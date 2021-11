Pinterest se está transformando: por qué la red social ahora apuesta a convertirse en un marketplace

La nueva directora de contenido Fernanda Ceravólo anunció que la plataforma líder va a incursionar en el marketplace con el fin de ganar nuevos terrernos

Pinterest está cambiando. La nueva directora de contenido Fernanda Ceravólo acaba de anunciar que la plataforma va a incursionar en el markeplace. "Es el camino natural", anuncio.

Para ello, la ejecutivo comento que van a lanzar un fondo de inversión por u$s20 millones de dólares con el fin de recompezar a los creadores de contenidos. Y que este nuevo modelo publicitario se podrá poner en funcionamineto para los usuarios de Latinoamerica en el 2022.

Este cambio, quizás se deba a que Pinterest bajo en su cantidad usuarios por segundo trimestre consecutivo, y la compañía suministró un pronóstico de ingresos para el período de vacaciones que quedó detrás de los estimados debido a problemas derivados de la pandemia de Covid-19.

Los ingresos netos del tercer trimestre fueron de u$s94 millones de dólares, o 14 centavos la acción, comparado con una pérdida de 94,2 millones del año pasado.

El chief financial officer Todd Morgenfeld dijo que ciertos cambios en Apple Inc. no tuvieron un impacto material en el negocio de Pinterest en el tercer trimestre, en parte porque el servicio utiliza una gran cantidad de su propia data alrededor de los intereses del usuario.

Los ingresos, en cambio, fueron afectados por bajos puntos de porcentaje en la publicidad de bienes de consumo envasados debido a la pandemia, como las interrupciones en la cadena de suministros, añadió Morgenfeld.

Originalmente, Pinterest se había beneficiado de los cierres globales debidos a la pandemia, dado que la gente optó por quedarse en sus casas, e hizo cosas como decoración, jardinería y cocina. La base global de usuarios de Pinterest creció a 483 millones en el primer trimestre, un incremento del 43% en los cinco trimestres desde fines de 2019.

Pero la compañía también sufrió de las consecuencias del coronavirus cuando la gente empezó a retornar a sus actividades. La base de usuarios declinó en el período abril-junio respecto del período previo por primera vez en tres años.

Pinterest, una plataforma que apuesta por expandirse en latinoamerica con un nuevo modelo de negoción

La historia de Pinterest es la historia Ben Silbermann, su fundador y CEO aún a día de hoy. Nació en una familia de médicos, Ben Silbermann, siempre había asumido que él también sería médico algún día. De hecho, llegó a matricularse de esos estudios, hasta que tuvo una especie de llamada de la selva hacia el mundo tecnológico.

Y se fue a Silicon Valley para comenzar a trabajar. Así lo contaba en una entrevista con Forbes: "Si quieres ser actor, múdate a Los Ángeles. Si quieres ser empresario, múdate a Silicon Valley. Porque allí, la gente de la que te rodeas suele estar haciendo las cosas que tú más esperas hacer".

Allí consiguió un trabajo de atención al cliente en Google. Nada tecnológico (no tenía ninguna formación o habilidad), puro soporte. Allí, en 2007, cuenta que se introdujo por completo en el ambiente tecnológico, pero en Google tenía un techo debido a su falta de conocimientos técnicos, así que decidió dejar el trabajo para intentar buscar fortuna por su cuenta.

TOTE, el precursor de Pinterest

Unos días después de dejar su trabajo estalló el escándalo de Lehman Brothers y saltó la crisis económica.

Compañeros que le habían dicho que se unirían a él más adelante se mostraron escépticos a la hora de dejar sus trabajos seguros debido al declive de la economía. Era el peor momento posible. La inversión no se movía, y más para un tipo como Silbermann.

En ese momento, se puso a trabajar con un amigo de su universidad y juntos intentaron construir un producto digital, aunque ambos no tenían formación en ingeniería. Fundaron la empresa Cold Brew Labs y sacaron dinero de sus ahorros para crear una aplicación llamada Tote, un generador de catálogos publicitarios digitales. Aquel amigo era Paul Sciarra, todavía hoy en la organización.

Aquella aplicación inicial sin embargo no tendría ningún éxito, pero su tecnología serviría como germen, ahora sí, de lo que hoy conocemos como Pinterest.

Silbermann siempre había sido un fanático del coleccionismo, ya sea de insectos o de sellos. Pensaba que se puede saber mucho de una persona por sus colecciones, y le parecía que no había nada relacionado con ellas online. Fue entonces cuando conoció al tercer cofundador, Evan Sharp, formado en arquitectura.

Sharp estaba realmente interesado en la idea de Pinterest y se unió a Ben y Paul. Fue él quien de hecho, dio forma a la reja icónica de la interfaz de la aplicación. Sharp, por cierto, acaba de dejar Pinterest para fichar por LoveFrom, el estudio de diseño del ex de Apple Jony Ive.

Pinterest ha sido de interés para varias empresas, y la última que parecía que la iba a comprar era PayPal

Hubo 50 versiones de la cuadrícula antes de que finalmente se decidieran por una. Cuando Pinterest estuvo finalmente listo para salir al mercado, Ben lo envió a sus amigos de California y nadie lo entendió.

Pinterest tuvo apenas 200 usuarios en los primeros 4 meses. Estaban formados por familiares y conocidos de sus fundadores. Pese al mal comienzo, algo había hecho. Pasó a convertirse en la tercera red social de EE.UU. a los 2 años de su lanzamiento.

En este transcurso pasaron muchas cosas que acabaron dando a Pinterest su actual ligazón con la decoración y las tendencias. La gente al principio utilizaba Pinterest para hacer colecciones de diferentes cosas, desde la comida que les gustaba hasta numismática.

Nueve meses después del lanzamiento, el sitio web tenía 10.000 usuarios. Silbermann dijo que escribió personalmente a los primeros 5.000 usuarios del sitio ofreciendo su número de teléfono personal e incluso reuniéndose con algunos de sus usuarios.

Sharp y Silbermann, fundadores de Pinterest

El ‘boom’ llegó tras un concurso de bloggers en 2011 en el que se viralizó compartir sus decoraciones en casa. Aquello hizo que pasaran de unos miles al primer millón de usuarios y que Pinterest encontrara uno de sus principales mercados.

Posteriormente, la capacidad de su aplicación para generar páginas aglutinando las imágenes y el contenido que subían sus usuarios con descripciones de muy distinto tipo también hizo que el SEO, la aparición en Google, se convirtiera en otro de sus disparadores.

Las rondas de inversión entonces llegaron y en 2019, hace casi nada, salía a bolsa, con un número de usuarios solo inferior en Estados Unidos a Facebook, Instagram, Youtube, Twitter y TikTok.