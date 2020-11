Elon Musk ya es el tercer hombre más rico del planeta: ¿de cuánto es su fortuna?

Luego de conocerse que el creador de Neuralink, Elon Musk, tiene un casi y moderado caso de coronavirus, las buenas noticias llegaron por parte de Tesla, que ayer se conoció que será incluida en el índice S&P 500, y SpaceX, que completó con éxito su primera misión tripulada enviando cuatro astronautas al espacio.

Ambos sucesos, impulsaron la fortuna personal del magnate tecnológico, de u$s 15.000 millones a u$s 117.500 millones.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD. — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020

Por su parte, Tesla, quien aspira a entregar medio millón de vehículos en 2020, aumentó su cotización un 13% tras el cierre del mercado después de darse a conocer que ingresará en el selectivo S&P 500 a partir del 21 de diciembre. Debido a esta gran noticia, la marca de autos líder en coches eléctricos protagonizó un alza en sus acciones que escalaron hasta los u$s 461,92 por acción.

Además, el crecimiento de las acciones de la compañía de eléctricos pura sangres puso a Musk en el podio del índice de millonarios de Bloomberg, ya que se convirtió en la tercera fortuna mundial, superando al creador de Facebook, Mark Zuckerberg, y solo por detrás de Bill Gates (Microsoft) y Jeff Bezos (Amazon), cuya fortuna supera los 169.000 millones de euros.

Pero como si fuera poco, el mismo día, la NASA confirmó que la nave Crew Dragon de SpaceX, la compañía aeroespacial lanzada por Musk, se había acoplado con éxito a la Estación Espacial Internacional, transportando en ella a los astronautas de la NASA Victor Glover, Mike Hopkins y Shannon Walker, y a Soichi Noguchi, de la agencia espacial japonesa.

Por otro lado, el CEO y fundador de Tesla y quien antes había asegurado que la pandemia por el Coronavirus pertenecía a una teoría conspirativa, el viernes pasado publicó por Twitter que podría tener Covid-19.

"Algo extremadamente falso está pasando", dijo el empresario el jueves por la noche. "Me he hecho cuatro pruebas de covid hoy. Dos pruebas resultaron negativas, dos resultaron positivas".

El magnate tecnológico dijo que se sometió a una serie de pruebas rápidas de antígeno, que producen resultados en 15 minutos y son más baratas, pero menos fiables, que las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa. Sin embargo, Musk está esperando los resultados del último tipo de prueba, que lleva más tiempo de procesar.

Las pruebas rápidas a las que se sometió Musk causaron bastante controversia ya que fueron cuatro tests rápidos de los cuales dos de ellos dieron negativos y los otros dos fueron positivos.

I’m ok, thanks for asking. No symptoms for past few days, apart from fatigue. Unless something changes, would have to say that it simply felt like a mild cold. — Elon Musk (@elonmusk) November 16, 2020