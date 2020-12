Toyota sigue apostando a la movilidad eléctrica: mirá su minibús que no usa nafta ni chofer

Según la marca de autos japonesa, uno de los objetivos era crear servicios de movilidad que sean precisos a la hora de llegada y partida hacia un destino.

La tecnología viene creciendo a pasos cada vez más grandes año tras año. Y uno de los rubros que más ha experimentado esos avances es el de la industria automotriz. Mientras que el concepto de sostenibilidad es otro condicionante agregado. Es así como uno de los ultimos aspectos que se le ha sumado al transporte, es el de tener una computadora tomando las riendas de un viaje, con las ventajas que ello implica desde la no necesidad de contar con un chofer hasta la mejora en la eficiencia, pudiendo transportar pasajeros de manera rápida y ágil.

Este es el concepto detrás de los vehículos autónomos eléctricos e-Palette de Toyota. Son como minibuses que pueden llevar hasta 20 pasajeros a la vez. Algunas de sus principales características es que son sustentablemente transparentes y relativamente espaciosos por dentro, ya que los asientos se pueden plegar para hacer más espacio o plegar cuando sea necesario.

"De acuerdo con la filosofía de Toyota, que el presidente Akio Toyoda presentó en nuestro reciente anuncio de resultados financieros, tenemos la misión de crear movilidad para todos y creemos que todas las personas que trabajan en Toyota deben tomar acción para brindar conformidad a la humanidad en consonancia con nuestra misión de producir felicidad para todos", expresó Keiji Yamamoto, presidente de Toyota's Connected Company, en la presentación del proyecto inicial de este flamante modelo de transporte sostenible.

Y agregó: "Una de las plataformas para ejecutar estas acciones es la e-Palette. Con la adición de un sistema de gestión de operaciones, la e-Palette se perfeccionará y crecerá con la Ciudad nunca terminada y en constante crecimiento", en referencia a Tokio y las demás ciudades de Japón.

Inicialmente, la compañía había planeado mostrar la e-Palette durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero la cancelación de los mismos por la pandemia que afectó al mundo imposibilitó esta opción. Ahora, desde Toyota esperan que la e-Palette pueda convertirse en una solución comercialmente viable en los próximos años.

Sobre el e-Palette

El vehículo e-palette posee un diseño simétrico, de forma cúbica, que con sus ruedas situadas en las cuatro esquinas, ofrece un interior amplio y confortable. Además, siguiendo la apuesta de Toyota, "Mobility for all", el vehículo integra soportes y asientos fáciles de usar que no dependen de la altura de uno. Además, cuenta con diseño de colores especifícos y otros componentes, para ayudar a las personas daltónicas.

También, cuenta puertas corredizas, rampas eléctricas para discapacitados y un sistema de control de llegada que se activa al acercarse a cada destino, para que todos los pasajeros puedan entrar y salir de forma rápida, fácil y segura. Gracias a su amplia distancia entre ejes y su suelo bajo, el vehículo puede transportar al mismo tiempo hasta cuatro pasajeros en silla de ruedas, sin contar los otros pasajeros de pie.

Para asegurar un funcionamiento seguro, cuenta con una interfaz hombre-máquina externa diseñada para asistir a aquellas personas que se encuentran cerca del vehículo, durante la conducción automatizada. Tanto los faros frontales como los posteriores replican el contacto visual del ser humano para informar a los peatones de las acciones de la máquina.

En base a esto, el e-Palette está equipado con un sistema de conducción automatizada que incorpora un software de control, así como sensores avanzados, como cámaras y el sistema LiDAR. En combinación con una representación 3D de gran precisión y un sistema de gestión operativa, el vehículo puede circular de forma automatizada a baja velocidad, con nivel de autonomía SAE 4.

Por otra parte, el sistema de conducción posee la función de detectar constantemente posibles obstáculos en un campo de visión de 360° alrededor del vehículo, funcionando a una velocidad acorde, teniendo en cuenta el tiempo de recorrido y la cantidad de personas. Y como si fuera poco, como medida preventiva, habrá uno o varios operarios de seguridad a bordo del vehículo, que supervisarán su movimiento, estando preparados para tomar el mando si fuese necesario.

Otra alternativa sustentable de Toyota: Kinto

Como reacción ante el escaso interés de las nuevas generaciones a la compra de un 0KM, la industria automotriz se ve obligada a modificar la forma de ofrecer los autos. Y es que en realidad ya no pueden seguir vendiéndolos como un bien, sino como una prestación, con el fin de seducir a los consumidores más jóvenes.