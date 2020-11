Elon Musk superó a Bill Gates y es el segundo hombre más rico del mundo: ¿de cuánto es su fortuna?

Semanas atrás se conoció que Mark Zuckerberg había quedado desplazado de su lugar como el tercer hombre más rico del planeta, por el fundador de Tesla, Elon Musk. Sin duda, el 20202 fue el año de los vertiginosos ascensos de Musk, ya que ahora alcanzó un nuevo récord al superar a Bill Gates, para ocupar ahora el segundo lugar de la persona más rica del mundo.

El patrimonio neto del empresario de 49 años se disparó u$s 7.2 mil millones en un día, llegando a los u$s 127.9 mil millones, impulsado por otro aumento en el precio de las acciones de Tesla.

Pero además, el fundador de SpaceX agregó u$s 100.3 mil millones a su patrimonio neto este año, la mayor cantidad de cualquier persona en el Índice de multimillonarios de Bloomberg, una clasificación de las 500 personas más ricas del mundo. En enero ocupaba el puesto 35.

Su avance en las filas de la riqueza ha sido impulsado en gran parte por Tesla, cuyo valor de mercado se acerca a los u$s 500.000 millones. Aproximadamente tres cuartas partes de su patrimonio neto están compuestas por acciones de esa empresa, que están valuadas más de cuatro veces más que su participación en Space Exploration Technologies Corp., o SpaceX.

El hito de Musk constituye la segunda vez en los ocho años de historia del índice que el cofundador de Microsoft Corp., Gates se ubica por debajo del número dos. Ocupó el primer puesto durante años antes de ser superado por el fundador de Amazon Inc., Jeff Bezos, en 2017. El patrimonio neto de Gates de u$s 127.700 millones sería mucho mayor si no hubiera donado tan prodigiosamente a organizaciones benéficas a lo largo de los años. Hasta el momento donó más de u$s 27 mil millones a la fundación que lleva su nombre desde 2006.

Con el movimiento del lunes, Musk desbanca a un compañero de combate verbal ocasional en Gates, a quien el multimillonario de Tesla ha ridiculizado en Twitter por, entre otras cosas, "no tener ni idea" sobre camiones eléctricos.

Los dos también han intercambiado púas sobre COVID-19. Gates, cuya fundación benéfica es uno de los organismos preeminentes que respaldan la investigación de vacunas, ha expresado su preocupación por la sospecha declarada de Musk sobre los datos de la pandemia y la aceptación de ciertas teorías de conspiración.

El año ha sido lucrativo para las personas más ricas del mundo. A pesar de la pandemia y los despidos generalizados que han afectado de manera desproporcionada a la clase trabajadora y los pobres del mundo, los miembros del índice de Bloomberg han ganado colectivamente un 23%, o u$s 1,3 billones, desde que comenzó el año.

Por otro lado, el CEO y fundador de Tesla y quien antes había asegurado que la pandemia por el Coronavirus pertenecía a una teoría conspirativa, el viernes pasado publicó por Twitter que podría tener Covid-19.

"Algo extremadamente falso está pasando", dijo el empresario el jueves por la noche. "Me he hecho cuatro pruebas de covid hoy. Dos pruebas resultaron negativas, dos resultaron positivas".

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD. — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020