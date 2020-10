Quiso cambiar su imagen y no le funcionó: el estrepitoso fracaso en el rebranding WeWork

La japonesa Softbank, una de las mayores marcas que respaldan el proyecto de WeWork, decidió retirarse de un trato valuado en u$s 3 mil millones.

En el marco de la crisis por el Coronavirus, WeWork fue una de las compañías más afectadas por la contingencia. Aún cuando la indicación de las autoridades era cerrar los negocios que no eran "vitales" para la sociedad, manteniendo abiertos supermercados o farmacias, por mencionar algunos, la empresa decidió dejar sus edificios abiertos y entró en polémica en Estados Unidos.

La reputación de empresa que pone en riesgo la salud de sus trabajadores, se extendió por todas las regiones en las que opera. Aunado a esta compilación, sus miembros comenzaron a recluirse y sus oficios se quedaron casi vacíos, presentando grandes pérdidas.

De acuerdo con AP, la japonesa Softbank, una de las mayores marcas que respaldan el proyecto de WeWork, decidió retirarse de un trato valuado en u$s 3 mil millones.

En su momento, la tecnológica había propuesto comprar acciones valuadas por ese monto a su aliada, ayudando a su crisis financiera y ganando mayor control sobre ella.

La vuelta atrás

Sin embargo, WeWork ha pasado lo peor y finalmente puede concentrarse en corregir el terrible rebraning que realizó. The We Company, que una vez fue conocida como WeWork, cambiará su marca de nuevo a WeWork, de acuerdo con Reuters.

Durante enero de 2019, WeWork anunció un cambio de marca, que se convertiría en The We Company, que debía reflejar que WeWork era solo una de las tres líneas de negocio.

Los otros dos eran WeLive, un espacio de apartamentos comunales y WeGrow, para escuelas primarias, un proyecto particular de Rebekah Paltrow Neumann, cofundadora de WeWork, prima de Gwyneth y esposa de Adam.

¿De WeWork a…?

Querían ser el Snap Inc o el Facebook Inc del estilo de vida WeBrand. Pero a partir de los documentos de la OPI en agosto de 2019, el público descubrió que para obtener la marca comercial de The We Company, WeWork le pagó a We Holdings LLC u$s 5.9 millone por el cambio de marca. Posteriormente, dijo que devolvería el dinero.

Es parte de un cálculo más amplio, ya que la compañía reconoce que está en el negocio de bienes raíces y , de alguna manera, nebulosamente, "tecnología".

Desperdiciaron millones de dólares en el cambio de nombre, pero no funcionó.

"Queremos ser estratégicos. Queremos ser innovadores. Queremos ser impactantes. Queremos ser WeWork", escribió el nuevo director ejecutivo de la antigua y futura WeWork, Sandeep Mathrani, en el memo que obtuvo Reuters .

Antes de todo eso, en enero de 2019, la empresa se conocía como WeWork, y ocupaba la mayor cantidad de inmuebles de oficinas de cualquier empresa privada en Manhattan.

En conclusión, desperdiciaron millones de dólares en el cambio de nombre, pero no funcionó, casi todo el mundo siguió llamando a la compañía WeWork, y finalmente han decidido que perdieron tiempo y dinero porque era vez serán los que originalmente eran.