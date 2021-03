Pringles se "sube al carro" de las NFT: el increíble precio por el que vendió sus "papas digitales"

En plena pandemia global de coronavirus COVID-19, la firma Pringles vendió una obra de arte NFT de oro llamada 'CryptoCrisp' y obtuvo ofertas de más de u$s 539

Pringles se sumó a la locura de las NFT que ganó popularidad entre los fanáticos de las criptomonedas. La compañía de chips presentó su "sabor virtual de edición limitada", CryptoCrisp, en varias publicaciones de redes sociales que compartió el miércoles.

Okay, internet. All CryptoCrisp #NFT flavors have sold for the price of a regular Pringles can. But just because someone else owns it, doesn’t mean you can’t try to buy it from them on Rarible https://t.co/JA6Bas4Ez0... ???? — Pringles (@Pringles) March 18, 2021