A Plant vs Undead no le fue tan bien como a Axie Infinity, ¿cuáles fueron los errores que cometió?

En este momento son un augue y éxito todos los juegos Play.and.Earn basados en NFT, blockchain y cripto. Pero este en particular no ha sido afortunado

El éxito del juego Axie Infinity (AXS), que une blockchain, criptomonedas, NFTs y una nueva forma de jugar en internet, en la que se gana dinero por la interacción con el juego, un sistema llamado play-to-earn, ha dado lugar a numerosos competidores que prometen una rentabilidad igual o incluso superior a la de Axie.

Uno de estos juegos fue Plant vs Undead, juego que pronto atrajo la atención de los jugadores del universo blockchain y, con ello, vio como su valor subía rápidamente más del 500%. Sin embargo, al ascenso meteórico le siguió la incertidumbre en su comunidad de usuarios debido a ciertas decisiones del equipo de desarrolladores.

El token del juego, conocido como PVU (iniciales de Plant vs Undead), llegó a alcanzar un máximo de u$s 24, y los jugadores ganaban más de u$s 500 al mes, indican desde Cointelegraph.

Sin embargo, tras el éxito del juego, los desarrolladores no tomaron medidas para mejorar el juego, lo que hizo que el PVU perdiera casi el 90% de su valor, cayendo a menos de u$s 3.

La caída del juego se debió a muy malas decisiones tomadas por el equipo a cargo del mismo

El juego acabó siendo víctima de su propio éxito, según los analistas, ya que en menos de 30 días tras su lanzamiento Plant vs Undead ya acumulaba más de 2 millones de jugadores. Pero la gran demanda no fue seguida de un aumento de la infraestructura de los servidores, lo que provocó ralentizaciones y, en ocasiones, la caída del juego.

Para intentar solucionarlo, los responsables del juego decidieron a mediados de agosto poner turnos de entrada. Con un total de 8 turnos, los jugadores podían entrar en el juego según su turno durante 30 minutos, con un tiempo de espera de 4 horas entre turnos.

Sin embargo, la "cola" para entrar en el juego no estaba bien vista por la comunidad y el juego fue perdiendo usuarios y ahora, aunque se ha eliminado la restricción de tiempo, esto no ha sido suficiente para recuperar usuarios.

Las reglas del juego han cambiado

PVU es el token nativo de la plataforma, pero dentro del juego los jugadores utilizan otro activo llamado LE, que, a diferencia del SLP que se paga en Axie Infinity este LE no puede ser retirado del juego y no tiene un valor en el mercado secundario, por lo que sólo puede ser intercambiado por PVU dentro del juego a una tasa controlada por los desarrolladores del juego.

Inicialmente cada 105 LE equivalía a 1 PVU, sin embargo, poco después la tasa se incrementó en un 10% semanal y, para aumentar la polémica, los desarrolladores decidieron cambiar la tasa de conversión quedándose en 500 LE por 1 PVU, además de mantener el incremento semanal del 10%, reduciendo así drásticamente la rentabilidad del juego.

Pero la decisión más criticada por la comunidad fue la división de los modos granja y batallas y la exigencia de una planta (en NFT del juego) para poder intercambiar LE por PVU.

Originalmente, el juego permitía a los jugadores generar NFT (las plantas necesarias para el juego) y utilizarlos en batallas PvP (jugador contra jugador) y así ganar LE que se podían cambiar por PVU y generar rentabilidad.

Sin embargo, con el juego en alza, los desarrolladores de Plant vs Undead cambiaron las reglas del juego, separando el modo granja y el modo PvP en dos redes diferentes.

Así que ahora, ya no es posible utilizar las plantas generadas en el modo de cultivo para luchar en el modo PVP y ni siquiera los PVUs también generados en el modo granja pueden ser utilizados en el modo de batalla. Ya que además de diferentes redes los desarrolladores han adoptado diferentes blockchains para cada modo.

Axie Infinity supo mantener un coherencia en sus decisiones y alinearlas con el crecimiento del negocio

"Esta decisión fue totalmente inesperada y repentina, ya que nunca se anunció la existencia de 2 juegos paralelos al inicio de Plant vs Undead ni en su Libro Blanco original", destaca el periodista Miguel Arroyo.

Otra decisión que generó alertas en la comunidad de jugadores de Plant vs Undead fue la constante retirada de PVU por parte del equipo de desarrollo de la tesorería del juego.

Estos constantes fallos y decisiones de "última hora" terminaron por restarle una parte importante de credibilidad al juego y además hicieron que PVU no sólo cayera en picado sino que le resultara muy difícil recuperar su valor, que cotiza a u$s 3.