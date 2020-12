Verón se suma a la tendencia del momento: presentó eBro, su equipo de eSports

El ex futbolista se suma a la incursión que realizaron otros deportistas como "El Kun" Agüero, Fabricio Oberto, Diego Schwartzman y Guillermo Coria

Juan Sebastián Verón presentó en sociedad eBro, su propio equipo de deportes electrónicos. "La Brujita" se suma a una tendencia que viene crecieendo entre deportistas argentinos: Diego Schwartzman presentó recientemente Stone Movistar, el Kun Agüero, Krü Esports, Guillermo el "Mago" Coria con New Pampas y Fabricio Oberto, ex NBA y Generación Dorada, New Indians GG.

El flamante equipo de Verón comenzará su andar en la edición 2021 de la Liga Master Flow de League of Legends, la cual es organizada por la Liga de Videojuegos Profesional Argentina.

"Para nuestra organización y nuestro equipo de LOL poder competir en una plataforma tan profesional como la LVP es invalorable. La verdad es que se ha puesto súper competitiva, han entrado equipos muy fuertes, con lo cual se espera un nivel de juego muy bueno. Queremos que la LVP sea el destino natural de toda la escena gamer de Argentina y vamos a trabajar fuerte para eso¨, explicó la Brujita.

Tal como explica Infobae, se indicó que la organización basará sus pilares en la formación personal y profesional de sus integrantes, en el sentido de pertenencia, la eficiencia y la performance, la cual es clave en la escena competitiva. Más allá de esto, se indicó que el objetivo del team pasará por hacerse fuerte a lo largo de latinoamérica y que tendrá base en la ciudad balnearia de Mar del Plata.

Quien también se refirió a la llegada del equipo fue Juan Diego García Squetino, Country Manager de la LVP, la división de esports del Grupo Mediapro: "Queremos darle la bienvenida a un nuevo equipo en la escena de los esports en Argentina, que sin dudas será rápidamente reconocido no solo en nuestro país sino también a nivel global. Hoy no solo le damos la bienvenida a una nueva organización en la LVP, sino a una de las figuras deportivas más importantes del mundo".

Pese a que todavía no se sabe quienes serán los integrantes del equipo ni la camiseta que este usará, si se puede apreciar el fuerte sentido de pertenencia que tendrá hacia su líder, Juan Sebastián Verón. El escudo del equipo cuenta con un león, haciendo una clara referencia al club Estudiantes de La Plata, del cual la brujita es el actual presidente y gran ídolo.

En cuanto al fútbol y ex jugadores de la selección argentina, también se involucró en el mundo de los esports Pablo Aimar, el también ex futbolista de River Plate, entre tantos otros clubes. El "Payasito" participó de una inversión en Wygers, un equipo español fundado en noviembre del 2019. Este busca hacer pie en la escena de Free Fire, el exitoso título mobile de Garena.

Sin dudas, todas estas incursiones dentro de los esports por parte de grandes figuras del deporte argentino se suman mucho a la escena, la cual, cada vez más, se encuentra respaldada por una gran cantidad de sponsors y seguidores. Por lo pronto, la Liga Master Flow 2021 de League of Legends tendrá la participación de eBro, la cual generará muchas expectativas.

Futuro de los eSports

En sus planes de crecimiento para el futuro inmediato, YouTube tiene muy presente al gaming. Los videojuegos y todo el mercado derivado asociado se han convertido en un elemento al alza, uno que tiene cada vez más peso y que está incluso comiendo terreno al mercado de los deportes "tradicionales".

Durante la crisis del coronavirus y con el parón obligado de las grandes competiciones deportivas, los eSports vivieron, además, un momento de boom. Fueron lo que llenó el espacio vacío que habían dejado los deportes de siempre y se convirtieron en más populares.

En los últimos meses, las marcas han mostrado todavía más interés por los deportes electrónicos y el gaming y han empezado a verlo como una oportunidad de negocio y como un nuevo espacio para los patrocinios y el marketing deportivo. Todo ello ha aumentado el interés que despiertan y los ha posicionado de un modo más destacado y sobresaliente como espacios de interés-

Y así es que se vuelve a YouTube: la plataforma de vídeos de Google los está usando ya como palanca de crecimiento.

El caso YouTube

En este año que termina, YouTube batió su récord de horas de consumo. Más personas que nunca vieron contenidos en la plataforma (100.000 millones de horas, el doble de las horas de 2018). Esto se ha logrado, explican desde YouTube a The Washington Post, mejorando el alcance global de sus contenidos. En esa mejora de alcance están muy presentes los eSports. YouTube se ha dado cuenta de que el streaming de juegos móviles se ha convertido en un gigantesco mercado a conquistar (y se ha lanzado a por ello).

YouTube se ha dado cuenta de que el streaming de juegos móviles se ha convertido en un gigantesco mercado a conquistar

"Realmente, ya no son esos juegos casuales", dice su máximo responsable de gaming, Ryan Wyatt, al diario estadounidense. Para ellos, ese interés por estos juegos se ha establecido como una fuente de crecimiento y como una manera de llegar a los espectadores. Entre los vídeos de juegos más vistos de este año, ya están presentes y un juego móvil es, de hecho, el tercer vídeo de gaming más popular.

Esto demuestra, más allá de lo que supone para las cuentas de YouTube, no solo que el gaming es cada vez más popular, sino también que el mercado es más complejo, más diverso y más lleno de nuevas oportunidades.

Experiencias mixtas en el futuro del gaming

Imaginando cómo será el futuro del gaming y de los contenidos derivados, Wyatt cree que el próximo paso en el consumo de contenidos en juegos será el de eliminar fronteras. Esto es, la experiencia será una mezcla entre ver el juego y jugar a él (ya hay un juego en Facebook, recuerdan desde el Post, Rival Peak, que lo permite). Al streaming de juegos todavía le queda mucho por crecer en términos de margen del mercado del vídeo, por lo que ahí habrá un escenario potencial para este nuevo tipo de experiencias.

El directivo no es el primero que apunta en esa dirección o en una muy parecida. Un estudio de GP Bullhound, recogido por Warc, sobre el futuro del gaming habla también de experiencias mixtas. En este caso, su pieza nueva está en el mundo físico.

Los gamers acabarán mezclando el mundo físico y el virtual cuando jueguen

Según sus estimaciones, el gaming empezará a tener más elementos físicos, como zonas para jugar y que se convertirán en espacios sociales. Los gamers acabarán mezclando el mundo físico y el virtual cuando jueguen, lo que se convertirá en una nueva oportunidad para el mercado.

Y, en esa dirección, hay quienes creen que estas experiencias mixtas estarán muy vinculadas a los deportes tradicionales. El futuro pasará por una mezcla de los deportes tradicionales y los esports, que se convertirán así en los deportes del futuro.

El fútbol en TikTok

Además, el choque no está solo en la división esports y deportes tradicionales, sino también en lo que supone el cambio generacional en cómo se accede a esos contenidos y qué se espera de ellos.

Si tradicionalmente los partidos y las emisiones en directo de los mismos eran las palancas para conectar con los fans de los equipos, ahora las cosas ya no están tan claras. Para llegar a los nuevos consumidores y para conectar con la Generación Z, los responsables de los equipos necesitan llevar esos contenidos a las plataformas. Como le explica un directivo de la NBA a Morning Consult, esto puede suponer hacer cosas como versiones de sus partidos para TikTok, aunque todavía no tienen muy claro cómo o qué supondrá eso.

El valor que los más jóvenes dan a ver el partido en directo es menor que las demás generaciones, como concluye un estudio de Morning Consult. De media, un 44% de los fans de los deportes considera que ver un evento deportivo en directo es una parte muy importante de ser un fan de un equipo.

Entre los Z cae al 25%. No solo eso: el 40% de los Z cree que ver un evento en directo es una parte de ser fan de un equipo, pero no tan importante. Entre los fans en general, solo el 26% concede eso, según informó un reporte del sitio Puromarketing.