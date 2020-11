¿Sos desorganizado y eso afecta tu productividad?: conocé esta app que puede ayudarte

Tener una buena estructuración es una de las habilidades profesionales más valiosas a las que pueden aspirar los colaboradores hoy en día

Hoy todo profesional debe poder desarrollar varias tareas en simultáneo, y debido a esto la organizació es crucial en el día a día.

Pero además, tener una buena estructuración es una de las habilidades profesionales más valiosas a las que pueden aspirar los colaboradores actualmente. No solo ayuda a motivarse y concentrarse, algo que es crucial al momento de completar cada tarea específica.

Asimismo, esto también ayuda a tener un mayor control de la vida en el trabajo, algo que puede impulsar la carrera de casi cualquier profesional dispuesto a crecer. Si bien hay varias herramientas que potencian estas capacidades, una de las mejores son las listas.

Estos documentos no solo son el punto más básico y sencillo para tener una vida mucho más organizada. Pero además, debido a su simpleza, las listas son perfectas para potenciar la productividad de las personas.

El solo tener la información y los pendientes en un solo lugar es suficiente para la organización personal, y además así se les puede dar una mejor priorización. Pero tal vez una de sus peores desventajas es que, en lo general, son personales.

Una app salvadora

Por su parte, la plataforma Taskade buscó resolver todos estos problemas, y ya con su nombre lo sugiere. Se trata de una herramienta digital para crear y organizar listas.

Igual que otras aplicaciónes similares enfocadas a la productividad, esta permite a los usuarios crear un número ilimitado de documentos y archivos para darle seguimiento a proyectos, pendientes y actividades. Pero su mayor valor agregado es que puede compartirse con otras personas, desbloqueando el poder de la colaboración.

No solo se pueden generar simples enlaces que se pueden compartir a cualquier persona, tenga o no la app. Si un equipo de trabajo descarga la plataforma, se les puede asignar una o varias listas colaborativas.

Pero además, Taskade no solo se actualizan en tiempo real, con sincronización a lo largo de todos los dispositivos (smartphone, tablet o PC). También es posible utilizar etiquetas y menciones, así como hashtags, para poder dividirlas entre proyectos, tareas y actividades.

Asimismo, la appa cuenta con una interfaz sencilla que permite editar, crear, modificar o actualizar todas las listas con apenas algunos toques. De esta forma, sin importar desde qué equipo de está trabajando, todos los miembros del equipo pueden tener una organización mucho más provechosa y dinámica.

Trabajo en Pandemia

Semanas atrás, Microsoft Argentina presentó junto con la Universidad de San Andrés el estudio: "Futuro del trabajo: las prácticas que la pandemia cambió para siempre", donde analizó los cambios que se producen en el trabajo, en el liderazgo y en las dinámicas comunicativas en el actual contexto de trabajo remoto masivo.

"Vivimos durante los últimos meses una aceleración de la transformación digital con gran impacto en la manera de trabajar. Todo lo que pensábamos para el Futuro del trabajo se adelantó, mientras acompañábamos a nuestros clientes a incorporar tecnología para continuar operando, y apoyábamos a nuestro equipo estando más cerca que nunca en la virtualidad. En este contexto Microsoft asume un rol crucial: el de proveer las herramientas y plataformas que permiten a cualquier tipo de organización desarrollar la capacidad digital necesaria para enfrentar los nuevos desafíos y seguir operando en un mundo de todo es remoto", sostuvo Fernando López Iervasi, gerente General de Microsoft Argentina.

El trabajo se prepara para la post-pandemia.

"En muchas compañías, lo remoto llegó por primera vez mientras que en otras se profundizó, pero no tenemos dudas en que va a permanecer y que el espacio de trabajo será híbrido. El estudio es clave para entender cómo impactó la pandemia, y cómo la tecnología puede contribuir a resolver las nuevas necesidades y los desafíos de las organizaciones. Hoy el foco está puesto en las personas, pero ya no en saber si son o no productivas, sino en su bienestar. La preocupación pasa por entender cómo ayudar a los equipos a lograr un equilibrio entre su vida personal y laboral", comentó Silvina Uviz D’Agostino, directora de Recursos Humanos de Microsoft Argentina.

"La cuarentena significó un cambio de paradigma en relación a la incorporación del trabajo remoto como la forma habitual de trabajar. Logró cambiar la mentalidad de gente que no creía que esto fuera posible, que era poco efectivo o que lo percibía solo como un ‘beneficio’. Vemos que el trabajo remoto llegó para quedarse", comentó Sebastián Steizel, Profesor de Comportamiento Organizacional de la Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés.