Comienza el año e Instagram ya trabaja en nuevas funciones: qué tiene entre manos

Instagram cambiará pronto la forma en la que vemos las publicaciones. Adam Mosseri, máximo responsable de la red social, ha anunciado una serie de cambios relacionados con el feed de la aplicación que van más allá de poder ver las imágenes o vídeos publicados en orden cronológico. La compañía, en concreto, trabaja en la posibilidad de poder cambiar entre diferentes vistas en la pantalla de inicio.

En la actualidad, la app de Instagram muestra un solo feed con las publicaciones de los usuarios a quien seguimos, así como otros post relacionados o que podrían resultar de nuestro interés. Con la nueva función, que por el momento está en pruebas, será posible escoger hasta tres nuevas vistas. Una de ellas será un feed principal llamado 'Inicio' o 'Home', donde aparecerán todas las publicaciones, incluso aquellas de usuarios que no están en nuestra lista de seguidos de Instagram, pero que están relacionadas con el contenido que nos gusta o buscamos en la app.

En el segundo feed de Instagram, llamado 'Seguidos', solo se mostrarán las publicaciones —tanto vídeos como fotografías— de aquellos usuarios a los que seguimos, no de otras cuentas. Por último, también habrá una sección bautizada como 'Favoritos', donde será posible seleccionar a diferentes cuentas y personas. Por ejemplo, a nuestros artistas favoritos, amigos o familiares. De este modo, únicamente aparecerán sus publicaciones.

Testing Feed Changes ????We’re starting to test the ability to switch between three different views on your home screen (two of which would give you the option to see posts in chronological order):- Home- Favorites- FollowingWe hope to launch these soon. More to come. ✌???? pic.twitter.com/9zvB85aPSp — Adam Mosseri (@mosseri) January 5, 2022