La cotización de las acciones de Globant superaron los u$s220: ¿cuál es su valuación?

En los últimos días la compañía viene rompiendo los récords que ya había superado en agosto, cuando adquirió a gA. Las expectativas del unicornio argentino

En el año de la pandemia, uno de los unicornios argentinos no sólo se vio favorecido por la acelerada transformación digital a la que debió rendirse el mundo de las organizaciones sino que, a contramano de lo que pasa con las acciones de compañías de sectores más tradicionales, no sólo continúa en alza su cotización sino que, desde agosto, protagoniza una curva ascendente que le permitió comprar una empresa más e instalarse en el punto más austral de la Argentina, Tierra del Fuego, y volver a superar su récord de valuación: Globant ya vale u$s8.810 millones.

Desde agosto, cuando Globant compró a Grupo Assa por unos u$s75 millones, sus indicadores no han dejado de crecer. Research and Traders (RfT) había pronosticado a finales de septiembre que sus papeles llegarían a los u$s200 a fin de año. Ese pronóstico no sólo fue superado sino que ya motivó una nueva actualización.

De hecho, en el informe del viernes pasado RfT afirmaba: "Optamos por elevar las recomendaciones de las empresas tecnológicas. Por ende, decidimos pasar a Globant (GLOB) de MANTENER a COMPRAR y Mercado Libre (MELI) de VENDER a MANTENER" (las mayúsculas son del informe).

Martín Migoya es el CEO de Globant y parte de su esfuerzo se concentra en impulsar la educación en nuevas tecnologías

"Ambas empresas se vieron beneficiadas por el contexto global, un rally alcista de los mercados por avances en la aprobación de las vacunas frente al Covid-19, la esperanza de un acuerdo por parte del Congreso estadunidense en torno al paquete de estímulos fiscales y las negociaciones encaminadas entre el Reino Unido y la Unión Europa antes de fin de año", ampliaba el reporte.

"Estas compañías superaron los objetivos planteados, por eso estamos actualizando la opinión de Globant. Estamos actualizando ese objetivo", anticipó a iProfesional, Gustavo Neffa, director de RfT y FinGuru. La opinión de la consultora se mantiene en el actual contexto porque están recibiendo el impacto positivo de la suba del Nasdaq y de los mercados en general, agregó.

Este martes, mientras las acciones argentinas volvían a derrumbarse por la nueva ola de covid-19 que castiga al mundo, la tecnológica cerró con un valor de u$s222,70 por acción, un 6,7% más que el día anterior.

Se trató de una de las mayores subidas desde el inicio de su repunte, a principios de diciembre, cuando tras haber llegado a un máximo de u$s208 a principios de noviembre, comenzó a fluctuar hasta llegar a los u$s177 un mes después, prácticamente el mismo valor de agosto, cuando había cerrado la operación con la empresa argentina. Y desde entonces volvió a subir hasta el máximo alcanzado el 22 de diciembre con un valor de u$s222. En buen criollo callejero podría afirmarse que todos los patitos se alinearon para Globant.

Anuncios locales

A principios de esta semana, la compañía anunció que se instalaría en Tierra del Fuego, que puja por reconvertir su polo industrial a una matriz más exportadora. El unicornio desembarcó en la isla con un programa de becas para que 200 jóvenes aprendan a programar. Esto forma parte de un plan de inversión por $600 millones para los próximos tres años sólo para la isla.

El anuncio coincidió con la presencia del presidente Alberto Fernández a la isla en donde llegó con parte de su gabinete en el marco de la promesa de campaña de descentralizar la gestión. Fue una movida que, en esta oportunidad, adquirió mayor significado puesto que se trató del primer pronunciamiento del mandatario luego del discurso de Cristina Fernández de Kircher, el viernes pasado, en el que dijera que "los ministros que tengan miedo que se busquen otro laburo".

Si bien Globant es una de las empresas que mejor relación tiene con los sucesivos gobiernos desde el último mandato de la propia Cristina de Kirchner hasta ahora no se le puede atribuir su buen desempeño a esta cuestión. La empresa digital viene haciendo movimientos en el mundo de los negocios que no pasan inadvertidos para los inversores.

La semana pasada se conoció la adquisición de Bluecap, una firma especializada en soluciones de negocios para el sector financiero. Con el avance que adquirieron los pagos digitales y demás operaciones financieras electrónicas en el año de la pandemia quedan todavía muchas posibilidades d continuar innovando en una industria marcada por la tensión entre las fintech y la banca tradicional.

La pandemia aceleró la transformación digital y las empresas subida a esa ola fueron las que mejor aprovechan las oportunidades actuales

La compra de Bluecap le permitirá a Globant expandirse en ese negocio en Europa a partir del posicionamiento que la empresa posee en España. De hecho, la compañía tiene previsto contratar a 500 profesionales en ese país en 2021, de acuerdo a lo afirmad por Luis Ureta, director general de Globant España.

La empresa creada por Martín Migoya, Néstor Nocetti, Martín Umarán y Guilbert Englebienne, tiene diversificadas sus áreas de negocios: entretenimiento, márketing, transformación digital, finanzas, entre otros. Entre sus clientes se encuentran Google, Electronics Arts, Rockwell, y con la adquisición de gA incorporó a otras firmas de peso como Arcor, Johnson & Johnson, Equifax y DirecTV, entre otras.

Globant también juega

El entretenimiento es uno de los segmentos que más crecimiento promete hacia adelante, básicamente por el advenimiento de las redes 5G, la consolidación de los servicios cloud (que con 5G se potenciarán) y porque las audiencias se están moviendo a esa lugar. Para cerrar 2020 también se hizo un lugar en el mundo de los e-sports y lanzó su propio equipo, Globant Emerald Team (GET), que comenzará a participar en la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) de 2021 con League of Legends (LOL).

Como se afirmó más arriba, desde hace más de 13 años Globant viene trabajando en el segmento de videojuegos y, además de EA, desarrolló juegos para Warner, Ubisoft y los llamados AAA, es decir, los que crean las distribuidoras o editoras del sector en donde se ejecutan altos presupuestos.

Todos estos movimientos son los que mantienen viva a la compañía, por decirlo en una jerga más cálida que la exclusivamente financiera. Así como sus papeles cotizan al alza, los riesgos también pasan por no mostrar un esfuerzo constante en tener a la innovación como principio de sus negocios y al impacto que a nivel económico y productivo eso genera.

Según RfT, los principales negocios de Globant se dividen de la siguiente manera:

Medios y entretenimiento: el 24% (USD 89,7 M);

Bancos, Servicios Financieros y Seguros: el 24% (USD 89,7 M);

Turismo y hospitalidad: el 10% (USD 37,4 M).

Tecnología y Telecomunicaciones: el 13% (USD 48,5 M).

Consumo masivo – minorista: el 13% (USD 48,5 M).

Servicios profesionales: el 13% (USD 48,5 M).

Otros: el 4% (USD 14,9 M).

Los datos aquí expuestos forman parte del análisis correspondiente al segundo trimestre de la compañía, de modo que estos valores también formarán parte de la actualización. No obstante, lo que aquí queda expuesto claramente es por dónde se están moviendo los negocios y por qué razones Globant movió las fichas en estos terrenos en el segundo semestre de este 2020.

A contramano del mundo, Globant cerrará el 2020 con muchos motivos para celebrar.