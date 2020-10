Adidas quiere revolucionar la industria del calzado con una zapatilla "tejida" por un robot

Gracias a la división Futurecraft de Adidas, se utiliza la impresión 3D para revolucionar la forma de hacer zapatillas, de forma más inteligente

Las Adidas Strung son una creación artística de la empresa alemana que utiliza a un robot tejedor.

Gracias a la división Futurecraft de Adidas, se utiliza la impresión 3D para revolucionar la forma de hacer zapatillas. Ahora el turno es crear, de forma más inteligente, un calzado en el que las partes superiores son ligeras, pero a la vez fuertes.

Su creación, una obra de arte

El concepto se basa en que su empeine esté hecho de hilos de cuerda individual tejidos por un robot. Queda a la medida del pie del usuario, utilizando hilos tejidos diagonalmente a través de la entresuela.

De acuerdo con Hypebeast, la Adidas Strung utilizará más de mil hilos, con la finalidad de darle mayor protección al atleta. Está optimizado para corredores rápidos, los que mantienen un ritmo de cinco metros o más por segundo.

Explica Engadget que cada las cuerdas se encuentran codificadas por colores:

Los hilos rojos son más fuertes, mucho más rígidos, y sirven para evitar resbalones, endurecer la puntera y el pie medio.

Los hilos amarillos, que se usan para el antepié, son más flexibles, otorgándole facilidad de movimiento al usuario.

Las entresuelas tendrán una construcción 4D con celosía, gracias al procedimiento de síntesis de luz digital de la compañía alemana. Este combina la luz y el oxígeno en una sustancia sólida, utilizando un curado químico.

El peso de las Adidas Strung es de 220 gramos, mucho menor que cualquier calzado deportivo. Hasta ahora es un prototipo, pero se espera que se encuentre a la venta ya para 2021 o 2022.

Adidas ecofriendlys

El tema del plástico y su reutilización no es nuevo para el fabricante alemán, quien desde hace unos años hizo oficial su alianza con la organización Parley for the Oceans para convertir la contaminación marina en ropa deportiva. Esto se ha visto materializado en jerseys oficiales de futbol, zapatillas y equipamiento para otras disciplinas en 2019.

Ahora Adidas ha anunciado dos nuevos tejidos llamados Primeblue y Primegreen, tecnologías sostenibles que contienen plástico de los océanos y en donde se recicla el 100% del poliéster utilizado. Primeblue se define como un tejido de alto rendimiento que contiene Parley Ocean Plastic y está presente en las zapatillas Ultraboost 20 para corredores, así como en uniformes de ligas y equipos importantes.

Primegreen es también de alto rendimiento y se caracteriza por no contener plástico virgen (recién creado). Según Adidas, ambos serán clave para que la empresa alcance el 50% del volumen total de poliéster reciclado a finales de 2020.

El fabricante abordará tres categorías de productos sostenibles: reciclados, reutilizables y verdes. En los primeros entran los recién anunciados Primegreen y Primeblue, la segunda es de productos como la Futurecraft Loop, unas zapatillas para ser reutilizadas una vez cumplido su ciclo de vida. Por último, los productos verdes o "Bionic" serán pensados para tener múltiples vidas y eventualmente "volver a la naturaleza".