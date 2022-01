Cómo lograr no caer en un esquema piramidal, y las formas de reconocerlos

Como resultado de la pandemia mucha gente redujo sus ingresos por la situación económica, y buscan refugio en proyectos que les reditúen dinero rápidamente

Google Trends es una herramienta para ver la evolución de las búsquedas de una palabra o frase en el buscador de Google en un periodo de tiempo. Durante los últimos dos años hubo muy pocas búsquedas de "telar de la abundancia". Sin embargo, a mediados del año empezaron a crecer debido a que muchas personas fueron víctimas de esta nueva modalidad de estafa piramidal.

El esquema de Ponzi, la base del telar de la abundancia

Para que entiendas mejor qué es el telar de la abundancia y no caigas en la trampa, hay que mencionar a Carlo Ponzi. Nacido en Lugo, Italia en 1882, fue un conocido delincuente especializado en estafas con inversiones e inventor del esquema piramidal.

El esquema piramidal

El esquema de pirámide o estafa piramidal es un delito que viola los artículos 309 y 310 del Código Penal, que pena el delito de intermediación financiera no autorizada. En un sistema piramidal, los participantes iniciales meten a más personas en el esquema con el objetivo de que los nuevos integrantes generen beneficios (ganancias) a los que empezaron. Para que funcione es necesario que el número de participantes nuevos sea mayor al de los iniciales y por eso se le da el nombre de pirámide.

¿Cómo funciona la estafa del esquema piramidal?

La persona que empieza con el esquema piramidal debe conseguir, según la variante de sistema, entre 2 y 6 personas que pongan plata. Supongamos un esquema piramidal donde la primera persona que lo inicia consigue 6 personas que hagan aportes de $ 1.000 cada uno. Una vez hechos los aportes, esa persona se retira de la pirámide y estos 6 nuevos integrantes suben al siguiente nivel.

Como próximo paso, cada una de esas 6 personas debe conseguir 6 personas más que aporten $1.000 cada una. Es decir, en este punto en total hay 36 (6 x 6 = 36) personas que tienen que aportar $1.000 cada una para que el sistema siga funcionando. Una vez que esas 36 personas hacen los aportes correspondientes, los 6 participantes que recibieron la plata se pueden retirar del sistema.

Ahora son 36 personas que deben conseguir cada una 6 personas más que hagan aportes de $1.000 cada una. Así, la pirámide va creciendo indefinidamente o hasta que no se puedan conseguir más personas, que es lo que finalmente ocurre y es una de las razones por la cual este sistema es una estafa, indicaron desde el blog de Ualá.

Variantes del esquema piramidal

Estas estafas se conocen por muchos otros nombres y variantes populares tales como: células de la abundancia, mandala de la abundancia, flor de la abundancia o círculo de la prosperidad, entre otros. ¿Muy complicado? Mirá este gráfico que muestra de forma muy simple por qué no es sostenible esta estafa que explicamos más arriba.

Como ves en el esquema de arriba, para una flor de la abundancia o pirámide que se inicia con 6 participantes, luego de 13 rondas haría falta más gente que el total de la población del planeta. Por eso, es imposible que el sistema funcione sea cual sea la cantidad de participantes iniciales.

A continuación, te damos las claves para que no caigas en el engaño del telar de la abundancia para que puedas conocer su funcionamiento, estés al tanto de los riesgos y cuides tus ahorros.

Las claves para entender el telar de la abundancia

El telar de la abundancia es un sistema que les promete a las personas que pongan plata el beneficio de multiplicarla en pocos días. Los que arman los telares no hablan de inversores, ni de ganancias, sino que utilizan elementos como "fuego" para describir a los que invierten y "agua" a los que se llevan la plata. También agregan frases vinculadas a la solidaridad y la libertad que genera poder tener esta plata para cumplir tus sueños. Todo parece demasiado bueno para ser cierto, así que vamos a estudiar el telar un poco más a fondo.

El grupo o telar está compuesto por cuatro elementos: agua, tierra, aire y fuego. En el centro de la flor está el agua, que tiene que invitar a otros dos elementos, los tierra. Los elementos tierra invitan a dos elementos cada uno, los elementos aire. Los aire también invitan a dos elementos cada uno, los elementos fuego que son los que completan la flor.Los elementos fuego son quienes hacen la inversión inicial, que recibe el agua. Una vez que el agua recibe la plata, sale del sistema.

Los elementos tierra pasan a ser agua y forman una nueva flor cada uno. Los demás elementos suben en la estructura pasando a ser tierra y aire de las nuevas flores debiendo conseguir nuevos miembros para que el ciclo continúe. La ganancia obtenida depende de la participación de nuevos miembros. A medida que se van creando nuevas flores, se necesita más gente para completarlas, aumentando las posibilidades que el mecanismo se quiebre y se produzcan pérdidas de plata.

¿Cómo es posible que en horas o días se logre ganar tanta plata? Cada nuevo integrante del grupo que ingresa pasa a financiar la "ganancia prometida" de alguno de los que invirtió previamente. La plata no se invierte en un plazo fijo, ni en comprar dólares, o ningún otro tipo de inversión. Apenas la plata ingresa, va a parar a alguno de los que aportó inicialmente. Ahora que ya sabemos cómo funciona, hagamos foco en ver cuáles son los riesgos.

Las trampas del telar de la abundancia

Las cuatro trampas del telar de la abundancia y de cualquier esquema piramidal son las siguientes:

-El esquema piramidal no es un sistema sostenible porque la plata solo se puede recuperar si cada persona convoca a nuevos conocidos a participar. Si no se suman nuevas personas, no es posible devolver la plata.

-No suele haber comprobantes de la plata que cada participante aporta. Estas estructuras tampoco cuentan con ningún tipo de respaldo ni control legal por parte de ninguna entidad que garantice que efectivamente las personas reciban su plata de vuelta.

-No hay información clara y precisa sobre el funcionamiento ni los riesgos que generan para las personas que aportan.

-Tarde o temprano, siempre llega un momento en que es imposible que se sume más gente al sistema y los últimos que entraron no pueden recuperar la plata que aportaron.