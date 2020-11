Consejos útiles: cómo evitar ser víctimas de las estafas con monedas digitales

Según un informe de la compañía Cipher Trace, especialista en seguridad de divisas digitales, los ciberdelincuentes ya se han embolsado u$s 4.260 millones

Ya se sabe que hay que tomar extremos cuidados para salvaguardar la seguridad y prevenir posibles ataque de ciberdelincuentes. Ahora que se incrementa el uso, intercambio y exchange de monedas digitales de todo tipo, también crecen las amenazas de estafas relacionadas con las mismas.

Para el abogado y penalista Gonzalo León, entre las estafas más comunes en esta órbita se encuentran las ICO y los esquemas ponzi: "Una ICO responde a las siglas de ‘initial coin offering’, o si se prefiere, ‘oferta inicial de monedas’, que opera como oferta pública de venta del mundo bursátil, es decir, un ICO es una forma más de financiar proyectos a través de la compra de monedas digitales. Detrás de un ICO, hay un tercero con un proyecto empresarial en mente que pretende obtener financiación para llevar a cabo dicho proyecto, y el método para financiarse es poner a la venta un paquete de monedas digitales para que otros compren las mismas". Pero enseguida señala que "La realidad nos dice que muchos de los ICO han resultado ser una completa estafa, pues detrás de los mismos no había proyecto alguno, el valor inicial de la moned digital ofertada era muy bajo, el proyecto inexistente evidentemente no vio la luz y el inversor terminó perdiendo todo el dinero invertido, habiendo obtenido ganancias únicamente quien publicó ese ICO basado en un proyecto falso".

En cuanto al esquema ponzi, el especialista comenta que "No es más que una estafa piramidal de monedas digitales en la que, con pretextos vestidos de inversión con conceptos como ‘Programa de inversión de alto rendimiento’ o ‘Negociación en mercados emergentes’ o incluso ofertas de inversión en nuevas criptomonedas con grandes expectativas de valor monetario, se ofrece a terceros invertir su dinero garantizándoles altos réditos económicos con muy poco riesgo para conseguir con ello que el tercero invierta su dinero, en muchos casos, importantes cantidades de dinero, con la idea de un retorno superior en muy corto espacio de tiempo".

Las estafas con monedas digitales están en aumento al incrementarse su uso, así que hay que tomar otra serie de medidas para prevenirse

Finalmente desde LaBE Abogados dan algunas recomendaciones para no caer en estas estafas: "No es recomendable fiarse en un primer momento de los supuestos proyectos ICO o de las grandes expectativas económicas sin apenas riesgo, ni mucho menos de los tantos por ciento de comisión. En definitiva, conviene asegurarse de que estamos ante verdaderos proyectos o ante verdaderas inversiones, busquemos referencias de esos proyectos o esas inversiones en Google, no invirtamos a la primera, investiguemos a quién entregamos nuestro dinero y dudemos, porque, si no lo hacemos, estaremos convirtiéndonos muy probablemente en reos de una estafa de monedas digitales. Y si sospechamos que puede tratarse de una estafa, consultemos primero con un especialista experto en estafas de monedas digitales que pueda analizar la situación. No confiemos, verifiquemos", indicó El Confidencial.