Opinan los expertos: ¿cuál es el papel de las criptomonedas y el Blockchain en las finanzas del futuro?

Cuando Nakamoto presentó el white paper de Bitcoin hace más de una década, era difícil imaginar el papel que tendrían las criptomonedas en todo el mundo

Muchos sostienen que la invención de la tecnología blockchain es comparable a la revolución que supuso la invención de Internet en la década de los ochenta. Bitcoin, que empezó siendo un nicho para los entusiastas de la tecnología, se ha convertido en tan sólo 12 años en un actor serio en el ámbito financiero, y su capitalización de mercado se acerca a la de Google, uno de los mayores gigantes tecnológicos del mundo.

Inclusión financiera

Una de las razones detrás de la creciente popularidad de las criptomonedas y el creciente interés de la gente por ellas es que la tecnología que constituye la columna vertebral de las criptomonedas promete una mayor inclusión financiera en comparación con las finanzas tradicionales. Es especialmente importante para los países en desarrollo y los mercados emergentes con un potencial económico de rápido crecimiento, que son las regiones con el potencial más prometedor para la adopción masiva de las criptomonedas.

Y aunque la tecnología Blockchain no puede resolver todos los problemas de la sociedad, es la comunidad que está detrás de esta industria la que debe abordar los factores que causan la exclusión financiera.

Al ser descentralizada en sus orígenes e impulsada por la comunidad, la industria de las criptomonedas prioriza en gran medida la diversidad y la inclusión, incluyendo la valoración de las contribuciones de las mujeres y de la comunidad LBGTQ+.

La narrativa general sobre el espacio de las criptomonedas todavía sufre la notoria reputación de la saga de Silk Road y la locura de las ICO en 2017: el 80% de las ofertas iniciales de monedas acabaron siendo estafas.

Mientras tanto, al apelar a las generaciones más jóvenes, que muy pronto serán los principales impulsores de la economía mundial, las criptomonedas están ciertamente ganando su impulso.

Apenas el año pasado, PayPal, el mayor procesador de pagos del mundo, anunció que permitiría a sus clientes comprar, vender y mantener criptomonedas, y la demanda de ese servicio ha sido mayor de lo que la empresa esperaba.

También el año pasado, el mundo fue testigo del auge de la industria de las finanzas descentralizadas, y algunos incluso afirman que las DeFi terminarán lo que empezó Bitcoin, al demostrar "ser la garantía de un futuro mejor y más libre".

Las DeFi se convirtieron en un síntoma del cambio real de los servicios centralizados a los descentralizados, impulsando la innovación y el crecimiento masivo de los protocolos de la Web 3.0 y la demanda de la Internet descentralizada.

Desde que el viejo sistema financiero se pudrió y degeneró, fuimos testigos de una cantidad sin precedentes de impresión de dinero por parte de los gobiernos de todo el mundo en medio de la pandemia del COVID-19.

Las DeFi plantean la perspectiva de un cambio de paradigma, al prometer la democratización del dinero, de las finanzas, y lo que representa un cambio sísmico en la forma en que las personas realizarán sus operaciones bancarias en el futuro.

Debido a su naturaleza descentralizada, el sector de las criptomonedas no es ni será nunca una tendencia local: los cambios que provoca en el panorama financiero son globales. Con las monedas digitales de los bancos centrales, o CBDC, siendo investigadas por gobiernos de todo el mundo y con más actores institucionales, como MicroStrategy, Mastercard, Bank of New York Mellon, Tesla y muchos otros, entrando en el espacio, parece inevitable que la economía global tenga que aceptar que las criptomonedas, y la tecnología que hay detrás de ellas, llegaron para quedarse.

Estos ejemplos también representan claramente signos de que la industria está madurando.

Mientras tanto, no todos los países tratan las criptomonedas de la misma manera: India tuvo una relación difícil con el espacio cripto desde hace algún tiempo; China lidera el desarrollo de las CBDC; la Comisión Europea propuso su Regulación de Mercados de Criptoactivos, que suscitó preocupaciones dentro de la industria; y en EE.UU., mientras el espacio cripto está a la espera de los nuevos nombramientos en la administración del presidente Joe Biden, los reguladores aprietan la correa a los usuarios de criptomonedas.

Algunos expertos de China en el espacio de la tecnología Blockchain y criptomonedas dieron a conocer su opinión sobre el siguiente asunto: ¿Qué papel desempeñarán las tecnologías emergentes, como la cadena de bloques, criptomonedas y DeFi, en la creación del futuro de las finanzas en el mundo en general y en China en particular?

Bobby Lee, fundador y CEO general de Ballet

"Creo que la forma en que la cadena de bloques y las criptomonedas han cambiado las finanzas a nivel mundial es esencialmente introduciendo una clase de activos completamente nueva. Tradicionalmente, el mundo solo tenía oro y plata. Después de eso, tuvimos la invención del papel moneda, que se convirtió en moneda, y eso fue una nueva clase de activos. Y luego, después de unos cientos de años más, la invención de las acciones. Las acciones de una empresa se convirtieron en la noción de propiedad de la empresa, por lo que las acciones se convirtieron en una clase de activos. Y por supuesto, hemos tenido préstamos y bonos. Así que, ya sean Bonos de Estado o corporativos, esa es otra clase de activos", explicó Bobby Lee, fundador y CEO de Ballet.

"Y lo que estamos viendo con las criptomonedas desde hace 12 años es que tenemos Bitcoin y ahora una nueva clase de activos llamada moneda digital. Ahora, se llama moneda digital, pero realmente no tiene que ser utilizado como moneda. Debería ser tratada como una nueva clase de activos. Pero, ¿por qué necesitamos esa nueva clase de activos?", añadió Lee.

"El problema con el papel moneda es que los que tienen el poder siempre quieren cambiar las reglas para reforzar su poder sobre la economía y, por tanto, sobre la gente. Así que introducen la noción de impresión ilimitada. Y esto sólo se introdujo en 1971. Ahora estamos en el 50 aniversario de este nuevo tipo de activos, que tiene una nueva característica: la impresión ilimitada", remarcó.

Según Lee, "más o menos, hace 50 años, el dólar estadounidense no tenía impresión ilimitada porque estaba respaldado por oro. Por lo tanto, no se podía tener una impresión ilimitada, pero ahora se puede tener un poco de impresión porque se desvinculó del oro. La moneda fiat cambió".

"Y ahora, debido a su cambio, la locomotora del mundo introdujo una nueva clase de activos llamada Bitcoin, que pretende contrarrestar el cambio en la moneda fiduciaria, para dar a la gente y al mundo una opción. ¿Quieres seguir utilizando una clase de activos que se sigue imprimiendo sin límite? ¿O prefieres poner tus ahorros en valor en una clase de activos que tiene un estricto límite de 21 millones de unidades? Eso es lo que las criptomonedas están aportando al mundo", añadió.

El empresarario agregó: "las preguntas importantes son: ¿quién gana? ¿Quién tiene razón? ¿Quién se equivoca? Creo que las criptomonedas ganarán debido a su emisión limitada, estrictamente limitada en la naturaleza".

"Mis opiniones sobre Bitcoin como clase de activo pueden leerse en mi libro The Promise of Bitcoin: The Future of Money and How It Can Work for You. La criptomoneda está trayendo al mundo la noción de una nueva clase de activos. Y también está devolviendo el equilibrio al mundo porque antes de Bitcoin, la forma más relevante de dinero era la moneda emitida por los gobiernos, lo que llamamos moneda fiduciaria, y las criptomonedas han cambiado su propia naturaleza", completa.

Chang Jia, fundador de Bytom y 8btc

"En primer lugar, el yuan digital mencionado en el primer artículo, que integra la tecnología de vanguardia de la cadena de bloques y la tecnología criptográfica, ha comenzado a llevar a cabo la aplicación en varias ciudades de primer nivel en China. Se podría decir que el DCEP ya está al servicio de la economía nacional y de la población. El prototipo de la futura red financiera de China está surgiendo gradualmente. Por lo tanto, en términos de finanzas digitales, China ocupa una posición de liderazgo en el mundo", destacó Chang Jia, fundador de Bytom y 8btc.

"Para el mundo, la tecnología Blockchain tiene una misión importante en el futuro, incluyendo la promoción de la internacionalización de la moneda, la globalización del comercio y una mejor estructura para el sistema financiero mundial de alto nivel para evitar que vuelva a ocurrir una crisis financiera", expresó.

Según Jia, "en la actualidad, podemos percibir que Bitcoin creado por la tecnología Blockchain se está convirtiendo en el activo de cobertura preferido de las finanzas tradicionales y ha alcanzado un valor de mercado de un billón de dólares estadounidenses en una corta década".

"En el largo proceso de evolución financiera, Bitcoin y otras criptomonedas de alta calidad aportarán un nuevo cambio lógico y una cartera de activos de la naturaleza de la moneda y las finanzas al mundo", pronosticó.

Da Hongfei, fundador de Neo, fundador y CEO de Onchain

"El actual boom de las DeFi ha demostrado que la tecnología Blockchain llegó para quedarse. Desde mi punto de vista, la insatisfacción con las instituciones financieras tradicionales es cada vez mayor, mientras que las DeFi han experimentado un gran auge gracias a su capacidad para ofrecer a las personas, personas comunes y corrientes con distintos niveles de experiencia sobre tecnología Blockchain, ganancias, eficiencia y transparencia inigualables", expresó Da Hongfei, fundador de NEO y CEO de Onchain.

"En China y en todo el mundo, creo que la tecnología Blockchain desempeñará un papel importante a la hora de allanar el camino hacia la economía inteligente del futuro, debido a que cada vez más personas, e instituciones, invierten en ella", remarcó.

Según Da Hongfei, "de cara al futuro, creo que una gobernanza flexible es clave para impulsar el desarrollo sostenible de la cadena de bloques al ofrecer un medio para que las plataformas y las comunidades se adapten de una forma rápida y flexible a las necesidades del mercado de la economía digital y a las regulaciones de diversos países".

Daniel Lv, cofundador de Nervos

"China tiene su propia visión para utilizar la tecnología: quiere utilizar la cadena de bloques para mejorar el intercambio de datos, optimizar los procesos empresariales, reducir los costes operativos y establecer mejores sistemas de crédito para resolver problemas comunes en la financiación de las pequeñas y medianas empresas, control de riesgos bancarios, supervisión legal, etc", comentó Daniel Lv, cofundador de Nervos.

"A nivel mundial, las criptomonedas y las DeFi harán que los servicios financieros sean más equitativos, especialmente para las personas, como los no bancarizados, que las instituciones financieras tradicionales han pasado por alto. También veremos que la tecnología Blockchain seguirá creciendo y acabará siendo tan omnipresente como Internet, adoptada por todos los sectores para muchos fines diferentes", añadió.

Discus Fish, cofundador de F2Pool y Cobo

"Recientemente, todo el mundo ha estado prestando mucha atención al movimiento de los inversores minoristas contra las instituciones financieras de Wall Street en el subreddit r/wallstreetbets. Como representante de las plataformas de valores, Robin Hood podría restringir el comercio minorista e incluso obligar a los usuarios a vender. Una vez más, esto nos hace ver la importancia de las finanzas descentralizadas. Tanto en las zonas menos desarrolladas como en las desarrolladas, cada vez hay más personas que necesitan de las finanzas descentralizadas", resaltó Discus Fish, cofundador de F2Pool y Cobo.

Según Fish, "en el último año, con el rápido desarrollo de la nueva tecnología blockchain, representada por las DeFi, la descentralización financiera se convirtió en algo más que un sueño".

"Puede proporcionar servicios financieros a los habitantes de las zonas menos desarrolladas y permitir a la gente de todo el mundo probar productos y servicios financieros más transparentes y justos. La gente puede elegir proveedores de servicios financieros según su demanda de productos financieros y disfrutar plenamente de una variedad de una ecología financiera verdaderamente descentralizada y rica", resaltó.

Para Fish, "el impacto de la tecnología Blockchain en las finanzas tradicionales será mayor que el de la tecnología financiera actual en el sector bancario". Y añadió: "También forzará la reforma de toda la industria financiera y se espera que redistribuya el patrón del sector".

Kevin Chou, cofundador y CEO of Rally

"Las criptomonedas están empezando a reemplazar aspectos obsoletos de las finanzas tradicionales, pero también está aportando una funcionalidad completamente nueva al sector. Ya estamos viendo cómo las criptomonedas sustituyen piezas obsoletas del sistema financiero tradicional, desde las remesas en criptomonedas entre EE.UU y México, que reducen significativamente los costes, hasta los protocolos de préstamo en Ethereum, que no requieren un tercero", remarcó Kevin Chou, cofundador y CEO of Rally.

"Pero más allá de eso, estamos viendo cómo nacen herramientas financieras totalmente nuevas que no existían antes con el surgimiento de las criptomonedas y la cadena de bloques. Un ejemplo son los tokens sociales, que permiten a los influencers monetizar su marca y hacer que sus comunidades interactúen con ellos. Mejorar la economía entre los creadores de contenido y los fanáticos puede ser la clave para que millones de creadores de todo el mundo obtengan unos ingresos que les permitan mantener sus hogares", añadió.

Según Chou, "todos estos desarrollos son especialmente importantes en regiones como China y la gran Asia". "Si las empresas de criptomonedas pueden eludir las restricciones regulatorias en estas regiones, podrían cambiar la vida de millones de personas", completó.

Kevin Shao, cofundador de Bitrise Capital

"La tecnología Blockchain es un cambio tecnológico que no conoce fronteras. Todos los países del mundo deberían adoptar la llegada de nuevas tecnologías. Tanto Occidente como China deberían absorber activamente las nuevas tecnologías y aplicarlas a nuestra sociedad", resaltó Kevin Shao, cofundador de Bitrise Capital.

"La cadena de bloques ha desempeñado un papel innovador en ciertos campos, como la gobernanza del Estado, la investigación del crédito social, la trazabilidad de los productos y la notarización de la información. En estos ámbitos, creemos que Occidente y China son muy importantes", remarcó.

Según Shao, "al mismo tiempo, también estamos explorando el desarrollo de la tecnología Blockchain en el ámbito financiero". "Por supuesto, en comparación con otras industrias, las finanzas tienen un mayor nivel de importancia en el sistema. Por lo tanto, ya sea en Occidente o en China, la aplicación de la tecnología Blockchain en el campo financiero debe ser más cautelosa", opinó.

Yat Siu, presidente y cofundador de Animoca Brands

"Las DeFi moldearán las finanzas de formas increíblemente fundamentales. Quizás la forma más importante (incluso en China) es la educación financiera. Con esto, me refiero a un conocimiento y una comprensión comunes de las finanzas que tradicionalmente se ha limitado a una clase económica de élite", adelantó Yat Siu, presidente y cofundador de Animoca Brands.

"Nosotros y muchos otros en el movimiento descentralizado estamos construyendo un futuro en el que nuestros hijos serán expertos en finanzas para cuando comiencen la universidad, con sus propias carteras de inversión y una base sólida de conciencia financiera. Quizás estos niños incluso estén en condiciones de pagar su propia educación, gracias al conocimiento que obtienen al participar en el ecosistema descentralizado", remarcó.

Siu resaltó que: "imagínate un mundo en el que la inclusión financiera no se trate solo de tener una cuenta bancaria, sino de poder participar de manera fácil y eficiente en diversas oportunidades de capital, aprovechar cosas como el staking, el yield farming o los tipos de cambio, o simplemente poder invertir en un proyecto que te guste".

"El conocimiento financiero es una de las pocas cosas que no ha mejorado ampliamente con el auge de la Web 1.0 y 2.0. El surgimiento de la tecnología Blockchain está cambiando eso", completó.

Fuente: Cointelegraph