inconfundible voz, indicó Mendoza Post.