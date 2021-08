Mercado Libre se mete en la pelea por el streaming: así podés conseguir gratis Disney+ y Star+

En una clara y fuerte apuesta por el mundo del streaming, el unicornio criollo no se quiere quedar afuera de este rubro que maneja cifras millonarias

Mercado Libre profundiza su vínculo comercial con The Walt Disney Company y sus servicios de streaming y lanzará de una promoción internacional que incluye beneficios en México, Brasil y Argentina.

¿De qué se trata?

Esto significa que, desde este 31 de agosto, los usuarios de Mercado Libre con nivel 6, el más elevado con el que pueden rankear en el sistema de fidelización del que participan los compradores en la plataforma, pueden acceder gratis a los contenidos de Disney+ (Disney Plus) y Star+ (Star Plus, ex Fox Premium).

Como si fuera poco, este lanzamiento también incluye descuentos para clientes de los niveles 1 a 5 del programa de fidelización. En estos casos, los descuentos dependen del nivel en el que se encuentre el usuario.

En 2019 el mercado de streaming a nivel global generó volúmenes de ingresos estimados en más de u$s29.740 millones.

Con esta nueva promoción, que incluye Star+ (que se lanza este martes 31 de agosto), el unicornio de Galperin avanza en su plan de ofrecer beneficios vinculados a los servicios de videostreaming. Asimismo, la plataforma ecommerce ya tiene acuerdos con Disney Plus, HBOMax (Warner Media) y Paramount+ (ViacomCBS).

Por otro lado, Mercado Libre, en el marco de esta ofensiva, también lanzó el mes pasado una promoción por la que regala suscripciones a Disney+ sin costo a los clientes Nivel 6 de México, según publicó el sitio de Merca 2.0.

No obstante, la novedad es que ahora el unicornio sumó Star+ para los usuarios mexicanos, y además, agregó a los usuarios de Argentina y Brasil. Según TaviLatam, no se sabe si el programa se extenderá al resto de América Latina o sólo estará circunscripto a los tres países más importantes por volumen de negocios de la región.

La apuesta por el streaming

Por su parte, Mercado Libre sabe que en el streaming hay un gran negocio y no quiere quedarse afuera. Debido a esto, la plataforma ecommerce lo ve como una gran oportunidad para fidelizar clientes y sumar relevancia.

De acuerdo con cálculos de Video Advertising Bureau, comScore y Nielsen, sólo en 2019 el mercado de streaming a nivel global generó volúmenes de ingresos estimados en más de u$s29.740 millones, y eso sin contar lo que pasó en 2020, cuando el fenómeno creció con la pandemia.

Disney quiere consolidar su presencia en el mercado del streaming de Latinoamérica.

Pero como si fuera poco, los mismos estudios apuntan que para 2027, estos ingresos podrían crecer hasta los u$s43.600 millones.

El vínculo con Star+, propiedad de The Walt Disney Company, se produce a horas del lanzamiento del streaming por el que se podrá ver todo el paquete de películas, series y comedias de Fox, además de producciones originales de AMérica Latina, así como el servicio de videostreaming de deportes en vivo de ESPN.

El objetivo de Disney es que Star+ represente un servicio adicional al de Disney+ y así poder consolidar la presencia de The Walt Disney Company en el mercado del streaming de Latinoamérica.

Pero además, el plan también es incluir contenido de canales como ABC, FX, Freeform y de los estudios Searchlight y 20th Century Studios (ex 20th Century Fox).