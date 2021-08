Según importante think tank de EEUU, Argentina es el país más prometedor en la industria de litio

El Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, uno de los think tanks más importantes de Estados Unidos, consideró que la Argentina es el país "más prometedor para la expansión de la industria del litio", no sólo por las reservas disponibles sino por "un mejor clima de inversión" y el contexto de cambio climático y geopolítica que atiende la gestión del presidente Joe Biden.

El informe del CSIS (por su sigla en inglés) que lleva el título "Triángulo de litio de América del Sur: oportunidades para la administración Biden" plantea que la región es la de mayor disponibilidad de este recurso en el mundo y "se convertirá inevitablemente en el nexo del codiciado mineral".

El análisis parte de la premisa de que la importancia del litio como mineral estratégico "aumentará exponencialmente para convertirse en un componente esencial para los sistemas de energía limpia del futuro".

Aproximadamente el 58% de los recursos de litio del mundo se encuentran en la región que comparten Argentina, Chile y Bolivia, según el Resumen de productos minerales del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) de 2021.

Así, se estima que de los 86 millones de toneladas de recursos de litio identificados en el mundo, Bolivia posee 21 millones de toneladas, seguida de Argentina con 19,3 millones de toneladas y Chile con 9,6 millones de toneladas.

El reporte considera que dada tanto la importancia del litio para el desarrollo de tecnologías de energía limpia como la gran cantidad de reservas comercialmente viables en el Triángulo del Litio, "la administración Biden tiene amplias razones para colaborar con Argentina, Bolivia y Chile en la lucha contra el cambio climático".

De hecho, gran parte del enfoque diplomático de la actual administración de los Estados Unidos hacia el hemisferio occidental se lleva a cabo a través de la lente del cambio climático, aunque con un foco central puesto en la deforestación de la Amazonia brasileña y la cuestión ambiental en Venezuela.

