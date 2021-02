"Instagram está muerto, pero no lo sabe": por qué la red social está bajo la lupa de los analistas

Por la falta de crecimiento y por la preferencia de los más jóvenes por TikTok, la red de fotos y videos está bajo los reflectores de los especialistas

"Instagram está muerto, pero no lo sabe", planteó en este análisis Jared Brock Autor, cineasta, autor de más 500 artículos en medios como Time, Esquire y The Guardian. Por la falta de crecimiento, por la preferencia de los más jóvenes por su rival TikTok, y por el resurgimiento de la privacidad como cuestión relevante para el público masivo, la red social de fotos y videos propiedad de Facebook está bajo los reflectores por su presunta decadencia.

Julieta Pamo Rabaje, Growth Marketing Manager en Ukelele, agencia especializada en marketing para eCommerce, analiza en la siguiente entrevista de iProfesional si Instagram entró en una fase de declive.

-¿Cómo ve el futuro de Instagram como red social?

-El futuro de Instagram se verá definido por dos palabras: adaptación e innovación. Hoy, luego de 10 años en el mercado, Instagram sigue siendo el canal preferido de creadores de contenido y marcas.

Nos ha demostrado que es capaz de experimentar muchos cambios y reaccionar rápidamente frente a las amenazas de la competencia. Funcionalidades que hoy vemos cotidianas, como las "stories" o los filtros de realidad aumentada fueron respuesta a una amenaza como Snapchat. Lo mismo ha pasado con las funciones como Instagram TV (IGTV) o Reels.

Sus constantes innovaciones la han convertido en la sexta red social más usada del mundo. Pero la competencia sigue aumentando, TikTok va a demandar que Instagram continúe explotando su creatividad y ofreciendo entretenimiento a sus usuarios.

El futuro cercano también plantea un giro más drástico de Instagram hacia el eCommerce, cada día son más los usuarios que prefieren la comodidad de las compras online para satisfacer sus necesidades y es algo que la plataforma continuará explotando.

-¿Instagram corre el riesgo de entrar en decadencia, por la ralentización de su crecimiento?

-Pensando en cómo está posicionado Instagram hoy, no veo una relación lineal entre un crecimiento más lento y una decadencia de la plataforma. Al contrario, todos los productos y servicios (y en especial los tecnológicos) transitan lo que se llama "curva de adopción", en donde los primeros períodos son de crecimiento exponencial cuando logramos captar al grueso de la población… llamados la "mayoría temprana".

Y hoy en día luego de haber captado a ese segmento Instagram ingresó a la etapa de la curva en donde queda captar a los "late adopters". La audiencia que queda por captar es mucho menor, la curva se aplana y el crecimiento deja de ser exponencial para pasar a ser estable.

No obstante, creo que hay situaciones que sí pueden generar una decadencia en Instagram. Una de ellas es dejar de poner a los usuarios en el centro del negocio, e impulsar acciones que dañen su experiencia a costa de aumentar el revenue publicitario de la plataforma. Otra de las situaciones que realmente sería sinónimo de decadencia, es que pierdan su agilidad y capacidad de adaptación frente a amenazas.

Son dos características que Instagram nos ha demostrado tener, respondiendo rápidamente a la competencia con nuevas funcionalidades y rediseños de la app. Hoy, es el capital más importante de la compañía.

Instagram siente la presión de TikTok, que le socava el mercado juvenil.

La amenaza china sobre Instagram

-¿La preferencia de los más jóvenes por TikTok amenaza a Instagram?

-Si, el hecho de que TikTok sea la app por excelencia de los consumidores Millennials y Gen Z representa una amenaza. De hecho, el 55% de las marcas que invierten en nuevos canales, eligen TikTok porque quieren interactuar con un nuevo consumidor.

La mayor amenaza que veo es que TikTok (en consecuencia de la gran adopción que tuvo) ya ingresó en su período de monetización en los mercados más desarrollados como China e India. Y esto no tardará en llegar a América latina. La plataforma está planificando y testeando nuevas funcionalidades como:

Publicidad autogestionada para anunciantes

Links de afiliación , que los influencers podrán usar para dirigir a la audiencia a los sitios webs de las marcas que promocionan

, que los influencers podrán usar para dirigir a la audiencia a los sitios webs de las marcas que promocionan Función de agregar catálogos de productos de las marcas dentro de la app.

Sin dudas esto representa un desafío para Instagram y los obliga a actuar. Ya que TikTok además cuenta con el beneficio de estar basado 100% en videos, lo que hace que el contenido no se perciba como un anuncio tradicional sino que esté cargado de una cuota de creatividad y entretenimiento. Sin dudas, esto colaborará para que se logren ventas y resultados más eficientes que en un formato tradicional.

Recordemos que hacer publicidad en TikTok hoy es posible pero existen muchos limitantes. Está disponible para pocos países y, al contrario que sucede con Facebook e Instagram, no existe un espacio abierto al público desde el que gestionar los anuncios. Por ahora los anunciantes deben ponerse en contacto con TikTok desde su formulario para anunciantes.

Julieta Pamo Rabaje: "El futuro cercano también plantea un giro más drástico de Instagram hacia el eCommerce".

-¿Los influencers se cansaron de Instagram?

-No, los influencers son un fenómeno que sigue creciendo pero redefiniéndose a sí mismo. La frase que usaría es que "las marcas, se cansaron de los influencers tal como los conocemos".

En el corto y mediano plazo los influencers y agencias deberán enfocarse en poder demostrar el valor que generan, más allá de los "likes"... que no sólo no generan revenue a las marcas, sino que recientemente han pasado a ser la variable menos importante de posicionamiento en Instagram. La medición de resultados es el tema candente de 2021 para los generadores de contenido.

Por otro lado, se plantea dentro de las tendencias, que la relación con influencers pasará de ser "de arriba para abajo" (marcas contratando a influencers) a ser de "abajo para arriba".

En el futuro cercano las marcas usarán a sus propios consumidores como influenciadores y la motivación no será económica, sino de autoestima, pertenencia y sentimiento con la marca.

-En otras redes sociales, como Facebook y Twitter, se observa un estancamiento y envejecimiento de la audiencia. ¿En Instagram sucede lo mismo? ¿La imagen perfecta no aburre ya?

-Todas las plataformas, redes sociales, productos y servicios que hagan énfasis en la imagen perfecta entrarán en decadencia en el corto o mediano plazo. Hoy el consumidor, y en especial las nuevas generaciones, valoran la multiplicidad de ideas y ofertas de contenido, así como el respeto y la diversidad.

Instagram, bajo el paraguas de Facebook, desarrolla muchas iniciativas de equidad y diversidad, sin embargo el énfasis en la imagen perfecta hoy lo relaciono con un tema de Algoritmos.

TikTok tiene un algoritmo basado en contenido. Esto genera que el contenido sea mostrado a la audiencia 100% en base a sus intereses y comportamientos. No depende de "a quién seguimos" y no existe el famoso "shadow ban" que es el fenómeno por el cual Instagram baja la exposición y alcance de las cuentas que no poseen suficiente interacción.

En definitiva, esto quiere decir que cualquiera que haga un video en TikTok puede volverse viral en un corto plazo, y le da un carácter democrático a la plataforma. Y, por ende, diverso.

Esta diversidad no pasa desapercibida por nadie. No es desapercibida por la generación Z o los Millennials, que adoptaron rápidamente TikTok como una de sus plataformas preferidas.

Y tampoco es desapercibido por Instagram, que trabaja arduamente para mejorar su algoritmo o la disposición de sus botones y funciones en la pantalla, favoreciendo la sección de "Reels" y "Tienda".

Recordemos que Reels de Instagram nació hace unos meses como respuesta al creciente fenómeno de TikTok, los vídeos cortos y la edición de clips en redes sociales. Desde el lanzamiento de los primeros Reels hace unos meses, la pestaña pasó a convertirse en un escenario de recomendaciones donde cualquier usuario puede compartir su creatividad y tener la oportunidad de encontrar una audiencia mayor que la de sus seguidores. ¿Les suena? No debemos subestimar la capacidad de adaptación de Instagram.

Fuente: iProfesional