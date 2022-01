En pleno crecimiento: qué se espera en 2022 del prometedor metaverso

El año 2021 estuvo repleto de novedades para el mercado de las criptomonedas que vio cómo el precio de Bitcoin (BTC) alcanzaba un nuevo récord por encima de los 69.000 dólares y también la explosión de los tokens no fungibles (NFT) así como de las plataformas vinculadas al metaverso y al play-to-earn que robaron la escena en el último trimestre del año.

Ahora, para el inicio de 2022, los analistas consideran que el sector del metaverso debería mantenerse fuerte ante el desarrollo de otras plataformas y empresas no necesariamente vinculadas al ecosistema de los criptoactivos como es el caso de Meta (antes Facebook).

Entre los tokens metaversos dos grandes destacados del año fueron Axie Infinity (AXS) y The Sandbox (SAND), que deberían seguir siendo altos en 2022, como señala el analista Jonathan Morgan de FXStreet.

Según Morgan, en el caso de AXS el token se ha enfrentado a una importante presión de venta desde principios de noviembre, cayendo un 46% desde su máximo histórico. Sin embargo, señala que hay algunas señales que indican que podría producirse un fuerte movimiento alcista, pero otras señales apuntan a otro movimiento bajista.

"Axie Infinity" tiene dos señales sólidas para los lados largo y corto del mercado. La operación corta teórica es una orden de stop de venta en 85 dólares, un stop de pérdida en 100 dólares y un objetivo de beneficio en 35 dólares. La idea de ir en corto se basa en un patrón de catapulta bajista en el análisis de puntos y figuras", dijo.

Señala que la entrada en corto representa una recompensa de 3,33: 1 por el riesgo y proyecta una pérdida del 54% sobre el valor de la entrada: el objetivo de beneficios de 35 dólares justo por encima del retroceso de Fibonacci del 50% de 31 dólares.

"La entrada hipotética en largo para el precio de Axie Infinity es un stop de compra en 120 dólares, un stop de pérdida en 105 dólares y un objetivo de beneficio en 170 dólares. AXS habrá reventado simultáneamente por encima del doble techo y de la línea de tendencia del mercado bajista si se activa la entrada, convirtiendo así a AXS en un mercado alcista", señala.

Así, siguiendo su patrón, la hipotética entrada en largo representa una recompensa de 3,33: 1 para la configuración del riesgo, con una ganancia prevista del 44% después de la entrada.

"Un trailing stop de dos a tres casillas preservaría cualquier beneficio implícito después de la entrada. La entrada en largo queda invalidada si la entrada en corto se activa primero", concluye.

En cuanto a The Sandbox, la analista y day trader Ekta Mourya señala que el juego se está preparando para una migración a la red Polygon (MATIC), una solución de escalado de capa 2 para Ethereum (ETH) que podría minimizar los costes de transacción en el metaverso.

Además, señala que otros desarrollos de juegos que ya se han dado a conocer y que se lanzarán a principios de año podrían ayudar a impulsar el valor del token. "El lanzamiento del Sandbox DAO puede permitir a los jugadores gobernar el metaverso. El Cajón de Arena ha terminado sus primeras pruebas de juego Alfa y se está preparando para realizar más en 2022. A esto le seguiría un lanzamiento público del juego metaverso", señala.

Mourya también señala que hay un pico en el número de jugadores activos en el metaverso de The Sandbox, y el creciente interés en los juegos basados en criptomonedas alimenta una narrativa optimista para el token.

Sebastien Borget, cofundador y director de operaciones de The Sandbox, dijo que el token metaverso está preparado para juegos de propiedad de la comunidad y personalizables por el usuario. "Cada día el mapa es diferente... [] ... Siento que es una nación digital, que vive y respira. Por eso es emocionante. Es culturalmente rico, es global y es accesible", dijo.

En las redes sociales las perspectivas para el token también son intensas y positivas, con algunos analistas como @BigCheds que creen que el precio de SAND se está acercando a una zona de interés y @AltcoinSherpa, señalando que si SAND supera la resistencia de los 7,5 dólares, nada podrá retener al criptoactivo que ya ha subido más del 15.663%.

Otro analista que se muestra optimista con respecto a SAND es @Hayess5178 que cree que la tendencia alcista de Sandbox es fuerte y tiene una perspectiva alcista sobre el token metaverso. Por otro lado, los analistas de FXStreet evaluaron la tendencia del precio de Sandbox y predijeron que el token está manteniendo el soporte mientras que los osos apuntan a u$s 2, indicó Cointelegraph.

$SAND: I would be careful about the current area, danger zone approaching IMO. Expecting resistance around $7.50-8 pic.twitter.com/7OHjS7rBQm — Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) December 26, 2021