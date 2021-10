No siempre se justifica un Smart TV: ¿cuándo te conviene comprar un televisor no inteligente?

La mayoría de los Smart TV vienen con anuncios no deseados, y pueden tener una vida útil más corta a medida que el software envejece

¿Te preguntás cómo comprar un televisor tonto o no inteligente en el mundo actual de televisores conectados y llenos de aplicaciones? Los comercios minoristas te empujarán hacia lo último y lo mejor, y eso invariablemente significa Smart TV.

Los fabricantes están ansiosos por promover cualquier característica o función nueva, la desees o no. E incluso nuestras propias notas en iProfesional tienen un sesgo admitido hacia los diseños y funciones más populares: cuando la mayoría de las personas buscan un Smart TV, los modelos no inteligentes se quedan en el camino.

Entonces, ¿cómo comprar un televisor tonto o no inteligente? Y lo que es igual de importante, ¿por qué querrías hacerlo? La segunda pregunta es fácil de responder. La mayoría de los Smart TV vienen con anuncios no deseados, seguimiento no deseado (tanto de usuarios como de contenido) y pueden tener una vida útil más corta a medida que el software envejece.

En un momento en el que todos los televisores del mercado parecen estar calificados como Smart TV, promocionando funciones como la conectividad a Internet, una tienda de aplicaciones llena de opciones y capacidades como la interacción de voz e incluso el chat de video, ¿qué podés hacer si solo querés un televisor con tecnología vieja?

Los televisores no inteligentes tienen prestaciones básicas.

¿Qué es un televisor no inteligente?

Los televisores sin Internet integrada y la funcionalidad inteligente a menudo se denominan televisores tontos o "no Smart TV", ya que eliminan las funciones "inteligentes" que definen a los televisores inteligentes.

Al ofrecer solo los conceptos básicos de la pantalla, el audio y el sintonizador de TV, estos televisores más simples deberían brindarte una experiencia de TV sólida con un poco más de tranquilidad y un poco menos de complejidad.

Una advertencia necesaria: Obtendrás mejores opciones y funciones en prácticamente cualquiera de los Smart TV del mercado que las que podrás encontrar en los televisores no inteligentes.

Las funciones inteligentes que se han vuelto tan populares en la actualidad también van de la mano con los estándares modernos de rendimiento y las capacidades más actuales en el mercado.

Debido a que muchos de los principales fabricantes de televisores han apostado por los Smart TV, es más difícil encontrar ciertas funciones que de otro modo se considerarían elementos básicos en cualquier televisor inteligente.

La resolución es la más importante. Si bien podés encontrar televisores no inteligentes, es muy probable que solo ofrezca una resolución de 1080p o 720p, en lugar de la resolución 4K que se está convirtiendo en estándar. Y cualquier característica secundaria que dependa de la conectividad a Internet, obviamente, también desaparecerá.

No obtendrás control de voz en un televisor no Smart TV, ni tendrás la opción de usar un control remoto basado en una aplicación en caso de que pierda el control remoto de tu televisor.

Pero aún podés obtener servicios de transmisión a través de otro dispositivo, como el Chromecast de Google, o incluso una consola de juegos conectada a Internet. Podés renunciar a algunas de las funciones más avanzadas, como el control por voz, aunque Roku Voice Remote Pro y Amazon Fire TV Cube pueden agregar eso, pero todo el contenido y la flexibilidad de la transmisión estarán listos para usar, con la opción de desconectarlo cuando querés estar menos conectado.

Los televisores no inteligentes tienen menor variedad de tamaños que los Smart TV.

¿Por qué comprar un televisor no Smart TV?

Los Smart TV pueden ofrecer muchas funciones interesantes y una gran cantidad de contenido gratuito y pago, pero hay algunas preocupaciones reales que vienen con cualquier televisor conectado a Internet.

Intimidad

El mayor problema es la preocupación justificada de que tu televisor pueda espiarte. Es poco probable que tu Smart TV inteligente esté grabando tus conversaciones personales y transmitiéndolas al Estado o una empresa o un delincuente informático, aunque esto ciertamente puede suceder.

Sin embargo, la preocupación real es que los fabricantes de televisores controlan de cerca tus hábitos de visualización. Y este no es un miedo infundado, en realidad es parte del modelo de negocio.

Los fabricantes de televisores han encontrado una nueva fuente de beneficios en la era de los televisores conectados. Al monitorear tu comportamiento de visualización, lo que mirás, cuándo lo mirás y durante cuánto tiempo, los fabricantes de televisores recopilan y venden con frecuencia grandes cantidades de información sobre los hábitos de visualización de sus clientes.

¿Y la peor parte? Probablemente aceptaste este seguimiento cuando configuraste el televisor. Parte del proceso de configuración de la mayoría de los Smart TV actuales incluye algún lenguaje sobre la recopilación y el intercambio de datos.

Puede estar disfrazado de exenciones de responsabilidad o enterrado en la letra pequeña mientras activás funciones como el asistente de voz o el control de voz manos libres, pero está ahí.

Publicidad

Los Smart TV también son otra forma de llenar su vida con publicidad. La mayoría de los televisores inteligentes no solo ofrecen los últimos servicios de transmisión, sino que también muestran anuncios adicionales en el menú del Smart TV.

Ya sea que se trate de recomendaciones de contenido que no coinciden con tus gustos de visualización o anuncios directos de productos y servicios, la mayoría de los Smart TV pueden proporcionar publicidad adicional y lo hacen. Si deseás tener un poco menos de intrusión corporativa en tu vida, deshacerse del Smart TV es una forma de hacerlo.

Vida útil del software

Un problema al que se enfrentan los nuevos televisores y que el viejo televisor de tubo de tu padre nunca tuvo fue la obsolescencia. Al igual que con las computadoras, los teléfonos inteligentes y cualquier otra cosa que ejecute software, la vida útil de un producto es mucho más corta cuando se necesita la compatibilidad adecuada con las últimas aplicaciones y servicios.

Una vez que su televisor deja de admitir las funciones para las que lo compraste, como Netflix, deja de ser útil, incluso si todos los componentes siguen funcionando perfectamente.

En 2019, los televisores Samsung más antiguos de 2010 y 2011 dejaron de admitir la aplicación Netflix, dejando a los propietarios sin una función clave por la que pagaron originalmente. Y muchos dispositivos conectados (televisores incluidos) tendrán problemas en los próximos años como resultado de certificados de seguridad caducados .

Eso es un poco difícil de digerir si se tiene en cuenta que un televisor puede costar un monto que supera en algunos casos las seis cifras, pero que solo puede durar una década como máximo.

Redundancia

La principal razón para comprar un televisor no inteligente no es la privacidad o la anti-publicidad, o cualquier otra motivación altruista. En cambio, podría deberse al hecho de que podemos obtener muchas funciones de Smart TV en otros lugares.

Por ejemplo, si tenés una consola de juegos, un dispositivo de transmisión como el citado Chromecast o cualquiera de los dispositivos multimedia conectados, podés obtener una variedad completa de dispositivos inteligentes. funciones sin que ninguno de ellos esté integrado en su televisor.

Los televisores no inteligentes no tienen aplicaciones nativas como los Smart TV.

Cómo elegir un televisor no inteligente

Durante varios años, la creciente popularidad de los Smart TV permitía una selección saludable de televisores no inteligentes que podrían usarse con todos estos dispositivos conectados, pero eso casi ha pasado.

Encontrar un televisor no inteligente para usar con una consola de juegos o un dispositivo de transmisión es más difícil que nunca. Incluso comprar un televisor que no sea inteligente puede parecer un ejercicio inútil.

No hay una categoría de televisor no Smart TV en Mercado Libre. Esta plataforma de comercio electrónico y otras similares como Amazon no destacan los "televisores no inteligentes".

Todas las herramientas de compra que usamos hoy están diseñadas para impulsarte hacia la mejor y más reciente tecnología, y en la mayoría de los aspectos, eso significa Smart TV 4K. Dicho esto, hay algunos trucos de compra que podés utilizar:

Las marcas menos conocidas, e incluso alguna famosa, como Philips, ofrecen modelos no inteligentes, pero probablemente tendrá que buscar estas marcas. Y estáte preparado para sacrificar las sutilezas modernas, como la resolución 4K y tamaños de pantalla más grandes.

La mayoría de los televisores no Smart TV que hay a la venta son Full HD (1080p) o incluso HD básico (720p), y muy pocos están disponibles en tamaños superiores a 40 pulgadas. Y, si estás dispuesto a buscar, también podés encontrar uno o dos modelos de televisores no inteligentes de marcas reconocidas, como por ejemplo LG.

Sin embargo, debés tener en cuenta que estos no son los modelos insignia actuales. En cambio, deberás seleccionar entre modelos más antiguos y en su mayoría discontinuados de producción.

Hay monitores 4K para PC que pueden fungir como Smart TV,

La alternativa del monitor 4K

Los monitores 4K cada vez son más frecuentes de ver en las góndolas. Esto es especialmente cierto con una serie de monitores de pantalla grande que han salido en los últimos años, como puedes ver en Mercado Libre aquí.

Sin embargo, hay un par de problemas potenciales que puede encontrar con estos monitores más grandes. Primero, la selección de puertos, aunque más variada, podría no ofrecer todos los puertos HDMI a los que estás acostumbrado, ofreciendo DisplayPort en su lugar.

Y el audio puede estar ausente o conectarse de manera diferente: los monitores en general usan HDMI solo para video y manejan el audio por separado. Debés estar preparado para una experiencia de configuración menos sencilla, incluso para los monitores de pantalla grande que tienen altavoces integrados.

Plataformas como Netflix o YouTube no vienen en forma nativa en los televisores no inteligentes.

Comprar un televisor "no Smart TV": lo que debés observar

Cuando compres un televisor que no sea inteligente, obviamente no tendrás que preocuparte por encontrar la plataforma de Smart TV adecuada o preocuparte por si tus aplicaciones favoritas son compatibles con el televisor, pero los conceptos básicos del rendimiento del televisor siguen siendo válidos.

Resolución

Si bien se sigue recomendando obtener una resolución 4K siempre que sea posible, cualquier resolución inferior es un paso hacia abajo. Aunque todavía no vale la pena comprar 8K, es posible que tengas más dificultades para encontrar un televisor 4K sin funciones inteligentes.

Los televisores no Smart TV en general tienen solo una resolución de 1080p o 720p. Si deseas un televisor con toda la conectividad y el soporte de aplicaciones de la década pasada, es posible que también debas conformarte con la resolución de esa época.

Tamaño de pantalla

Es posible que te encuentres con menos opciones de tamaños al comprar un televisor no inteligente. En este caso, o la mayoría de los consejos básicos aún se mantienen: obtené tanta pantalla como puedas encontrar. Desafortunadamente, es posible que debas decidir entre un televisor de 24 pulgadas y uno de 32 pulgadas, en lugar de una pantalla grande de 50, 75 u 85 pulgadas.

Puertos

Un consejo más que se reduce debido a la falta de opciones es la selección de puertos. Donde normalmente se recomienda elegir un televisor con más puertos HDMI, la falta de opciones en la subcategoría de televisores no Smart TV es tal que quizás no valga la pena discutir sobre una tercera o cuarta ranura HDMI.

Si podés encontrar un equipo con el tamaño y la resolución deseados que no tenga funciones de Smart TV, no te preocupes por la selección del puerto, simplemente comprálo. Siempre podés agregar un conmutador HDMI después de la adquisición.

HDR

Aunque la mayoría de los televisores 4K modernos tienen capacidad de alto rango dinámico HDR, sigla en inglés), con opciones para diferentes formatos y enfoques de retroiluminación, las cosas son más simples con los televisores no inteligentes, porque la mayoría no lo tiene.

Fuente: iProfesional