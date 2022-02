El poder de las apps: Google Maps fue la primera en mostrar la invasión Rusa a Ucrania

Gracias a las herramientas de medición de tráfico de Google Maps, ya desde el comienzo había muestras de grandes congestiones en la frontera entre los países. Lo que se mostraría como una congestión de tráfico, eran las tropas invasoras.

Según dijo a Vice Jeffrey Lewis, investigador de inteligencia open source (OSINT) y profesor del Instituto Middlebury, desde la madrugada del jueves se veía el indicador rojo de congestión en algunos puntos de la frontera, como el paso de Belgorod. Estos resultaron ser los mismos puntos en los que los tanques, camiones y otros vehículos del ejército de Putin ingresaron a territorio ucraniano para empezar la invasión y la confrontación armada.

According @googlemaps, there is a "traffic jam" at 3:15 in the morning on the road from Belgorod, Russia to the Ukrainian border. It starts *exactly* where we saw a Russian formation of armor and IFV/APCs show up yesterday.Someone's on the move. pic.twitter.com/BYyc5YZsWL — Dr. Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) February 24, 2022