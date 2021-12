Adidas se mete de lleno en el metaverso y lanza su propia colección de NFTs

Bored Ape Yacht Club, gmoney, PUNKS Comic y adidas Originals se adentran en las nuevas fronteras de la creatividad, dentro del Metaverso

El metaverso es una realidad, y por más que todavía esté en pleno desarrollo, ya muchas empresas decidieron que se sumergirán de lleno en este nuevo paragdima que promete cambiar la forma de conectarse entre las personas. En este contexto, las marcas tampoco quieren quedarse afuera y firmas del calibre de Adidas ya están tomando cartas en el asunto.

"Nos hemos embarcado en la nueva era de la originalidad, dijimos desde el principio que si vamos a ser la marca que va a defender, representar y ayudar a impulsar los valores de esta nueva generación en el mundo, entonces debemos moverse a la velocidad de la cultura. Esto se remonta a los principios de Adidas, donde abrazamos la vanguardia, abrimos la puerta a lo nuevo y actuamos con optimismo rebelde", expresó Erika Wykes-Sneyd, VP of Brand Communications, Adidas Originals

La VP cuenta que diseñaron esos principios en abril, al mismo tiempo que estaban estudiando los valores de web3 que realmente sostiene a la comunidad en torno a este nuevo entorno de metaverso abierto.

Una oportunidad

La oportunidad con el Metaverso crea infinitas posibilidades para que las personas se "conecten, crezcan y se sienta parte". Y es especialmente esa pertenencia en la que Adidas se quiere enfocar. "Este ha sido un enorme viaje de aprendizaje para la marca, trabajando con las comunidades que rodean a G Money, Pixel Vault y Bored Apes Yacht Club", comentaron.

"Me gusta lo orgánicamente que sucedió. Siempre se trató de explorar este nuevo espacio, nueva oportunidad, nuevo método de expresarse. El equipo aquí ha sido tan curioso en cada paso del camino. Ver el cambio narrativo y dar forma a un proyecto juntos creo que ha sido un reflejo preciso de nuestras creencias colectivas y de lo que todos vemos para el futuro de este tipo de metaverso descentralizado, sea lo que sea", Sean Gearin (GFunk), Founder of Pixel Vault.

Pero además, agrega que se han visto muchas manifestaciones en torno a lo que Adidas ha estado haciendo con respecto a la gente que crea sus propias iteraciones y fan art.

"Creo que si la gente no estuviera entusiasmada con lo que estaba sucediendo, no verías esa efusión de amor. No solo las NFT, sino también la cultura, este es un cambio monumental en la estrategia de una marca importante que todo el mundo reconoce. Y para mí, eso es genial, porque adidas está allanando el camino para que otras marcas sigan su ejemplo", agrega Gearin.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de gmoney (@gmoneynft)

"Estamos recreando lo que hacemos en el mundo físico. Lo que realmente me entusiasma es cómo vamos a empezar a separar e incluso a eliminar la gravedad cuando pensamos en una prenda y cómo se despliega, para luego la estética informando a la forma física de un producto. Estamos ansiosos por ser más exploradores en lo digital y ser más conscientes del mundo con todo lo que hacemos con el producto físico porque conocemos el impacto en el planeta y estamos comprometidos a minimizarlo", concluyó Andrea Nieto, Senior Designer Future, Adidas.