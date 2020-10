La nueva apuesta de Bezos: por qué el CEO de Amazon pone el ojo en la conducción autónoma

Aurora Innovation es una empresa independiente que desarrolla un sistema de conducción autónoma que espera vender a compañías de camiones y automóviles

Después de años de consolidación, muchas de las empresas más respetadas de la industria de los vehículos autónomos son divisiones de grandes empresas o están estrechamente vinculadas a una de ellas: Cruise y GM, Argo y Ford y VW, Zoox y Amazon, y así sucesivamente.

Aurora Innovation fue una excepción a esa tendencia, manteniéndose como una empresa independiente mientras desarrolla un sistema de conducción autónoma que espera vender algún día a compañías de camiones y automóviles. Pero su ausencia de no contar con una gran matiz no ha dañado su reputación, al menos no entre los inversores de capital riesgo.

Olaf Sakkers, socio de la empresa de capital de riesgo Maniv Mobility, explicó a Business Insider que Aurora tiene "un aura de legitimidad" que coincide con la de sus rivales respaldados por grandes corporaciones.

Cuando Business Insider preguntó a Sakkers y a otros seis inversores de capital riesgo cuáles son las startups de vehículos autónomos que consideran más prometedoras, Sakkers y otros tres eligieron a Aurora. Ninguna otra empresa recibió tantos apoyos.

Ninguno de ellos trabaja para una empresa que haya invertido en Aurora y dieron dos razones principales por las que creen que Aurora está preparada para triunfar.

Los fundadores

Aurora fue fundada en 2016 por Chris Urmson, Drew Bagnell y Sterling Anderson, quienes habían sido miembros destacados de los proyectos de conducción autónoma de Google, Uber y Tesla respectivamente.

Sakkers bautizó al trío como "el dream team de la conducción autónoma". Mark Norman, socio de Fraser McCombs Capital, aseguró que tiene "un profundo respeto" por ellos.

Al parecer, el equipo fundador de Aurora ha distinguido a la compañía de sus competidores poniendo un mayor énfasis en las simulaciones por ordenador y otros métodos de pruebas virtuales para perfeccionar su software y hardware.

Aunque la compañía también prueba su tecnología en la carretera, Urmson dijo a Business Insider a principios de este año que un kilómetro recorrido en un sistema de pruebas virtuales puede tener tanto valor como 1.000 kilómetros recorridos en el mundo real.

Habilidades para conseguir fondos

Una empresa de vehículos autónomos necesita mucho dinero para tener alguna posibilidad de cumplir sus ambiciones. El CEO de Motional, Karl Iagnemma, dice que u$s 1.000 millones es el precio de entrada en la industria para ser una empresa creíble.

Con u$s 766 millones recaudados hasta la fecha, Aurora no ha alcanzado esa marca, pero Ratliff ha alabado las habilidades de la compañía para recaudar fondos, que han atraído inversiones de algunos de los más grandes nombres de las industrias tecnológica, automotriz y financiera, incluyendo Amazon, Hyundai y T. Rowe Price.

"Parece ser uno de los potenciales grandes ganadores desde el punto de vista de la inversión", concluyó Ratliff de Aurora.