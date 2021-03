Santander apunta todo a su transformación digital: mirá el plan para convertirse en el banco más innovador

Para la entidad el enfoque fundamental es la incorporación del cliente en el camino, para que la experiencia final sea el hito principal a conseguir

Todo empezó como método para crear herramientas de software, pero ahora el Banco Santander lo aplica a todos los ámbitos de su progreso como plataforma digital abierta de servicios financieros: desde la estrategia hasta el puro software, pasando por el plan de negocio concreto y cada uno de los procesos necesarios que se necesitan para culminar un proyecto.

Y el enfoque fundamental es la incorporación del cliente en el camino, para que la experiencia final sea el hito principal a conseguir. La confianza entre los equipos que desarrollan cada pieza del proyecto, y la autogestión y autonomía de cada de uno de ellos para tomar decisiones son mucho más relevantes que las jerarquías tradicionales de mando, que generalmente se anclan en el diseño inicial y responden mal ante la necesidad de rectificar ante cambios sobrevenidos, como ocurre constantemente en el ámbito digital.

Sobre la metodología Agile

Hace ya seis años, la entidad creó lo que se llama un Centro de Excelencia Global, donde el banco agregó todos los proyectos en marcha de cada filial geográfica, acostumbradas a trabajar de modo totalmente independiente, y los puso en mano de "unidades de transformación Agile". Este método se convirtió en una realidad dentro de cada filial y de y todas sus unidades, desde Recursos Humanos hasta Tecnología y Operaciones.

La metodología Agile ha fomentado que la toma de decisiones internas en el banco sea mucho más ágil, aporte una mayor visibilidad a los equipos multidisciplinares y contribuya a cambiar la forma de trabajar hacia la confianza y la autonomía de los profesionales de la entidad. De este modo, se han logrado mejorar los procesos y simplificar los productos mediante la creación de plataformas digitales. Banco Santander ha creado una guía donde se explican las palabras que se utilizan día a día en los proyectos Agile.

La estrategia de transformación ha evolucionado en dos campos paralelos

En esta guía Banco Santander pone como ejemplo la melé de rugby, que simboliza muy bien que no se lleva la pelota el equipo que tiene el jugador más fuerte sino los que trabajan mejor en equipo. El Scrum, en la terminología del banco, refleja que es prioritario realizar un enfoque concreto de objetivos, así como crear pequeños grupos de trabajo, en constante comunicación transversal.

Dentro de esta filosofía de trabajo, uno de los principios es que las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados, así como que, a intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para, a continuación, ajustar y perfeccionar sus comportamientos.

Agile ha permitido disponer de una oferta digital potente e innovadora en la que los clientes encuentran nuevos modelos de negocio hechos a medida para ayudar a solventar cualquier problema o necesidad que puedan tener. La estrategia de transformación ha evolucionado en dos campos paralelos. Por un lado, en los equipos de negocio, en la automatización de la Tecnología Informática (IT) y en la evolución de la calidad y, por otro, en la creación de equipos verticales y en la mejor adaptabilidad a las necesidades del negocio, entre otros muchos.

En la estrategia interna se ha desarrollado un programa global de Skill Model, donde todos los países participan en la definición de los conocimientos necesarios para la empresa del futuro, al tiempo que se desarrolla un itinerario educativo dentro de la Academia Agile y Engineering Excellence, que están en marcha desde el año 2019 y con cursos disponibles online, presenciales e híbridos.

Además, se han organizado y apoyado dos importantes eventos de referencia en la comunidad Agile. El Festival Agile Trends celebrado entre el 25 y 28 de enero de 2021, para ayudar a las personas y empresas a prosperar mediante esta metodología, incluso en las condiciones actuales debido a la pandemia global por covid-19.

Los invitados

En el Festival participaron Mary Poppendieck, autora de Lean Software Development; Javier San Félix, director de operaciones de Pago Nxt de Banco Santander; Sarah Elk, autora de Doing Agile Right; Evan Leybourn, fundador y CEO de Business Agiity Instite; Pia María Thorén, Autora de Agile People; Paulo Caroli, creador del Lean Inception; Lean Leffingwell, creador de SAFe y Ángel Rivera Congosto, Head of Retail Europe en Grupo Santander y miembro del consejo de Santander México y Santander Asset Management.

Otro evento es el Agile Day, un encuentro para los empleados "con la idea de crear una organización que cumpla mejor con su propósito de negocio", como subraya Szymon Mercik, Global Head of Software Development and Agile Centre of Excellence.

Por su parte, Flavio Marietto, Global Leader of Agile Centre of Excellence, explica que "el reto de nuestra transformación agile es preparar a Santander para la actual era de cambios continuos, donde hemos de tener más flexibilidad y adaptabilidad, asociando la consistencia de una empresa tradicional y estructurada, con la velocidad, foco en nuestros clientes e innovación de startups".