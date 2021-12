El origen que menos te imaginabas: el creador de Silk Road lanza su propio NFT ¡desde la cárcel!

Ross Ulbricht, conocido por haber creado y operado el mercado ilícito con Bitcoin en la deepweb, Silk Road, anunció esta semana su incursión en el mundo de los tokens no fungibles (NFT) con la colección "Ross Ulbricht Genesis Collection". Acuñada en Ethereum, la colección que está compuesta por varias obras de arte realizados e inspiradas en la vida de Ulbricht.

Como tal, la obra NFT está conformada por un total de diez piezas que incluyen escritos en los que Ulbricht describe sus emociones y pensamientos desde la prisión, así como algunos de sus dibujos a mano alzada. También se incluye una animación original del artista digital Levitate, que está inspirada en la estancia de Ulbricht en prisión y en la que se escucha la voz del joven.

Just released: A unique & never-before-seen animation created by @LEViTATE_AV that is inspired by @RealRossU's prison experience. Voiceover by Ross. It’s part of the #RossUlbricht Genesis Collection NFT that is currently being auctioned on @SuperRare.https://t.co/rNuN73uRum — Free_Ross (@Free_Ross) December 2, 2021