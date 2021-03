Bitcoin muy "saludable": cómo fue su evolución para superar el billón de dólares

Según varios expertos, y a pesar de algunas ligeras correcciones, se estima que el valor de la criptomoneda seguirá creciendo de forma estable

El precio de Bitcoin (BTC) llegó de u$s60.000 por unidad el domingo 14 de marzo pasado, hasta los u$s 53.982, dos días después, por una fuerte presión de ventas. Luego se recuperó y logró mantenerse el resto de la semana por encima de u$s 57.000. Durante el fin de semana, BTC no logró sobrepasar los u$s 60.000, y cayó hasta los u$s 57.000, llegando el domingo 21 a caer un 3,43% por debajo de su precio del lunes 15 de marzo.

A pesar del ligero retroceso en el precio en los últimos 7 días, el impulso alcista de Bitcoin se mantiene. La apreciación de BTC es de 7% en el último mes y de 79,8% en lo que va de año.

Además, la capitalización de mercado de la criptodivisa se mantiene por encima del billón de dólares y la capitalización del mercado de criptomonedas, actualmente en u$s 1,77 billones, se aproxima al récord de los 2 billones.

Si se toma como cierta la tesis de Ryan Wilday de inicios de febrero pasado, el ciclo alcista actual de BTC se habría iniciado el 16 de diciembre de 2018, cuando tocó fondo y su precio se ubicó en u$s 3.200. Desde ese momento, Bitcoin se ha apreciado 1.669%.

Bitcoin es bien visto por grandes bancos

El mayor banco de los Estados Unidos, JP Morgan, anunció planes de ofrecer exposición indirecta a BTC a través de una cesta de acciones de compañías públicas que invirtieron en la primera criptomoneda.

El importante banco de inversión, Morgan Stanley, por otra parte, se propone lanzar tres fondos que permitirán a clientes seleccionados adquirir Bitcoin.

Esto, de acuerdo a declaraciones de ese banco a CNBC. Deutsche Bank, el mayor banco alemán y octavo en Europa, por su parte, remarcó que "Bitcoin es demasiado importante para ignorarlo".

Perspectiva saludable sobre el precio de bitcoin

A un año de la caída de los mercados, un estudio de Coin Metrics analiza la evolución del mercado de Bitcoin en los últimos 12 meses y concluye que la industria continuará ganando impulso.

Respecto a los valores que puede alcanzar el precio de BTC, este año, el creador del modelo Stock-to-Flow, PlanB considera que el máximo histórico de 2021 estará por encima de los u$s 280.000.

Stock-to-Flow, el precio de Siguiendo el modelo de, el precio de bitcoin tendría que superar los 288.000 dólares este año. Fuente: @100trillionUSD (PlanB) en Twitter.

El analista Willy Woo, se enfoca en este tuit en el período en el cual el precio de Bitcoin se mantuvo por encima de 1 billón de dólares (1 trillón de dólares en notación anglosajona).

Woo muestra la gráfica de la distribución del precio realizado de las salidas de Bitcoin (UTXO Realized Price Distribution o URPD). Es decir, cada barra muestra la cantidad de BTC que se movieron en el rango especificado de precios.

Woo, y 1 billón de dólares. Estos casi 1,4 millones de BTC que se movieron a precios elevados, constituyen una fuerte validación de la consolidación de precios actual de BTC, señala, y anticipa que Bitcoin mantendrá su capitalización de mercado por encima de ese emblemático nivel de

Inversores y líderes financieros respaldan a Bitcoin

A tres meses de haber triplicado la marca emblemática de los u$s 20.000 por unidad, BTC recibe opiniones favorables de parte de empresas e individuos de alto perfil en el mundo financiero.

Alfred Kelly, CEO de VISA, opinó en el podcast Leadership Next, que Bitcoin era como "oro digital". Kelly adelantó también que su organización trabaja con algunas carteras, para facilitar el uso de Bitcoin como medio de pago en los 70 millones de negocios afiliados que tiene VISA en todo el mundo.

El accionista mayoritario del grupo noruego Aker Asa, Kjell Inge Røkke, resaltó en una carta a sus accionistas que Bitcoin "puede convertirse en el núcleo de una nueva arquitectura monetaria".

Por otra parte, el multimillonario inversionista Howard Marks se retractó de sus opiniones negativas sobre la primera criptomoneda de hace cuatro años.

Los ETF de bitcoin en las noticias

Después del éxito de los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin en Canadá, se renovó el interés en la posibilidad de la aprobación de este instrumento de inversión en los Estados Unidos. Mientras tanto, el fondo de bitcoin de Grayscale (GBTC) cobra prominencia, ya que se considera muy similar a un ETF.

Ecoinometrícs sostiene en un análisis reportado en este medio que GBTC superará en breve al mayor ETF del oro. Por otra parte, los administradores del fondo Simplify U.S. Equity PLUS Bitcoin, piensan destinar hasta el 15% de su capital a GBTC, para una inversión similar a la de un ETF.

La solicitud de Van Eck ante la SEC para lanzar un ETF de Bitcoin, fue admitida por la SEC, con lo cual comienzan a correr los 45 días para tener una decisión de dicha comisión.

Por otra parte, Brasil se convirtió en el primer país latinoamericano en lanzar un ETF de Bitcoin de América Latina, que cotizará en la bolsa de valores de San Pablo y estará al alcance de inversionistas brasileños.

Fuente: Criptonoticias