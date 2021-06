¿Por qué esta firma del sector financiero marca nuevos récords en pandemia?

Se trata de RedLink que, durante un evento organizado por Oracle, detalló cómo a partir de la tecnología transformó su modelo de negocio en plena pandemia.

Las compañías con base tecnológica y vinculadas al sector financiero experimentaron un crecimiento exponencial en el transcurso de los últimos meses. Una de ellas es Red Link, una de las firmas tecnológicas vinculadas al sector financieron más importantes del mercado local que, desde el principio de la pandemia global de coronavirus COVID-19, exhibió un crecimiento exponencial.

"Red Link experimentó un crecimiento impresionante y, actualmente, ofrece soporte a más de 52 millones de transacciones diarias", reveló Guillermo Calabrase, Technology Principal Manager de Red Link, en el transcurso del Oracle Fest, evento online de tecnología e innovación en el que estuvo presente iProUP.

El ejecutivo, en un panel denominado "La tecnología en el centro de transformación del negocio", explicó que la compañía brinda actualmente procesamiento de negocios de alto volumen, mediante redes de ATM, servicios de mobile banking, y online banking, entre otros, para unas 45 entidades financieras.

"Tener tanta cantidad de clientes, entre ellos varios número uno, implica contar con grandes volúmenes transaccionales. Estos canales que mencioné generaron en 2020 volúmenes de 10.500 millones de transacciones", añadió.

Calabrese añadió que además del volumen transaccional también se debe tener en cuenta que la mayoría de las transacciones se realizan en diferentes períodos a lo largo del día, aunque resaltó que los picos generalmente ocurren a las 10 de mañana.

Más detalles

En diálogo con Germán Borromei, director de Ventas e-Cloud para la Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay de Oracle, Calabrese contó cómo impactaron las medidas de aislamiento social dispuesto a fines de marzo de 2020.

"El nuestro es un negocio 7x24, y estos servicios impactaron muchísimo, porque la gente cambió la forma de pagar y enviar dinero. La red de cajeros no es que tuvo una caída de uso respecto al año anterior, sino que tuvo una desaceleración. De todos modos, los demás canales tuvieron un crecimiento exponencial impresionante", insistió.

El directivo precisó que a partir de la cuarentena decretada, RedLink experimentó "más de 40 picos históricos transaccionales a partir de los primeros meses posteriores a marzo de 2020".

"Al principio la gente aún se acercaba a los cajeros, pero luego, con el correr de los meses, empezaron a realizar transacciones mediante sus dispositivos móviles también", remarcó.

Calabrese destacó que "nos veníamos preparando desde años en la firma para hacer frente a una situación extrema como esta de la pandemia". "Empresas como las nuestras, tienen que estar preparadas para situaciones como esta. Y nosotros, lo estábamos. Con la ayuda de la tecnología, pudimos adecuarnos a lo que requería la gente en ese momento", resaltó.

No obstante, reconoció que la pandemia también ayudó en la aceleración de la transformación digital de la compañía.

"La transformación necesaria necesita de una transformación previa. Que la gente piense en el cambio constante. Hay que pensar en el desapego. Lo que hago está impecable, pero es factible que en el futurro esto se cambie. Es necesario pensar de este modo", enfatiza.

El rol de la tecnología

"Es fundamental la tecnología pero debe estar asociada a la proyección e imponderables, como por ejemplo, la pandemia. La tecnología es el gap o colchón para poder implementar cambios en el negocio, pero también soportar situaciones como las que surgieron en el transcurso de 2020"

Calabrese remarcó que a cada momento se toman "decisiones en situaciones críticas". "Pero son conclusiones que solo sirven en un período de tiempo. Después vendrán otras para que los servicios que brindamos sean también más efectivos", explicó.

"Una cosa es proyectar a 5 años. Pero otra pensar que cada una de las cosas que se proyectaron se van a cumplir al pie de la letra. Porque pueden aparecer nuevas tecnologías que nos permitan ayudar a mejorar cada uno de los procesos", destacó.

El ejecutivo resaltó que Red Link no modificó sus objetivos en 2020 debido a que su negocio es el mercado transaccional. "Pero sí tuvimos que dar soporte para que los servicios que brindamos tuvieran la calidad necesaria que veníamos llevando. Eso sí era fundamental", recordó.

Guillermo Calabrase, Technology Principal Manager de Red Link

Sobre el Oracle Fest

Se trata de un evento online gratuito en el que se discuten temas como la transformación del mundo, y en el impacto que la tecnología puede traer a las empresas de retail, servicios financieros y manufactura, especialmente en el actual escenario post-Covid.

El evento contará este jueves 1 de julio con la participación del inspirador orador Simon Sinek, autor del best-seller de 2009 "Start With Why", en el que desarrolla su idea del círculo dorado, un modelo que explica por qué algunos pensadores, organizaciones y líderes en particular nos inspiran, resaltando la importancia de tener un propósito claro.

"Propósito, transformación digital, simplicidad y velocidad: desafíos que marcaron al mundo en el último año y medio. El aprendizaje fue gigante y el conocimiento solo tiene sentido cuando es compartido, por eso creamos Oracle Fest", resalta Luiz Meisler, vicepresidente Ejecutivo en Oracle Latinoamérica.

El evento se lleva adelante en en varias plataformas digitales como LinkedIn, YouTube, Facebook y el sitio web propio de la empresa.

"Con el avance de la pandemia y el escenario actual de Covid-19, los cambios impulsados por las tecnologías digitales se han acelerado en diferentes partes del mundo. Oracle Fest trae la experiencia real de los clientes con informes de diferentes sectores y cómo enfrentaron uno de los momentos más desafiantes. También se explora la importancia de tener un propósito y una cultura fuerte y orientada a las personas", completó Gabriel Vallejo, vicepresidente de Marketing de Oracle Latinoamérica.

