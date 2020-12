Premios a emprendedores: conocé estos cuatro proyectos que "conmueven" al mundo de los negocios

Los premios South Europe Startup Awards (SESA) se lanzaron en 2019 para conectar a actores del ecosistema startup e impulsar su expansión internacional.

La segunda edición de los South Europe Startup Awards (SESA), el evento que busca conectar a actores del ecosistema startup e impulsar su expansión en todo el planeta, contó con una final inolvidable.

¿El motivo? Todos los ganadores pasarán a competir en la gala mundial contra los ganadores de las otras regiones de la misma categoría en los Global Startup Awards.

Los ganadores fueron estos cuatro increíbles proyectos:

Bridge for Billions: ‘Héroe del Ecosistema’ emprendedor 2020

La incubadora online creada por Pablo Santaeufemia, Bridge for Billions, se alzó con el premio "Héroe del Ecosistema" emprendedor 2020 en los South Europe Startup Awards.

El galardón destaca la pasión y la voluntad de la compañía por ayudar a nuevas empresas, así como su fomento del emprendimiento.

La condecoración representó el cierre a un año marcado por la pandemia de la COVID-19, durante la cual miles de emprendedores dejaron de recibir ayudas debido a la naturaleza presencial de la mayoría de las redes de apoyo.

En este sentido, Bridge for Billions lanzó la convocatoria ‘Together for Innovation’ con la que ofreció su estructura online y su metodología a programas de emprendimiento que podrían verse paralizados por el confinamiento y la no digitalización.

Hasta la fecha, la compañía ayudó a 1.700 emprendedores en más de 70 países, siendo el 43% mujeres.

Impact Hub Madrid: Mejor espacio de trabajo compartido

Impact Hub Madrid es la mayor red mundial de comunidades de innovación y emprendimiento con impacto, compuesta por unos impresionantes 17.000 profesionales y presente en más de 100 ciudades.

El primer Impact Hub abrió en el 2005, en Londres, para facilitar que los emprendedores pudieran trabajar, conocerse y aprender en un ambiente colaborativo e innovador.

A día de hoy, Impact Hub es la mayor red global de comunidades de emprendimiento con impacto, presente en 55 países de todo el mundo.

A través de sus 100 espacios de coworking y eventos y de más de 200 programas anuales de emprendimiento e innovación, Impact Hub inspira, conecta y hace posible que personas, empresas y organizaciones generen impacto positivo a través de su actividad profesional.

La organización se basa en tres pilares principales: espacios de coworking colaborativos e inspiradores, una comunidad viva formada por profesionales multidisciplinares y facilitadores expertos en conectarles, y una programación de contenidos y servicios de formación y orientación para potenciar su desarrollo personal y profesional. Todo ello conectado y coordinado por la práctica del hosting.

Flomics Biotech: Startup Mejor revelación

La startup catalana Flomics Biotech recibió el premio a la ‘Mejor Revelación’. Flomics Biotech trabaja en el desarrollo de nuevas herramientas de diagnóstico basadas en sangre para una amplia gama de enfermedades complejas.

Con un equipo altamente capacitado que comprende los algoritmos de aprendizaje profundo, pueden identificar los cambios de ARN asociados con estados de enfermedad de una manera más rápida, barata y no invasiva.

Business Factory Auto: Mejor programa de aceleración o incubador

Día a día, cientos de proyectos comienzan a ser gestionados gracias a las incubadoras

Business Factory Auto (BFA) es una iniciativa cuyo objetivo es la la aceleración y consolidación de proyectos especializados en automoción y su transformación en empresas innovadoras, viables y escalables que atraigan y retengan talento; contribuyendo así a fortalecer el posicionamiento del Sector y a incrementar su proyección internacional.

En BFA cuentan con un doble programa: de aceleración y de consolidación. El primero está diseñado específicamente para los emprendedores de la industria de automoción. Con una duración de hasta 9 meses, las actividades previstas se centran en la validación y desarrollo del producto o servicio, definición del modelo de negocio, consecución de las primeras ventas y desarrollo de las competencias y habilidades del equipo entre otros.

En lo que respecta al programa de consolidación, este tiene una duración de hasta 12 meses, durante los cuales se buscará a través de formación y mentorización que las empresas participantes consigan establecerse en el mercado y generar ventas/ingresos recurrentes, según informó el sitio Gestion.pe.