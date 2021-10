La Ciudad lanza programa para impulsar negocios de empresas audiovisuales y de software

La agencia InvestBA abre la inscripción del programa BA Catálogo Exportador que permitirá conectar a compañías locales con contrapartes internacionales

La Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior perteneciente a la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad, InvestBA, confirmó el lanzamiento de BA Catálogo Exportador, un programa que busca posicionar a empresas porteñas en mercados internacionales para ayudarlas a llevar su negocio al siguiente nivel.

Esta iniciativa invita a firmas audiovisuales y de software a sumarse al catálogo de la oferta exportable de la Ciudad, una herramienta digital que pretende reunir en un sólo lugar a las principales compañías de dichos sectores para promocionar su oferta de valor y acercarles nuevas oportunidades de negocios en el exterior.

Las empresas interesadas podrán mostrar sus perfiles comerciales, dar a conocer su propuesta de productos y servicios, así como incluir sus datos de contacto en el catálogo exportador, un insumo clave para la detección de demanda internacional y la generación de reuniones con contrapartes extranjeras.

investBA incentiva a empresas de programación y audiovisuales promocionando su oferta de valor y acercandoles nuevas oportunidades de negocios en el exterior

Una vez conformado el catálogo, tendrán la posibilidad de ser vinculadas con contrapartes internacionales que eventualmente resulten interesadas en su negocio. En esos casos, recibirán asistencia técnica por parte de investBA para presentar exitosamente su oferta de valor maximizando así las posibilidades de llevar sus productos y servicios desde Buenos Aires al mundo.

"Desde investBA, uno de los objetivos principales es acompañar al talento local en todo su recorrido hacia la internacionalización y búsqueda de socios estratégicos en el exterior. A través de BA Catálogo Exportador buscamos impulsar a las empresas porteñas a que sean cada vez más globales, mejorando la exposición de la Ciudad en dos sectores estratégicos con gran capacidad para exportar", destacó Pablo Lera, subsecretario de Desarrollo Económico de la Ciudad.

De esta forma, las firmas locales de software y servicios informáticos radicadas en la Ciudad así como aquellas dedicadas a la creación de formatos audiovisuales o a servicios de producción audiovisual que estén buscando insertarse en el mercado internacional o que ya operen en el exterior y quieran seguir expandiendose, pueden aplicar a la convocatoria de manera gratuita.

Para hacerlo, solo tienen que ingresar a este link para inscribirse a través del Sistema de Tramitación a Distancia (TAD), donde deberán completar un formulario de inscripción. Tendrán tiempo de hacerlo desde el 6 de octubre hasta el 12 de noviembre.

Las firmas locales de software y servicios informáticos así como las de servicios audiovisuales radicadas en la Ciudad pueden aplicar a la convocatoria de manera gratuita

El accionar de investBA en la Ciudad y otros galardones

Desde su creación en enero 2017, InvestBA lleva adelante distintas iniciativas destinadas a los sectores estratégicos de la Ciudad y brinda además servicios de asesoramiento y asistencia técnica orientados a acompañar a empresas e inversores en cada etapa de su proceso de expansión.

Al día de hoy, la agencia ya lleva acumulados más de 1.100 casos de servicios de softlanding, facilitación y aftercare de inversiones, así como más de 1.600 beneficiarios en programas destinados a la internacionalización de empresas.

La distinción de Site Selection se suma a otros reconocimientos recibidos por el ente porteño: A comienzos de 2020, investBA fue galardonada por la International Business Magazine como la mejor nueva agencia de Latinoamérica.

Asimismo, en marzo de 2021, la prestigiosa Financial Times destacó la estrategia de promoción de inversiones de la agencia como una de las tres mejores del mundo en su ranking Global Cities of the Future.

De acuerdo al informe "Global Best to Invest", la elección de las agencias ganadoras fue confeccionado a partir del análisis de más de 8 fuentes internacionales vinculadas a oportunidades globales, facilidad para hacer negocios, competitividad y desarrollo económico, además del propio relevamiento de proyectos de inversión realizado por el medio durante el período 2016-2020.