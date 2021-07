¿Querés comprate una tablet?: esta es la más vendida en Mercado Libre, con cuotas sin interés y envío gratis

A pesar de que la gente sigue prefiriendo usar su teléfono para casi todo, las tablets siguen siendo una gran alternativa para el entretenimiento

Las tablets han logrado ubicarse en un lugar que las pone lejos de ser el futuro de la informática y nadie piensa que pueden convertirse en una computadora portátil para trabajar. Pero sin duda han logrado convertirse en excelentes dispositivos de entretenimiento, tales como la Tablet Samsung Galaxy A7 SM-T500 que se ha convertido en la más vendida en Mercado Libre y que podés conseguir actualmente por 37.999 en hasta 6 cuotas sin interés.

Una tablet para entretenerse

La mejor manera de experimentar una tablet en este rango de precio es simplemente instalar las aplicaciones que todo el mundo usa para el entretenimiento y relajarse un rato: Youtube, Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney, etc. Esta es una tableta ideal para ver videos y leer cosas, no para intentar reemplazar tu computadora de trabajo o tu portátil.

La barra para una tablet que está destinada a ser solo un dispositivo de entretenimiento personal es bastante baja. Necesita una pantalla atractiva con suficiente resolución para que no vea píxeles individuales a una distancia cómoda, parlantes que no estén apagados o que suenen latosos y una duración de la batería que le permita ver algunas películas entre cargas. También debe ser delgada y relativamente liviana para que puedas sostenerla durante largos períodos sin cansarte.

La Tab A7 supera todas esas métricas. La pantalla de 10,4 pulgadas y 1080p es vibrante y colorida, posee una resolución de 2.000 x 1.200 píxeles que no brilla por su densidad (224 píxeles por pulgada aproximadamente) pero que ofrece buenos colores aunque posee ángulos de visión algo limitados, y en un control automático del brillo algo lento. Sin embargo, el brillo máximo es bastante alto y permite mirar la pantalla en casi cualquier situación, aunque no sea una tablet para salir de casa. En pantalla se ubica el ya clásico doble toque para despertarla (útil dado que no tiene lector de huellas) y es posible personalizar los botones de navegación o las fuentes.

La batería dura fácilmente 10 horas o más de video y el sistema de cuatro parlantes suena tremendo. No sólo poseen muchísima potencia sino también una calidad muy alta a la que quizá poner una sola contra: haría falta un poco más de graves. Por lo demás, se nota que Dolby Atmos está presente y cuesta creer cuán bueno es el sonido hasta que no se escucha. Tanto es así que el audio Bluetooth y el que se obtiene a través de auriculares con cable son buenos, pero quedan eclipsados por el juego de parlantes externos.

Es sorprendentemente delgada y posee un chasis de metal, lo que la hace ver muy elegante y bien construida. Posee suficiente lugar alrededor de la pantalla para que puedas manejarla cómodamente sin preocuparte por tocar los íconos, y es lo suficientemente ligera como para poder sostenerla con una mano para leer. Como es de esperar, posee un conector para auriculares de 3,5 mm para cuando no quieras molestar a nadie con la música o el audio de tu serie favorita.

No tan buena para otras cosas

Donde la Tab A7 se quede corta no será una sorpresa, pero ninguna de sus fallas le impide ser un buen dispositivo de entretenimiento. Su procesador Qualcomm Snapdragon 662 de rango medio bajo y 3 GB de RAM la ubican lejos de ser el dispositivo más rápido o ágil que existe, pero eso no importa cuando estés usando la aplicación de video o libro electrónico que elijas. Sus cámaras tienen muy poca calidad, pero la ubicación de su cámara frontal la hacen ideal para hacer llamadas de Zoom.

El modelo más vendido en Mercado Libre posee 64 GB de almacenamiento, pero admite la expansión de tarjetas microSD, por lo que es fácil agregar más. La A7 carece de cualquier tipo de escáner de huellas dactilares o inicio de sesión biométrico. No tiene el modo de software de escritorio DeX de Samsung y ni siquiera tiene el asistente de voz Bixby de Samsung, sin embargo el Asistente de Google está disponible y funciona como en cualquier otro dispositivo.

En lugar de dedicar tiempo y recursos a desarrollar funciones que la mayoría de la gente no usará, Samsung se centró en lo que importa aquí: poner los mejores parlantes y quizás la mejor pantalla que se pueda obtener en una tablet de este precio.

Y realmente eso es todo lo que uno debe exigir a una tablet como esta. Debe verse bien, debe sonar bien y debe tener las aplicaciones con el contenido que uno desea. La Samsung Tab A7 marca todas esas casillas y nada más, por lo que se convierte en una gran alternativa para todo aquel que busca una tablet accesible y de buena calidad según un análisis hecho por el sitio The Verge.

Lo bueno

Pantalla vibrante y colorida.

Parlantes de gran potencia.

Duración confiable de la batería.

Gran calidad de construcción

Lo malo