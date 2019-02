Video: Telefónica y Facebook se unen para crear "Internet para Todos"

Unos 100 millones de personas en la región no cuentan con acceso adecuado a banda ancha móvil y a los beneficios sociales y económicos que brinda Internet

Telefónica, Facebook, el BID Invest y CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) presentaron Internet para Todos (IpT) Perú, un operador mayorista de infraestructuras de telecomunicaciones de acceso abierto que busca reducir la brecha digital en Latinoamérica.

Su objetivo es llevar la banda ancha móvil a poblaciones remotas donde el despliegue de infraestructuras convencionales de telecomunicaciones es ahora inviable desde el punto de vista económico.

Unos 100 millones de personas, el 20% de la población de la región, no cuentan todavía con acceso adecuado a internet móvil en la región y, por tanto, a los beneficios que brinda la economía digital.

Te puede interesar Así es por dentro la startup argentina que revolucionó la industria del litio con sus baterías ultradelgadas

La misión de IpT Perú es reducir esa brecha digital y conectar a las comunidades rurales de Perú permitiendo a cualquier operador móvil utilizar su infraestructura 3G y 4G y comercializar servicios de comunicaciones de calidad en estas zonas. Su éxito sentará las bases para replicar este tipo de modelo de negocio en otros países de América Latina y el Caribe.

Telefónica del Perú aporta y abre a IpT Perú su negocio rural actual. Facebook, BID Invest y CAF, por su parte, invierten en la nueva compañía con el objetivo de mejorar los servicios de voz existentes y desplegar nueva infraestructura para ofrecer cobertura móvil de internet bajo un modelo mayorista de Network as a Service (NaaS). El acuerdo está sujeto a permiso regulatorio.

Reducir la brecha digital y garantizar la inclusión a corto plazo requiere de un enfoque holístico que combine la innovación de negocio y nuevas tecnologías y políticas con nuevas formas de colaboración. Con este enfoque, IpT Perú quiere demostrar que nuevos modelos de negocio bajo los principios de acceso abierto, cooperación, innovación tecnológica y las políticas adecuadas no solo son posibles, sino que también pueden transformar la infraestructura bajo un modelo NaaS, conectando a las diferentes comunidades en zonas aisladas y garantizando, al mismo tiempo, un retorno financiero y viabilidad comercial que puede replicarse en otras regiones del mundo.

IpT ofrecerá acceso a su infraestructura rural de banda ancha bajo un modelo mayorista que permitirá a los operadores lanzar servicios comerciales de comunicaciones a usuarios, empresas y organizaciones en comunidades rurales. Además, logrará la sostenibilidad económica a través de acuerdos con comunidades locales y la utilización de tecnologías abiertas que reducirán el coste de despliegue en áreas donde el coste de despliegue de las tecnologías convencionales es ahora prohibitivo. Así, se apoyará en arquitecturas cloud, planificación de red automática, soluciones de radio acceso abiertas (Open RAN) y una combinación de fibra optimizada y redes de microondas.

Internet para Todos surgió originalmente como una iniciativa de Telefónica que considera la conectividad como un requisito fundamental para acceder a las ventajas que brinda la digitalización y para el progreso económico y social de las personas. Bajo este innovador modelo de despliegue de infraestructuras, y a través de proyectos en los que ha colaborado con compañías como Facebook, Telefónica del Perú ha logrado ya conectar a 2.000 comunidades en zonas alejadas beneficiando a 600.000 personas.