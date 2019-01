Insólito: una foto de un huevo tiene el nuevo récord de likes en Instagram

Un huevo tomado de un banco de imágenes de Internet ya acumula más de 27 millones de "me gusta" en la popular red social, superando el récord anterior

La carrera por ser la fotografía con más “me gusta” de Instagram tiene un nuevo e inesperado lider. Una foto de un huevo, sacada de un banco de imágenes, recolectó más de 27 millones de likes, superando a un post de Kylie Jenner, que hasta ahora dominaba este listado con 18 millones.

El perfil, llamado “World_record_egg” fue creado por un perfil anónimo con el único fin de recolectar la mayor cantidad de likes posibles.

Según The New York Times, se trataría de un proyecto todavía más grande, aún no revelado. En twitter, donde se encaró una iniciativa similar, el “huevo” busca obtener más de 5.3 millones de retweets.

Por ahora, las razones de tal iniciativa permanecen en el más absoluto misterio. Mientras tanto, el post se ha convertido en una sensación viral por lo que, probablemente, siga sumando millones de interacciones en los próximos días, hasta caducar sus “15 minutos de fama” y caer en el gigantesco cementerio de Internet.