Decentraland se prepara para celebrar el "primer gran evento de moda" en el metaverso: así será

Decentraland, la famosa plataforma de realidad virtual, realizará su primera semana de moda en marzo de 2022 y abrió la inscripción para todos los interesados en participar de este original evento.

Desde su perfil de Twitter invitó a diseñadores, marcas y fanáticos de la moda a sumarse al programa que organizará junto con el mercado de activos digitales de lujo, UNXD.

Será una oportunidad única para quienes comprar atuendos para sus avatares en línea y disfrutar del primer gran evento de la moda metaversa con desfiles de pasarela, tiendas pop-up, fiestas y otras experiencias virtuales.

El evento se desarrollará del 24 al 27 de marzo del próximo año.

Calling all designers, brands and fashionistas.Decentraland x @UNXD_NFT presents Metaverse Fashion Week.A week of Catwalk shows, pop up shops, after parties and immersive experiences 24th - 27th March 2022have your collections ready! pic.twitter.com/BXkpAV1TOJ — Decentraland (@decentraland) December 26, 2021