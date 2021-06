Nuevas tecnologías armamentísticas: qué pasa cuando un algoritmo reemplaza a un humano

Para desgracia de los derechos civiles y humanos, las armas autónomas han llegado para quedarse, y ya se ha utilizado en varias ocasiones, como en Libia en marzo de 2020, según un informe de la revista New Scientist, que desata profundos debates éticos y legales porque hace que se tambaleen las convenciones internacionales sobre lo que está permitido en una guerra.

Autonomous machines with the power and discretion to select targets and take lives without human involvement are politically unacceptable, morally repugnant and should be prohibited by international law. https://t.co/DhG1DqY8Rx — António Guterres (@antonioguterres) March 25, 2019