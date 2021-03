Son rosarinos y crearon una app para crear sitios de venta online: planean facturar $24 millones en 2021

Se trata de PrestoTienda, una plataforma surgida en plena pandemia. Cuáles son sus diferenciales y cómo aprovecharla de la mejor forma.

La pandemia global de coronavirus COVID-19 golpeó con fuerza a miles de empresas alrededor del planeta. Y la Argentina no fue la excepción.

En ese contexto, dos hermanos rosarinos crearon PrestoTienda, una plataforma para ofrecer diferentes tipos de negocio, la posibilidad de crear sus propias "tiendas digitales" y sumar el diferencial de asesoramiento y apoyo en diseño, e-commerce y marketing digital.

Surgida en febrero de 2020, justo antes del inicio de las medidas de aislamiento y distanciamiento social producto de COVID-19, la inversión inicial alcanzó los u$s35.000.

"Durante este primer trimestre logramos un importante posicionamiento que superó ampliamente las expectativas teniendo en cuenta el panorama económico y post pandemia", explicó Alfredo Parody, uno de sus fundadores, en diálogo con iProUP.

"Podemos decir que contra el último trimestre de 2020, tuvimos un aumento en la demanda de tiendas de hasta un 80% y esperamos que para el segundo trimestre, la tendencia sea también positiva", añadió.

Los orígenes

Sus fundadores, Alfredo y Juan Pablo Parody, pretenden ampliar este año el alcance del emprendimiento y atender los mercados de la Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Uruguay y Chile. En ese sentido, proyectan facturar unos $ 24 M en este 2021.

Juan Pablo Parody, de 42 años, y Alfredo Parody, de 44, ambos oriundos de Rosario, provincia de Santa Fe tienen un valioso track record en el mundo emprendedor y digital.

Alfredo Parody (contador) es además CFO y Cofundador de Grupo Surhive un grupo empresario dedicado a brindar soluciones all in one al sector de apuestas deportivas.

Por su parte, Juan Pablo Parody (posee un doctorado en Ciencias Biológicas) y desde 1999 lidera Surhive Design desde donde se dedica al diseño y desarrollo de sitios webs.

"PrestoTienda es parte de Surhive Design, una compañía del Grupo Surhive que desarrolla productos y áreas de negocio vinculadas a apuestas y entretenimiento online, transformación digital, desarrollo web, ecommerce, clasificados online, diseño, social media, marketing, entre otras soluciones digitales" , explicó Juan Pablo.

"Desde Grupo Surhive, nos encontramos innovando de forma permanente. En plena pandemia pusimos foco al área de ecommerce y desarrollamos una plataforma para que profesionales, comercios y hasta medianas y grandes marcas pudieran rápidamente acelerar |su transformación digital. El producto fue un éxito rotundo", añadió Alfredo.

Los diferenciales de la plataforma

Los creadores explicaron que se trata de una nueva manera de contar con un e-commerce, que sea intuitivo, sencillo y además, con un modelo de negocio que no cobra comisiones sobre la venta de los usuarios.

Según sus fundadores, "PrestoTienda es simple de implementar. "Ofrecemos apoyo y asesoramiento en el proceso y fundamentalmente -a diferencia de las plataformas similares que existen- no cobramos comisiones por venta", remarcó Juan Pablo.

Diseños originales y personalizables: El usuario puede comenzar con una plantilla desarrollada y optimizada para ayudarle a lograr los objetivos de su negocio. Pero también, puede personalizarla con la imagen de la marca, incluir un logo, seleccionar colores, tipografías y elegir los módulos de contenido preferidos.En ese sentido, las plantillas tienen un diseño web adaptable para que tu tienda se vea perfecta en cualquier dispositivo (computadora de escritorio, tablet o celular).

Gestionar la tienda desde un solo lugar: la plataforma permite controlar todo el negocio online desde un único y potente panel de control. Algunas de las herramientas que posee son gestión de productos, control de inventario con notificaciones automáticas de bajo stock, gestión de pedidos, gestión de clientes, informes, estadísticas y análisis de datos de las métricas más importantes de tu tienda y mucho más.

Optimizado para la conversión: el sistema cuenta con herramientas de eficacia científicamente comprobada para aumentar el tráfico y mejorar las ventas de la tienda. El diseño adaptable, las calificaciones de los productos hechas por los clientes, los filtros de búsqueda, los cupones de descuento, la integración con Facebook y los envíos automáticos de emails a los clientes según el comportamiento que hayan tenido ayudan a disparar las ventas.

Formas de envío flexibles: el usuario podrá elegir tantos métodos de envío y tarifas como necesites, para brindar a sus clientes la mejor experiencia. Desde retiro en tienda sólo para clientes de la misma ciudad, como envío a domicilio o despacho hasta el transporte. En cada caso podrá asignarle tarifas fijas o porcentajes de la compra. También podrá configurar envíos gratis para compras superiores a un monto determinado, alentando en algunos casos a agregar más productos al carro.

La creación de la tienda en PrestoTienda puede ser solicitada por un precio de $ 1490 mensuales + IVA en Argentina y 10 dólares en el resto de la región.

"Para este año, la intención es "cuadriplicar la inversión en la Argentina debido a que queremos seguir creciendo y desarrollar el mercado de Estados Unidos y otros de la región como Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Uruguay y también Brasil más hacia fin de año", destacó Alfredo.