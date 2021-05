Gasto energético de la minería de bitcoin en la mira: las medidas que implementaría China

Las operaciones de minería de criptomonedas en China podrían ser objeto de una supervisión más estricta en el futuro, ya que al parecer el Gobierno está preocupado por el consumo de energía de la minería de Bitcoin en particular.

El 27 de abril, Pekín envió un "aviso de emergencia" para llevar a cabo controles en los centros de datos que participan en las operaciones de minería de Bitcoin y otras criptomonedas, lo que al parecer fue recibido con cierto pánico en China.

Sin embargo, el columnista chino Colin Wu o Wu Blockchain en Twitter, se apresuró a restarle importancia a los temores de cómo esto podría afectar a los mineros chinos de Bitcoin a corto plazo, señalando que: "Esto causó pánico en China. Sin embargo, el gobierno chino dijo que solo estaba llevando a cabo una investigación. Los centros de datos son difíciles de usar para la minería de Bitcoin, y se utilizan principalmente para ‘ETH Filecoin'."

Según el medio de comunicación estatal chino PengPai (al que se ha accedido a través de la traducción), el "aviso de emergencia" era un trabajo rutinario de la Oficina Municipal de Economía y Tecnología de la Información de Pekín, ya que pretende dar cuenta del consumo de energía de las operaciones de minería de los centros de datos con sede en Pekín.

Todavía no se ha revelado si los controles se llevarán a cabo a escala nacional, ni cuáles podrían ser las futuras ramificaciones. Sin embargo, según PengPai, Yu Jianing, presidente de turno del Comité de Blockchain de la Asociación de la Industria de las Comunicaciones de China, es una señal de lo que está por venir. Cree que "bajo el telón de fondo de la neutralidad del carbono, la futura minería de blockchain efectivamente tendrá una supervisión más estricta".

Esta noción se mantiene cuando se mira a Mongolia Interior como referencia, la cual ya no será un centro de minería. Los mineros de criptomonedas tienen hasta finales de abril para cerrar sus operaciones, ya que China prohibió recientemente la minería de criptomonedas en la zona con el fin de cumplir con sus nuevos objetivos de reducción de carbono.

El 14º "plan quinquenal" de China establece una serie de objetivos que incluyen un objetivo de reducción del 18% de la "intensidad de CO2" y del 13.5% de la "intensidad energética" entre 2021 y 2025.

Pekín no es conocido como un centro de minería de criptomonedas, ya que sus precios de la electricidad son más altos que los de otras regiones, lo que puede significar que otros centros, como Xinjiang y Sichuan, sean el objetivo en el futuro.

Los datos del Índice de Consumo de Energía de Bitcoin de Cambridge o CBECI, estiman que Xinjiang representó el 35% de la potencia de hash de Bitcoin de China en abril, y representó aproximadamente el 23% de la tasa de hash del mundo.

Que las condiciones de minería sean más estrictas podría tener efectos globales; algunos creen que la fuerte caída de Bitcoin a u$s 50.000 a principios de este mes fue en parte el resultado de la caída de la tasa de hash de Xinjiang debido a los cortes de energía alrededor del 17 de abril.

El popular criptoanalista Willy Woo especuló con que una "ballena con un conocimiento más cercano a los acontecimientos en China" vendió de su holding antes de que se cerraran temporalmente los pools de minería, citando una transferencia de 9.000 Bitcoins a Binance el 16 de abril, indicó Cointelegraph.

#marketupdate, breaking it down, post mortem.We just saw the single largest 1-day drop in mining hash rate since Nov 2017. The hash rate on the network essentially halved, causing mayhem in BTC price as it crashed. pic.twitter.com/zzdgDikjXt — Willy Woo (@woonomic) April 18, 2021